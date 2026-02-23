Tragická nehoda z Nových Zámkov má posun vo vyšetrovaní: Polícia obvinila 48-ročného muža

NOVÉ ZÁMKY - V prípade tragickej zrážky vlaku s autobusom pri Nových Zámkoch, pri ktorej zomrelo v júni 2024 sedem ľudí, padlo prvé obvinenie. Policajný vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 48-ročnému mužovi pre prečin všeobecného ohrozenia. Potvrdil to hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta. V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby do desať rokov.
Nehoda sa stala 27. júna 2024 o 17.03 h v medzistaničnom úseku Nové Zámky - Dvory nad Žitavou. Na železničnom priecestí sa zrazil medzinárodný vlak EC 279 s linkovým autobusom dopravcu Arriva. Pri nehode zomrelo sedem cestujúcich z autobusu, päť osôb utrpelo ťažké zranenie. Tragickej nehode predchádzalo nepriaznivé počasie, ktoré deň pred nehodou zasiahlo väčšinu územia Slovenska. Zapríčinilo rozsiahle výpadky elektrického napájania a poškodenie viacerých technických zariadení železničnej infraštruktúry vrátane zabezpečovacích a oznamovacích systémov.
Výpravca povolil jazdu bez zabezpečenia
Popri polícii viedli ďalšie dve paralelné vyšetrovania nehody Železnice SR (ŽSR) ako prevádzkovateľ dopravy a manažér infraštruktúry v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko ako dopravcom a Ministerstvo dopravy SR ako vyšetrovací orgán podľa ustanovení zákona o dráhach. Obidve tieto vyšetrovania určili ako hlavnú príčinu nehody skutočnosť, že výpravca povolil jazdu vlaku cez železničné priecestie po ukončení opravných prác bez toho, aby zabezpečil opätovné uvedenie priecestného zabezpečovacieho zariadenia do činnosti. Zároveň neinformoval rušňovodiča o vypnutí niektorých jeho častí a nenariadil mu opatrnú jazdu pri prejazde cez priecestie.