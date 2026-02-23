Nočný vandalizmus v Nitre: Neznámy páchateľ sa zameral na zrkadlá, stierače aj lak na karosériách

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/nattul)
NITRA - Počas uplynulého víkendu poškodil v Nitre zatiaľ neznámy páchateľ viaceré motorové vozidlá. Na Štúrovej ulici sa v noci zo soboty na nedeľu zameral na spätné zrkadlá, stierače, ale aj lak na karosériách, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Vyšetrovateľ Policajného zboru vo veci začal trestné stíhanie za trestný čin poškodzovania cudzej veci v doposiaľ deviatich prípadoch. V priebehu vyšetrovania však bude počet poškodených pravdepodobne oveľa viac, upozornila polícia. Poškodených vyzýva, aby sa prihlásili za účelom podania oznámenia. Tiež vyzýva potenciálnych svedkov udalosti, aby relevantné informácie oznámili polícii.