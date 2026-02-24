Pojednávanie s podnikateľom Sergejom sa nepodarilo otvoriť

BANSKÁ BYSTRICA - Pojednávanie s ruským podnikateľom Sergejom Salmanovom sa v utorok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Banskej Bystrici nepodarilo otvoriť. Dôvodom bola neprítomnosť obžalovaného, ktorý si predvolanie na hlavné pojednávanie neprevzal. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytla hovorkyňa ŠTS Iveta Pulman Erdélyiová. Sergej Salmanov čelí obžalobe z pokusu o podvod.
„Aj prostredníctvom obhajcu mu bol oznámený nový termín hlavného pojednávania na deň 11. marca 2026, čo obžalovaný zobral na vedomie,“ doplnila hovorkyňa. Sergej Salmanov bol už v minulosti spolu s jeho synom Alexandrom trestne stíhaný a neskôr aj odsúdený. Najvyšší súd SR ich v roku 2023 uznal za vinných z podplácania. Podľa obžaloby si v apríli a máji 2010 dali neoprávnene vyplatiť nadmerné odpočty DPH vo výške 443.000 eur. Za desaťpercentnú províziu mal vyplatenie zabezpečiť bývalý riaditeľ daňového úradu v Dunajskej Strede Dušan Klvaňa.
Sergej Salmanov dostal vtedy súhrnný nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní siedmich rokov, jeho syn o rok menej. Do väzenia však nenastúpili, pretože si tresty už v minulosti odpykali. Dvojicu predtým odsúdili aj za podplácanie šéfky daňového úradu v Šamoríne Márie Z. Sergej Salmanov vtedy dostal sedem- a jeho syn šesťročný trest väzenia. Oboch neskôr podmienečne prepustili na slobodu.