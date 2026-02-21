Sobota21. február 2026, meniny má Eleonóra, zajtra Etela

Ďalší incident s medveďom: Zviera neprežilo! Kuffa zverejnil citlivé zábery

TURČEK - Na Slovensku sa odohral ďalší incident súvisiaci s medveďm hnedým. Tentokrát však boli okolnosti iné, ako minulý víkend, keď dvojica mužov zastrelila v lese medvedicu. Šelma zahynula pod kolesami vlaku.

O incidente informoval znova ako prvý štátny tajomník rezortu životného prostredia Filip Kuffa, podľa ktorého ide o prvý takýto prípad od začiatku roka. "Ďalší incident s medveďom. Tentokrát je to prvá dopravná nehoda 2026, nočná zrážka vlaku s medveďom," uviedol, zverejnil aj detailné zábery uhynutého zvieraťa. 

K nehode došlo blízko obce Turček, ktorá leží neďaleko Hornej Štubne. Medveď vážil 162 kilogramov. 

 
 

Iba koncom minulého týždňa na Slovensku zarezonoval prípad, kedy dvojica mužov zastrelila v lese neďaleko Ružomberka medvedicu. Mali konať v sebaobrane po tom, ako ich zviera napadlo. So sebou mali aj psa, západosibírsku lajku určenú práve na durenie medveďov, ktorá neprežila. Jeden z mužov skončil v nemocnici.

Ukázalo sa, že medvedica mala blízko miesta útoku brloh s tromi mladými, ktoré mohli mať odhadom asi jeden mesiac. Tie skončili v rukách ošetrovateľov bojnickej zoologickej záhrady. Jedno mláďa neprežilo, dvom ďalším sa má podľa posledných informácií vodiť dobre a naberajú na váhe. 

Prípad rozdelil spoločnosť a vyvolal debatu o tom, ako by sa mali ľudia správať vo voľnej prírode. 

