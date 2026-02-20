Hrozivá správa: Počas prvých 15 mesiacov vojny v Gaze zahynulo až 75-tisíc Palestínčanov

GAZA - Počas prvých 15 mesiacov vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy zahynulo až 75.000 Palestínčanov. Vyplýva to z novej štúdie zverejnenej v stredu v časopise Lancet. Miestne orgány v Gaze odhadujú, že počas tohto obdobia zomrelo asi o 26.000 ľudí menej. Upozornila na to agentúra Reuters.
Podľa štúdie približne 56,2 percent obetí násilných činov v Gaze v tomto období tvorili ženy, deti a starší ľudia, čo podľa nej zhruba zodpovedá údajom ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy. Prieskum viedol palestínsky anketár Chalíl Šikaki, ktorý už desaťročia vykonáva prieskumy verejnej mienky na Západnom brehu Jordánu a v Gaze. Hlavným autorom je profesor z University of London Michael Spagat.
Autori štúdie uviedli, že ide o prvý nezávislý prieskum úmrtnosti obyvateľstva počas vojny v Pásme Gazy. Jeho kľúčovou súčasťou boli ankety v 2000 palestínskych domácnostiach počas siedmich dní od 30. decembra 2024. „Z kombinovaných dôkazov vyplýva, že k 5. januáru 2025 boli násilne zabité tri až štyri percentá obyvateľov Pásma Gazy a došlo k značnému počtu nenásilných úmrtí spôsobených konfliktom nepriamo,“ napísali.
O počte úmrtí sa od začiatku vojny 7. októbra 2023 vedú spory
O počte úmrtí sa od začiatku vojny 7. októbra 2023 vedú spory. Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy uvádza, že počas celého obdobia konfliktu zahynulo viac ako 72.000 ľudí a telá tisícov nezvestných sa pravdepodobne nachádzajú pod troskami budov. Organizácia Spojených národov tieto údaje považuje za vierohodné, Izrael ich dlhodobo spochybňuje. Výskumníci upozornili, že ich analýza zverejnená v Lancete je v rozpore s tvrdeniami úradov v Pásme Gazy a naznačili, že údaje ministerstva sú prinajmenšom konzervatívne. Rezort podľa nich počas prvých deviatich mesiacov vojny pravdepodobne výrazne podhodnotil počet úmrtí.
Autori napísali, že terénni pracovníci, väčšinou ženy so skúsenosťami s vedením prieskumov, viedli osobné rozhovory s Palestínčanmi z domácností v rôznych častiach Pásma Gazy. V dotazníku, ku ktorému mala prístup agentúra Reuters, žiadali respondentov, aby vymenovali osoby v ich bezprostrednej domácnosti, ktoré prišli o život. Prieskum bol podľa autorov prvý, ktorý sa nespoliehal na administratívne záznamy ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy.