SaS vyzýva ministra dopravy: Má sa sústrediť na D1 na Zemplín a R4 do Poľska

BRATISLAVA - Opozičná SaS vyzvala ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), aby sa sústredil na výstavbu kľúčových dopravných ťahov, najmä diaľnice D1 smerom na Zemplín a rýchlostnej cesty R4 smerom do Poľska. Tvrdí, že vláda zanedbáva medzinárodné koridory rozhodujúce pre rozvoj východu krajiny a uprednostňuje projekty s nižšou dopravnou hodnotou. Strana to uviedla v utorok na tlačovej konferencii.
Podpredseda SaS Marián Viskupič poukázal na potrebu budovania základných spojení v smere západ - východ a juh - sever. „D1 na Zemplín a R4 smerom na Poľsko sú dve kľúčové priority, o ktorých význame nikto vážne nepochybuje. Bez nich tranzit obchádza Slovensko, prichádzame o príjmy z mýta, ale najmä o rozvoj. A ten dnes kriticky potrebuje práve východ krajiny,“ uviedol.
Situácia bude ešte vážnejšia po skončení vojny na Ukrajine
Situácia bude ešte vážnejšia po skončení vojny na Ukrajine. Viskupič poukázal na to, že pri obnove tejto krajiny sa Slovensko bez funkčného cestného prepojenia nemusí stať súčasťou tranzitných tokov a domáce firmy budú mať horšiu štartovaciu pozíciu. „Namiesto intenzívnej prípravy D1 Bidovce - štátna hranica však vláda od roku 2023 prakticky neurobila nič. Okrem administratívnych krokov stojíme na mieste,“ dodal. Viskupič zároveň upozornil na rozdiely v cenách výstavby diaľnic. Uviedol, že Slovensko podľa neho stavia kilometer diaľnice v priemere za 28 miliónov eur, kým Poľsko približne za desať miliónov eur a Česko za necelých desať miliónov eur na kilometer.
Odborník SaS pre dopravu Peter Báthory reagoval aj na pripravované tendre na úseky R2 Bátka - Figa a R2 Zacharovce - Bátka. Upozornil, že sa podľa oficiálneho dokumentu priorít vo výstavbe cestnej infraštruktúry umiestnili na 74. a 86. mieste. „To nie je politický spor medzi regiónmi. Aj juh potrebuje infraštruktúru. Problém je, keď štát ignoruje vlastné priority a posúva dopredu projekty s nižším prínosom,“ uviedol.
Báthory tiež varoval pred rozbiehaním viacerých veľkých projektov bez jasného finančného krytia v čase konsolidácie verejných financií. Zdôraznil, že investičný dlh v infraštruktúre podľa neho nevyrieši marketing ani symbolické začiatky stavieb, ale „odborný, zodpovedný a férový prístup“, ktorý bude slúžiť celej krajine.