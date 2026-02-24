Utorok24. február 2026, meniny má Matej, zajtra Frederik, Frederika

Hľadáš intenzívnejšiu chuť? VEEV ONE prichádza s EXTRA novinkami

Ilustračný obrázok PR článok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: PMI)
© Zoznam/ © Zoznam/

Niektorí hľadajú len jemný náznak, iní chcú chuť, ktorá sa ozve hneď. Je tu VEEV ONE EXTRA – štyri ovocné príchute, v praktickejšom balení a s extra intenzitou*. VEEV ONE EXTRA si obľúbia dospelí užívatelia nikotínových produktov, ktorým klasická chuť nestačí a chcú mať na výber. EXTRA príchute majú plnšiu a výraznejšiu chuť, čím prinášajú vylepšený zážitok z vapovania v porovnaní s klasickými príchuťami VEEV ONE.

Čo znamená EXTRA?

Intenzívnejšie tóny príchutí, vyvážený chladivý efekt a rafinovaná sladkosť – to prináša novinka VEEV ONE EXTRA, ktorá prichádza v štyroch ovocných príchutiach: šťavnatej ovocnej príchuti, tropickej príchuti, zrelej ovocnej príchuti a lesnej príchuti bobuľového ovocia. Všetky majú spoločnú extra intenzívnu arómu a jemný osviežujúci efekt, vďaka ktorým je chuť plnšia* a rozvíja sa plynulo a odhaľuje tak svoju rafinovanosť.

Si v tíme klasika alebo EXTRA?

Či už si fanúšik klasiky alebo hľadáš niečo nové, VEEV ONE EXTRA ti dáva priestor skúšať a objavovať – aj vďaka kompaktnejšiemu baleniu s jednou náplňou. Ak preferuješ intenzitu príchutí podľa nálady, môžeš sa kedykoľvek vrátiť aj ku klasickým príchutiam a príchute jednoducho striedať. Príchute VEEV ONE Extra sú plne kompatibilné so zariadeniami VEEV ONE – nemeníš zariadenie, meníš len intenzitu chuťového zážitku.

A čo s použitými náplňami? Tie môžeš odovzdať na recykláciu v ktorejkoľvek predajni IQOS.

Hľadáš intenzívnejšiu chuť? VEEV
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: PMI)

Bez dymu, rozumnejšia voľba

Vedeli ste, že bezdymové zariadenia produkujú výrazne nižšie hladiny škodlivých chemických látok  v porovnaní s klasickými cigaretami**? Tie vznikajú najmä pri horení tabaku, rovnako ako pri ňom vzniká škodlivý cigaretový dym a aj nebezpečný decht - zvyšok dymu po zhorení cigarety, ktorý je zmesou zlúčenín s obsahom karcinogénnych a toxických látok. VEEV ONE funguje na báze nahrievania tekutiny s obsahom nikotínu, teda e-liquidu, netvorí cigaretový dym, ale aerosól.

VEEV ONE nie je bez rizika. Dodáva nikotín, ktorý je návykový.. Je však lepšou voľbou pre dospelých fajčiarov, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.

* V porovnaní s ďalšími ponukami v portfóliu VEEV ONE.

**Zníženie hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín

- reklamná správa -

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Mrazivé zábery z urgentu
Mrazivé zábery z urgentu
Správy
Arabela o STARNUTÍ a vráskach: Pôjde sa dať vylepšiť? Rázny odkaz ženám!
Arabela o STARNUTÍ a vráskach: Pôjde sa dať vylepšiť? Rázny odkaz ženám!
Prominenti
Borisovi Filanovi v obchode ODPADLA do rúk mladá žena: Spôsobila mu zranenie! Doživotné následky?
Borisovi Filanovi v obchode ODPADLA do rúk mladá žena: Spôsobila mu zranenie! Doživotné následky?
Prominenti

Domáce správy

Dobrá správa: Nebezpečný zosuv
Dobrá správa: Nebezpečný zosuv pred Malým Lipníkom sa podarilo stabilizovať
Domáce
Protimonopolný úrad
Protimonopolný úrad udelil pokutu takmer 8 miliónov eur! Ide o dodávky liekov
Domáce
Nové DETAILY brutálneho útoku
Nové DETAILY brutálneho útoku pred domom: Ženu našli so zapichnutým nožom v hlave! Posun v prípade
Domáce
Silný vietor na horách: SHMÚ varuje turistov v štyroch okresoch, vydali výstrahy
Silný vietor na horách: SHMÚ varuje turistov v štyroch okresoch, vydali výstrahy
Bytča

Zahraničné

undefined
Iránsky vojenský vrtuľník sa zrútil na trh s ovocím! Zahynuli štyri osoby
Zahraničné
FOTO Výročie vojny na Ukrajine!
Výročie vojny na Ukrajine! Rozhodujúca bitka aj masakre civilov: ZOZNAM kľúčových momentov, na ktoré svet nikdy nezabudne
Zahraničné
Mrazivé zábery z urgentu:
Mrazivé zábery z urgentu: Lekárka zažila útok, z ktorého tuhne krv v žilách! Nemocnica zakročila
Zahraničné
Dráma na letisku v
Dráma na letisku v Lagose! Vypukol požiar, zranenie utrpelo šesť ľudí
Zahraničné

Prominenti

Markizácky ženích to nebude
Markizácky ženích to nebude mať ľahké: Ďalšie krásky ODHALENÉ... TÁTO sa o muža pobila!
Domáci prominenti
Nick Reiner
Z chladnokrvnej VRAŽDY režiséra je obvinený jeho syn: Hrozí mu DOŽIVOTIE, ale... Vinu POPIERA!
Zahraniční prominenti
Princ William.
ŠKANDÁL princa Andrewa otriasa celou kráľovskou rodinou: REAKCIA Williama hovorí za všetko!
Zahraniční prominenti
Česko-Slovenský ples, Jana Nagyová
Arabela o STARNUTÍ a vráskach: Pôjde sa dať vylepšiť? Rázny odkaz ženám!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Na pláži našli niečo,
Na pláži našli niečo, čo pripomína TVORY Z INEJ planéty: Aj odborníci zostali po pozretí fotiek V POZORE! TO je čo?
Zaujímavosti
ŠOKUJÚCI objav pod povrchom
ŠOKUJÚCI objav pod povrchom Mesiaca: GIGANTICKÁ štruktúra s hmotnosťou miliárd kilogramov vyvoláva množstvo otázok!
Zaujímavosti
Lekári v šoku: TAKÚTO
Lekári v šoku: TAKÚTO vrodenú anomáliu ešte nevideli! Muž mal TRI PRIRODZENIA, o ktorých 78 rokov netušil
Zaujímavosti
Odborníci radia: Týchto 8
Odborníci radia: Týchto 8 druhov ovocia zničí tuk na vašom bruchu
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk
Preverte svoje vedomosti aj
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
Domáce
ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk

Ekonomika

Zlom v dôchodkoch: Pozrite sa, koľko dostávajú seniori! Je to veľa alebo málo?
Zlom v dôchodkoch: Pozrite sa, koľko dostávajú seniori! Je to veľa alebo málo?
Fico dal zastaviť elektrinu na Ukrajinu: Zabudnite na núdzové dodávky, kým neobnovíte Družbu, tvrdí!
Fico dal zastaviť elektrinu na Ukrajinu: Zabudnite na núdzové dodávky, kým neobnovíte Družbu, tvrdí!
Rodičovský dôchodok má novú formu: Ako poslať peniaze rodičom? (otázky a odpovede)
Rodičovský dôchodok má novú formu: Ako poslať peniaze rodičom? (otázky a odpovede)
Číslo, ktoré vám vyrazí dych: Vypočítajte si, koľko vám z úspor
Číslo, ktoré vám vyrazí dych: Vypočítajte si, koľko vám z úspor "zožrala" inflácia! (kalkulačka)

Šport

VIDEO Hrozil jej najhorší možný scenár: Lindsey Vonnová prišla so šokujúcim odhalením
VIDEO Hrozil jej najhorší možný scenár: Lindsey Vonnová prišla so šokujúcim odhalením
Lyžovanie
ZOH 2026 Ani Slovensko, ani USA, ani nikto: Tréner Kanady povedal pravdu za všetkých fanúšikov hokeja
ZOH 2026 Ani Slovensko, ani USA, ani nikto: Tréner Kanady povedal pravdu za všetkých fanúšikov hokeja
ZOH 2026 Miláno Cortina
Bol to dlhý pôrod, ale výsledok stojí za to: Košický hokej má dôvod na oslavu
Bol to dlhý pôrod, ale výsledok stojí za to: Košický hokej má dôvod na oslavu
Tipsport liga
ZOH 2026 Naozaj nabitý program? Americké hokejistky sklamali prezidenta Donalda Trumpa
ZOH 2026 Naozaj nabitý program? Americké hokejistky sklamali prezidenta Donalda Trumpa
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

TEST: Cupra Tavascan Endurance -  Keď chceš zájsť najďalej
TEST: Cupra Tavascan Endurance -  Keď chceš zájsť najďalej
Klasické testy
Audi RS5 je odteraz plug-in hybrid, má nahradiť aj RS4
Audi RS5 je odteraz plug-in hybrid, má nahradiť aj RS4
Novinky
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
Novinky
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Tipy a triky

Kariéra a motivácia

Investujte do seba: Najlepšiu stratégiu máte vo vlastných rukách
Investujte do seba: Najlepšiu stratégiu máte vo vlastných rukách
Kariérny rast
Platy, o ktorých sa mlčí: Ako si vyjednať viac než kolegovia
Platy, o ktorých sa mlčí: Ako si vyjednať viac než kolegovia
Mzda
Zastarané CV? Takmer všetci ho robia zle, aj vy
Zastarané CV? Takmer všetci ho robia zle, aj vy
CV a motivačný list
Prečo veľa mileniálov nikdy nezbohatne a ako to zmeniť
Prečo veľa mileniálov nikdy nezbohatne a ako to zmeniť
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Rizoto z jedného hrnca: Krémová večera bez hory špinavého riadu
Rizoto z jedného hrnca: Krémová večera bez hory špinavého riadu
Rady a tipy
Rýchla drožďová polievka: Zabudnutá klasika, zahreje aj zasýti
Rýchla drožďová polievka: Zabudnutá klasika, zahreje aj zasýti
Výber receptov

Technológie

Američania naložili jadrový reaktor do Boeingu C-17. Armáda sa pripravuje na moment, keď zhasne celá elektrická sieť
Američania naložili jadrový reaktor do Boeingu C-17. Armáda sa pripravuje na moment, keď zhasne celá elektrická sieť
Armádne technológie
Armády riešia, ako zostať neviditeľné. Hyundai predstavil platformu pripravenú na vojnu plnú dronov
Armády riešia, ako zostať neviditeľné. Hyundai predstavil platformu pripravenú na vojnu plnú dronov
Armádne technológie
Ukrajine sa podarilo po prvýkrát zostreliť pokročilý ruský dron Klin oveľa lacnejším strojom: Pozri sa na video zo zásahu
Ukrajine sa podarilo po prvýkrát zostreliť pokročilý ruský dron Klin oveľa lacnejším strojom: Pozri sa na video zo zásahu
Armádne technológie
Muž omylom získal kontrolu nad 7 000 robotickými vysávačmi. Svoj vysávač chcel len ovládať joystickom. Predávali sa aj u nás
Muž omylom získal kontrolu nad 7 000 robotickými vysávačmi. Svoj vysávač chcel len ovládať joystickom. Predávali sa aj u nás
Bezpečnosť

Bývanie

9 pravidiel dizajnu, ktoré možno poznáte aj vy, no dizajnéri ich porušujú. Kedy sa vám rebelantstvo vyplatí?
9 pravidiel dizajnu, ktoré možno poznáte aj vy, no dizajnéri ich porušujú. Kedy sa vám rebelantstvo vyplatí?
Stojí pri Piešťanoch a je radikálne iný. V dome so zvláštnym tvarom majú pokojný život a perfektný relax pod lesom
Stojí pri Piešťanoch a je radikálne iný. V dome so zvláštnym tvarom majú pokojný život a perfektný relax pod lesom
Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie
Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie
Prežil dve storočia a sľubuje pokoj a pomalý domov. Čo je japandi štýl a prečo má stále zmysel po ňom siahnuť?
Prežil dve storočia a sľubuje pokoj a pomalý domov. Čo je japandi štýl a prečo má stále zmysel po ňom siahnuť?

Pre kutilov

Aj pri stavbe jednoduchej drevenej terasy môžete urobiť niekoľko chýb! Čomu sa vyhýbať?
Aj pri stavbe jednoduchej drevenej terasy môžete urobiť niekoľko chýb! Čomu sa vyhýbať?
Dvor a záhrada
Najštýlovejší domáci bar sezóny? Tomáš ho vyrobil zo starého perináka
Najštýlovejší domáci bar sezóny? Tomáš ho vyrobil zo starého perináka
Nábytok
Koniec plastových kvetináčov v roku 2030? Čo je pravda a čo len strašenie záhradkárov
Koniec plastových kvetináčov v roku 2030? Čo je pravda a čo len strašenie záhradkárov
Záhrada
Ako bojovať proti zvýšenej vlhkosti v aute? Skoncujte so zarosenými oknami a zápachom
Ako bojovať proti zvýšenej vlhkosti v aute? Skoncujte so zarosenými oknami a zápachom
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stylista Filip Vaněk vtipne o kabelkách: Čo je timeless a oplatí sa mať v šatníku a čo je len trend, ktorý čoskoro pominie?
Zahraničné celebrity
Stylista Filip Vaněk vtipne o kabelkách: Čo je timeless a oplatí sa mať v šatníku a čo je len trend, ktorý čoskoro pominie?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Nové DETAILY brutálneho útoku
Domáce
Nové DETAILY brutálneho útoku pred domom: Ženu našli so zapichnutým nožom v hlave! Posun v prípade
Výročie vojny na Ukrajine!
Zahraničné
Výročie vojny na Ukrajine! Rozhodujúca bitka aj masakre civilov: ZOZNAM kľúčových momentov, na ktoré svet nikdy nezabudne
Mrazivé zábery z urgentu:
Zahraničné
Mrazivé zábery z urgentu: Lekárka zažila útok, z ktorého tuhne krv v žilách! Nemocnica zakročila
POZOR, falošní plynári vyčíňajú
Domáce
POZOR, falošní plynári vyčíňajú na Hornej Nitre! Zvonia pri dverách a pýtajú vysokú SUMU, na TOTO nenaleťte

Ďalšie zo Zoznamu