Rubio sa stretol s premiérom: VIDEO Veľké plány! Fico chce novú jadrovú elektráreň a ďalšie stíhačky F‑16

BRATISLAVA - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pristál na bratislavskom letisku. Privítal ho minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Stretol s prezidentom Petrom Pellegrinim a premiérom Robertom Ficom.
Tlačová konferencia premiéra Fica s Rubiom po spoločnom rokovaní
Aktualizované 14:30 Premiér Fico na nedeľnom rokovaní s ministrom Rubiom i delegáciami krajín hovoril o otázkach spolupráce v oblasti jadrovej energetiky, o situácii s dodávkami ropy a plynu na Slovensku a možných alternatívach, o vojne na Ukrajine či o situácii v NATO. Premiér potvrdil záujem o spoluprácu s USA pri výstavbe novej jadrovej elektrárne na Slovensku, deklaroval tiež záujem o prípadné spoločné rokovania krajín V4 s USA v otázkach energetickej spolupráce.
S Rubiom diskutoval aj o zámere SR zaobstarať ďalšie štyri stíhačky F-16 a ponúkol americkej strane pomoc Slovenska pri mierových rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou. Fico za najpodstatnejšie považuje to, že USA a SR sa vzájomne rešpektujú, pri spoločných záujmoch vystupujú ako spojenci a pri rozdielnych názoroch rokujú a hľadajú spoločné riešenia. Informoval o tom na spoločnej tlačovej konferencii s Rubiom po spoločnom rokovaní.
Fico ocenil, že sa stretnutie s Rubiom uskutočnilo krátko po tom, ako spoločne s prezidentom USA Donaldom Trumpom rokovali v Amerike. Deklaroval, že Slovensku záleží na spolupráci s USA v oblasti jadrovej energetiky. „Máme obrovský záujem pod hlavičkou amerického partnera vytvoriť nadnárodné konzorcium, ktoré by zagarantovalo, že Slovensko by mohlo do roku 2040 postaviť ďalší jadrový blok o výkone 1200 megawattov. A tešíme sa, ak sa nám podarí v priebehu budúceho roku podpísať už konkrétne dohody so spoločnosťou Westinghouse,“ vyhlásil premiér. Amerických partnerov požiadal o spoluprácu aj v prípravných štádiách projektu.
Predseda vlády SR informoval šéfa americkej diplomacie o situácii s dodávkami ropy a plynu na Slovensku, ktoré je podľa jeho slov v nezávidenia hodnej situácii. „Hľadali sme spolu rôzne alternatívy a ja sa naozaj domnievam, že aj zajtrajšie stretnutie s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom môže priniesť určitý posun, pokiaľ ide o krízovú situáciu, ktorá momentálne vzniká v oblasti dodávok ropy do Európy,“ priblížil. Prípadné zastavenie tranzitu ropy cez Ukrajinu do EÚ premiér vníma ako politické vydieranie Ukrajiny voči Maďarsku.
Hovorili aj o vojne na Ukrajine a o rozpočtoch
S Rubiom hovorili aj o vojne na Ukrajine, pričom Fico ocenil snahu amerického prezidenta o čo najrýchlejšie ukončenie konfliktu. „Ak môže byť Slovensko nápomocné v akýchkoľvek mierových iniciatívach, ktoré budú viesť k ukončeniu tejto vojny, tak sme maximálne pripravení,“ uviedol. Dotkli sa aj témy NATO. SR podľa Fica rozumie postoju USA, že Európska únia sa musí viac starať o svoju bezpečnosť a prirodzene s tým zvyšovať výdavky na obranu.
„Rozprávali sme sa aj na tému, ako ďalej s rozpočtami do budúcich rokov. My musíme brať na zreteľ naše možnosti a schopnosti, ktoré máme, ale rovnako, že Slovensko, keď chce byť súčasťou kolektívnej bezpečnosti v Európe a v NATO, tak sa bude musieť zúčastňovať aj na tom, že budeme postupne posilňovať naše kapacity,“ ozrejmil premiér. Zároveň potvrdil, že bude pokračovať aj vojenská spolupráca s USA. Slovensko má podľa Fica záujem zaobstarať celkovo 18 kusov stíhačiek F-16 americkej výroby. Okrem už objednaných 14 sa podľa jeho slov diskutuje o tom, ako zaobstarať ďalšie štyri.
Fico tiež pripomenul, že Slovensko od 1. júla preberie predsedníctvo vo formáte V4. Myslí si, že okrem riešenia regionálnej spolupráce by sa malo uvažovať o postupnom prizývaní zahraničných partnerov k aktuálnym témam. Prejavil záujem o takéto rokovanie s USA. „Pokiaľ po 1. júli 2026 vznikne téma, kde bude užitočné hovoriť vo formáte V4 + Spojené štáty americké a budú s tým súhlasiť, samozrejme, partneri vo V4, my budeme pripravení na zorganizovanie takýchto stretnutí,“ vyhlásil premiér.
USA podľa Rubia chcú, aby všetky krajiny konali vo svojom národnom záujme
Spojené štáty od Európy nežiadajú, aby sa stala ich vazalom, uviedol Rubio v nedeľu na spoločnej tlačovej konferencii s premiérom. „Chceme byť vaším partnerom. Chceme spolupracovať s Európou. Chceme spolupracovať s našimi spojencami,“ uviedol Rubio. USA očakávajú, že všetky krajiny budú konať vo svojom národnom záujme, podotkol šéf diplomacie USA.
Spojené štáty sa podľa Rubia tešia na spoluprácu s Vyšehradskou štvorkou (V4), predsedníctvo ktorej preberá od 1. júla tohto roka práve Slovensko. Rubio zdôraznil, že pre USA sú názory a postoj Slovenska ohľadom vojny na Ukrajine „veľmi dôležité“, a to napríklad aj vzhľadom na geografickú blízkosť oboch krajín.
Aktualizované 12:26 Amerického ministra diplomacie Rubia na Úrade vlády SR vítal premiér Robert Fico. Pred novinármi si podali ruky. Nasleduje rokovanie za zatvorenými dverami. Po ňom sa očakáva tlačová konferencia.
Rubia vítal Blanár, hneď si to namieril za Pellegrinim
"Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Blanár privítal svojho amerického partnera na bratislavskom letisku, odkiaľ spoločne pokračujú na rokovania s prezidentom SR Petrom Pellegrinim a následne s predsedom vlády SR Robertom Ficom," informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
V prezidentskom paláci sa Rubio predpoludním stretol s prezidentom Petrom Pellegrinim. Diskutovali o otázkach energetiky, obrany a bezpečnosti, transatlantických vzťahov a neopomenuli ani súčasné svetové dianie. Ako podotkli z kancelárie prezidenta, návšteva amerického ministra zahraničných vecí na Slovensku sa uskutočnila po siedmich rokoch. „Naše partnerstvo je strategické a prináša konkrétne výsledky v oblasti obrany, bezpečnosti aj energetickej spolupráce,“ uviedol prezident SR. V tejto súvislosti ocenil rozvoj spolupráce v jadrovej energetike vrátane projektu novej elektrárne realizovaného spoločnosťou Westinghouse. Podľa jeho slov jadrová energia znamená stabilitu a suverenitu voči geopolitickým otrasom, pričom Slovensko má záujem túto spoluprácu so Spojenými štátmi ďalej prehlbovať.
Dôležitou témou rokovania bola aj obranná spolupráca a plnenie záväzkov vyplývajúcich zo samitov NATO. Prezident SR potvrdil pripravenosť Slovenska pokračovať v modernizácii ozbrojených síl a prispievať tak k posilňovaniu obrany aliancie a k silnejšej a sebavedomejšej Európe. Ako skonštatoval Pellegrini, to nás robí silnejšími spoločne tvárou v tvár výzvam a hrozbám. „Naša spolupráca prináša silu a odolnosť. Spoločne sme pripravení formovať bezpečnejšiu, istejšiu a mierovejšiu budúcnosť postavenú na spoločných hodnotách,“ poznamenal prezident SR. Zároveň zdôraznil, že pevné transatlantické partnerstvo zostáva jedným zo základných pilierov bezpečnosti a stability Slovenskej republiky aj celého európskeho priestoru.
Čo má byť témou rokovaní
Predmetom rokovaní má byť podľa jeho slov najmä rozvíjanie bilaterálnej spolupráce na civilnom jadrovom programe. „Budeme diskutovať aj o diverzifikácii energetických zdrojov, o všetkom, čo sa týka RePower. Aké sú to výzvy pre SR a čo môžeme spoločne so Spojenými štátmi americkými v tejto veci urobiť. Ale určite sa dotkneme aj geopolitických tém, predovšetkým to je vojna na Ukrajine, kde sa určite budeme zaujímať o aktuálny vývoj mierových rokovaní,“ povedal minister na tlačovom brífingu pred príletom Rubia na Slovensko.
Americký minister zahraničných vecí pricestoval na Slovensko na pozvanie Blanára. Ide o štvrtú návštevu šéfa americkej diplomacie v histórii samostatného Slovenska. Šéf americkej diplomacie sa cez víkend zúčastnil na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Z Bratislavy následne odcestuje do Maďarska.