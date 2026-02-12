Kriminálny úrad vlani zaistil nelegálny tovar v rekordnej hodnote 62 miliónov eur

BRATISLAVA - Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) uzatvoril rok 2025 s rekordnou bilanciou. Počas roka odhalil deväť nelegálnych výrobní cigariet a zaistil nelegálny tovar a dôkazy v hodnote takmer 62 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 400 %. Celková odhalená škoda v trestných konaniach v oblasti daní a cla presiahla 771 miliónov eur, uviedol vo štvrtok KÚFS.
„Rok 2025 jasne ukázal, že KÚFS dokáže cielene zasiahnuť tam, kde vzniká najväčšia škoda - pri organizovanej a sofistikovanej trestnej činnosti,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss. Iba pri odhalených výrobniach cigariet dosiahla hodnota zaisteného tabaku takmer 49,5 milióna eur, čo je viac než štvornásobok oproti predchádzajúcemu roku. V roku 2024 zaistila FS tabak a tabakové výrobky za približne 12 miliónov eur.
KÚFS v roku 2025 posilnil analytickú činnosť aj v oblasti podvodov na dani z pridanej hodnoty. Daňovým úradom bolo postúpených 44 podnetov s vyčíslenou škodou presahujúcou 20,3 milióna eur a vyšetrovateľom Policajného zboru SR 21 podnetov so škodou viac ako 36,6 milióna eur. Výška škody v trestných konaniach vedených vyšetrovateľmi finančnej správy v oblasti daňových a colných predpisov dosiahla v roku 2025 približne 771,5 milióna eur, čo je medziročný nárast o približne 23 % a oproti roku 2023 nárast o takmer 68 %. Počet kontrol v systéme eKasa sa zvýšil o 133 % a efektivita daňových kontrol dosiahla 82,2 %, pri rizikových reťazcoch až 90 %.
V roku 2025 úrad zintenzívnil spoluprácu s inštitúciami OLAF, EUROPOL a EUROJUST. Kľúčovým partnerom zostáva Úrad európskej prokuratúry (EPPO), pod ktorého dozorom KÚFS vedie viaceré konania s celkovou výškou škody na cle a dani z pridanej hodnoty (DPH) pri dovoze rádovo v stovkách miliónov eur. Prípady zo Slovenska predstavujú približne 1,4 % z celkového počtu daňových prípadov riešených EPPO v EÚ, čo podľa FS zodpovedá štandardnému rámcu členského štátu. Európska prokurátorka Laura Kövesi však v novembri minulého roka pri návšteve SR varovala, že sa Slovensko stáva útočiskom pre DPH podvodníkov.