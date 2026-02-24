Zlodeji s bankomatmi zďaleka neskoncovali, práve naopak: Ďalší ZÁVAŽNÝ prípad na strednom Slovensku!

BREZNO - Už počas roka 2025 na Slovensku prepukol fenomén zlodejských nájazdov na bankomaty. V niektorých prípadoch došlo dokonca k výbuchu, no najnovší prípad z Brezna vyzerá diskrétnejšie. Škoda zatiaľ nebola vyčíslená, no polícia zverejnila prvé informácie.
Polícia vyšetruje poškodenie samotného bankomatu už od skorých ranných hodín, kedy sa mal čin stať.
"Dnes v skorých ranných hodinách sme na linku 158 prijali oznámenie o poškodení bankomatu, ktorý sa nachádza na budove potravín na sídlisku Mazorníkovo v Brezne," zareagovala polícia a zverejnila záber na prístroj, ktorý je ohradený natiahnutou páskou.
Policajti miesto činu už zabezpečili. "Aktuálne vykonávame všetky nevyhnutné prvotné úkony. Presná škoda zatiaľ nebola vyčíslená. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie za poškodzovanie cudzej veci," dodali.