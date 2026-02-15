Nedeľa15. február 2026, meniny má Pravoslav, zajtra Ida, Liana

Rubio sa stretol s premiérom: VIDEO Veľké plány! Fico chce novú jadrovú elektráreň a ďalšie stíhačky F‑16

Marco Rubio a Robert Fico na Úrade vlády SR
Marco Rubio a Robert Fico na Úrade vlády SR (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

BRATISLAVA - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pristál na bratislavskom letisku. Privítal ho minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Stretol s prezidentom Petrom Pellegrinim a premiérom Robertom Ficom.

Tlačová konferencia premiéra Fica s Rubiom po spoločnom rokovaní

Tlačová konferencia amerického ministra zahraničia Marca Rubia a premiéra Roberta Fica (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Aktualizované 14:30 Premiér Fico na nedeľnom rokovaní s ministrom Rubiom i delegáciami krajín hovoril o otázkach spolupráce v oblasti jadrovej energetiky, o situácii s dodávkami ropy a plynu na Slovensku a možných alternatívach, o vojne na Ukrajine či o situácii v NATO. Premiér potvrdil záujem o spoluprácu s USA pri výstavbe novej jadrovej elektrárne na Slovensku, deklaroval tiež záujem o prípadné spoločné rokovania krajín V4 s USA v otázkach energetickej spolupráce.

Rubio sa stretol s
Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

S Rubiom diskutoval aj o zámere SR zaobstarať ďalšie štyri stíhačky F-16 a ponúkol americkej strane pomoc Slovenska pri mierových rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou. Fico za najpodstatnejšie považuje to, že USA a SR sa vzájomne rešpektujú, pri spoločných záujmoch vystupujú ako spojenci a pri rozdielnych názoroch rokujú a hľadajú spoločné riešenia. Informoval o tom na spoločnej tlačovej konferencii s Rubiom po spoločnom rokovaní.

Fico ocenil, že sa stretnutie s Rubiom uskutočnilo krátko po tom, ako spoločne s prezidentom USA Donaldom Trumpom rokovali v Amerike. Deklaroval, že Slovensku záleží na spolupráci s USA v oblasti jadrovej energetiky. „Máme obrovský záujem pod hlavičkou amerického partnera vytvoriť nadnárodné konzorcium, ktoré by zagarantovalo, že Slovensko by mohlo do roku 2040 postaviť ďalší jadrový blok o výkone 1200 megawattov. A tešíme sa, ak sa nám podarí v priebehu budúceho roku podpísať už konkrétne dohody so spoločnosťou Westinghouse,“ vyhlásil premiér. Amerických partnerov požiadal o spoluprácu aj v prípravných štádiách projektu.

Rubio sa stretol s
Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Predseda vlády SR informoval šéfa americkej diplomacie o situácii s dodávkami ropy a plynu na Slovensku, ktoré je podľa jeho slov v nezávidenia hodnej situácii. „Hľadali sme spolu rôzne alternatívy a ja sa naozaj domnievam, že aj zajtrajšie stretnutie s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom môže priniesť určitý posun, pokiaľ ide o krízovú situáciu, ktorá momentálne vzniká v oblasti dodávok ropy do Európy,“ priblížil. Prípadné zastavenie tranzitu ropy cez Ukrajinu do EÚ premiér vníma ako politické vydieranie Ukrajiny voči Maďarsku.

Hovorili aj o vojne na Ukrajine a o rozpočtoch

S Rubiom hovorili aj o vojne na Ukrajine, pričom Fico ocenil snahu amerického prezidenta o čo najrýchlejšie ukončenie konfliktu. „Ak môže byť Slovensko nápomocné v akýchkoľvek mierových iniciatívach, ktoré budú viesť k ukončeniu tejto vojny, tak sme maximálne pripravení,“ uviedol. Dotkli sa aj témy NATO. SR podľa Fica rozumie postoju USA, že Európska únia sa musí viac starať o svoju bezpečnosť a prirodzene s tým zvyšovať výdavky na obranu.

„Rozprávali sme sa aj na tému, ako ďalej s rozpočtami do budúcich rokov. My musíme brať na zreteľ naše možnosti a schopnosti, ktoré máme, ale rovnako, že Slovensko, keď chce byť súčasťou kolektívnej bezpečnosti v Európe a v NATO, tak sa bude musieť zúčastňovať aj na tom, že budeme postupne posilňovať naše kapacity,“ ozrejmil premiér. Zároveň potvrdil, že bude pokračovať aj vojenská spolupráca s USA. Slovensko má podľa Fica záujem zaobstarať celkovo 18 kusov stíhačiek F-16 americkej výroby. Okrem už objednaných 14 sa podľa jeho slov diskutuje o tom, ako zaobstarať ďalšie štyri.

Rubio sa stretol s
Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Fico tiež pripomenul, že Slovensko od 1. júla preberie predsedníctvo vo formáte V4. Myslí si, že okrem riešenia regionálnej spolupráce by sa malo uvažovať o postupnom prizývaní zahraničných partnerov k aktuálnym témam. Prejavil záujem o takéto rokovanie s USA. „Pokiaľ po 1. júli 2026 vznikne téma, kde bude užitočné hovoriť vo formáte V4 + Spojené štáty americké a budú s tým súhlasiť, samozrejme, partneri vo V4, my budeme pripravení na zorganizovanie takýchto stretnutí,“ vyhlásil premiér.

USA podľa Rubia chcú, aby všetky krajiny konali vo svojom národnom záujme

Spojené štáty od Európy nežiadajú, aby sa stala ich vazalom, uviedol Rubio v nedeľu na spoločnej tlačovej konferencii s premiérom. „Chceme byť vaším partnerom. Chceme spolupracovať s Európou. Chceme spolupracovať s našimi spojencami,“ uviedol Rubio. USA očakávajú, že všetky krajiny budú konať vo svojom národnom záujme, podotkol šéf diplomacie USA.

Spojené štáty sa podľa Rubia tešia na spoluprácu s Vyšehradskou štvorkou (V4), predsedníctvo ktorej preberá od 1. júla tohto roka práve Slovensko. Rubio zdôraznil, že pre USA sú názory a postoj Slovenska ohľadom vojny na Ukrajine „veľmi dôležité“, a to napríklad aj vzhľadom na geografickú blízkosť oboch krajín.

Aktualizované 12:26 Amerického ministra diplomacie Rubia na Úrade vlády SR vítal premiér Robert Fico. Pred novinármi si podali ruky. Nasleduje rokovanie za zatvorenými dverami. Po ňom sa očakáva tlačová konferencia.

Marco Rubio sa stretol s Robertom Ficom v Prezidentskom paláci (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Rubia vítal Blanár, hneď si to namieril za Pellegrinim

"Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Blanár privítal svojho amerického partnera na bratislavskom letisku, odkiaľ spoločne pokračujú na rokovania s prezidentom SR Petrom Pellegrinim a následne s predsedom vlády SR Robertom Ficom," informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio ukazuje palec hore pri prílete na bratislavské letisko.
Zobraziť galériu (10)
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio ukazuje palec hore pri prílete na bratislavské letisko.  (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon, Pool)

V prezidentskom paláci sa Rubio predpoludním stretol s prezidentom Petrom Pellegrinim. Diskutovali o otázkach energetiky, obrany a bezpečnosti, transatlantických vzťahov a neopomenuli ani súčasné svetové dianie. Ako podotkli z kancelárie prezidenta, návšteva amerického ministra zahraničných vecí na Slovensku sa uskutočnila po siedmich rokoch. „Naše partnerstvo je strategické a prináša konkrétne výsledky v oblasti obrany, bezpečnosti aj energetickej spolupráce,“ uviedol prezident SR. V tejto súvislosti ocenil rozvoj spolupráce v jadrovej energetike vrátane projektu novej elektrárne realizovaného spoločnosťou Westinghouse. Podľa jeho slov jadrová energia znamená stabilitu a suverenitu voči geopolitickým otrasom, pričom Slovensko má záujem túto spoluprácu so Spojenými štátmi ďalej prehlbovať.

Galéria: Stretnutie Marca Rubia a Petra Pellegriniho v prezidentskom paláci

Dôležitou témou rokovania bola aj obranná spolupráca a plnenie záväzkov vyplývajúcich zo samitov NATO. Prezident SR potvrdil pripravenosť Slovenska pokračovať v modernizácii ozbrojených síl a prispievať tak k posilňovaniu obrany aliancie a k silnejšej a sebavedomejšej Európe. Ako skonštatoval Pellegrini, to nás robí silnejšími spoločne tvárou v tvár výzvam a hrozbám. „Naša spolupráca prináša silu a odolnosť. Spoločne sme pripravení formovať bezpečnejšiu, istejšiu a mierovejšiu budúcnosť postavenú na spoločných hodnotách,“ poznamenal prezident SR. Zároveň zdôraznil, že pevné transatlantické partnerstvo zostáva jedným zo základných pilierov bezpečnosti a stability Slovenskej republiky aj celého európskeho priestoru.

Čo má byť témou rokovaní

Predmetom rokovaní má byť podľa jeho slov najmä rozvíjanie bilaterálnej spolupráce na civilnom jadrovom programe. „Budeme diskutovať aj o diverzifikácii energetických zdrojov, o všetkom, čo sa týka RePower. Aké sú to výzvy pre SR a čo môžeme spoločne so Spojenými štátmi americkými v tejto veci urobiť. Ale určite sa dotkneme aj geopolitických tém, predovšetkým to je vojna na Ukrajine, kde sa určite budeme zaujímať o aktuálny vývoj mierových rokovaní,“ povedal minister na tlačovom brífingu pred príletom Rubia na Slovensko.

Americký minister zahraničných vecí pricestoval na Slovensko na pozvanie Blanára. Ide o štvrtú návštevu šéfa americkej diplomacie v histórii samostatného Slovenska. Šéf americkej diplomacie sa cez víkend zúčastnil na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Z Bratislavy následne odcestuje do Maďarska.

Viac o téme: Robert FicoJuraj BlanárMarco RubioBratislava
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Marco Rubio
USA chcú, aby všetky krajiny konali vo svojom národnom záujme, uviedol Rubio
Zahraničné
Americký minister zahraničia na
Americký minister zahraničia na Slovensku: Rubio sa stretne s Pellegrinim a Ficom, hovoriť budú o TÝCHTO témach
Domáce
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj o rokovaniach v Ženeve: Spoliehame sa na to, že stretnutia budú skutočne produktívne
Zahraničné
Americký minister zahraničných vecí
USA a Európa patria k sebe, odkázal Rubio v Mníchove: Washington chce silnú Európu
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

V Dánsku nájdete kruhové pevnosti, ktoré si stavali Vikingovia
V Dánsku nájdete kruhové pevnosti, ktoré si stavali Vikingovia
Cestovanie
Tlačová konferencia amerického ministra zahraničia Marca Rubia a premiéra Roberta Fica
Tlačová konferencia amerického ministra zahraničia Marca Rubia a premiéra Roberta Fica
Správy
Marco Rubio sa stretol s Robertom Ficom v Prezidentskom paláci
Marco Rubio sa stretol s Robertom Ficom v Prezidentskom paláci
Správy

Domáce správy

Žilinka po Ficovej tlačovke
Žilinka po Ficovej tlačovke vypenil! Čo si to dovoľujete? TOTO je nehanebnosť
Domáce
Horskí záchranári pomáhali pod
Horskí záchranári pomáhali pod Babou horou vyčerpanému poľskému turistovi
Domáce
FOTO STROSKOTANEC na Zemplínskej Šírave:
STROSKOTANEC na Zemplínskej Šírave: Bizarný zásah na Valentína, FOTO toto ste ešte nevideli!
Domáce
Pripravte sa na obmedzenia v Žiline, revitalizácia Starého bulváru sa začína už tento mesiac
Pripravte sa na obmedzenia v Žiline, revitalizácia Starého bulváru sa začína už tento mesiac
Regióny

Zahraničné

FOTO Marco Rubio
USA chcú, aby všetky krajiny konali vo svojom národnom záujme, uviedol Rubio
Zahraničné
ŠOKUJÚCA dráma v supermarkete!
ŠOKUJÚCA dráma v supermarkete! Muž sa pokúsil uniesť dieťa... VIDEO Všetko natočila kamera
Zahraničné
Šokujúca realita života v
Šokujúca realita života v Rusku: Dve hodiny od Moskvy bežne vypínajú internet
dromedar.sk
Kim Čong-un
Kim Čong-un poslal list Vučičovi, chce posilňovať vzťahy so Srbskom
Zahraničné

Prominenti

Angie Mangombe
Zatajila, že je TEHOTNÁ a nastúpila do MMA zápasu: Známa Češka sa obhajuje... Nie som MONŠTRUM!
Domáci prominenti
Michelle Obama
Prvá dáma sa asi zbláznila: Michelle Obama si dala spraviť 10 piercingov počas jedného sedenia!
Zahraniční prominenti
Možné je všetko!
Jablonský sa pohybuje po TENKOM ĽADE: Najnovšie sa PUSTIL aj do vlastného zamestnávateľa!
Domáci prominenti
Vnuk (35) Petra Jandu
Vnuk (35) Petra Jandu si ZMENIL POHLAVIE: Úprimná spoveď speváka... Bol to ŠOK!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

NAJBOHATŠÍ bezdomovec sveta? Ľudia
NAJBOHATŠÍ bezdomovec sveta? Ľudia mu zo súcitu hádzali drobné, on sa vozí vo vlastnom aute s vodičom!
Zaujímavosti
Váš partner vám daroval
Váš partner vám daroval len kvety? V Zimbabwe dostávajú ženy kytice z peňazí
dromedar.sk
FOTO Júlia našla pred nemocnicou
Slovenka si našla na aute ODKAZ, ktorý jej vyrazil dych: PÁR VIET za stieračom zmenilo všetko! TOTO ešte niekto robí?
Zaujímavosti
Čisté šialenstvo alebo krásna
Čisté šialenstvo alebo krásna tradícia? Američanka dala dcéram IDENTICKÉ MENÁ, internet ju nešetrí! CHAOS je slabé slovo
Zaujímavosti

Dobré správy

ZOH 2026 ANKETA, ktorá
ZOH 2026 ANKETA, ktorá rozdelí Slovensko: Ako v nej zahlasujete vy?
sportky.sk
ZOH 2026 Hokejový turnaj
ZOH 2026 Hokejový turnaj je v plnom prúde: Vedeli ste toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk
ZOH 2026 Celé Slovensko
ZOH 2026 Celé Slovensko sa už nevie dočkať: Položili ste si túto dôležitú otázku aj vy?
sportky.sk
Juraj Slafkovský (Zdroj: Budiš)
Juraj Slafkovský otvorene o zlomovom momente života: Čo mu pomáha zostať nohami na zemi?
Domáce

Ekonomika

Pozor na podvod: Na tejto stránke si dovolenku určite nekupujte, upozorňuje SOI!
Pozor na podvod: Na tejto stránke si dovolenku určite nekupujte, upozorňuje SOI!
Luxus, ktorý vám vyrazí dych: Toto je 10 najlepších hotelov sveta za rok 2025! (foto)
Luxus, ktorý vám vyrazí dych: Toto je 10 najlepších hotelov sveta za rok 2025! (foto)
Rusi zažívajú cenový šok: Uhorky drahšie než mäso, extrémne mrazy šponujú ceny nahor!
Rusi zažívajú cenový šok: Uhorky drahšie než mäso, extrémne mrazy šponujú ceny nahor!
Nechávate svoje peniaze štátu? Otestujte sa, či poznáte všetky dávky a bonusy, na ktoré máte nárok! (kvíz)
Nechávate svoje peniaze štátu? Otestujte sa, či poznáte všetky dávky a bonusy, na ktoré máte nárok! (kvíz)

Šport

ZOH 2026 Obrovská dráma v poslednom zápase: O možnom súperovi Slovenska rozhodlo až predĺženie
ZOH 2026 Obrovská dráma v poslednom zápase: O možnom súperovi Slovenska rozhodlo až predĺženie
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Historický moment pre Taliansko: Najlepšie zo Sloveniek finišovala Bátovská Fialková
ZOH 2026 Historický moment pre Taliansko: Najlepšie zo Sloveniek finišovala Bátovská Fialková
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Nastala absolútne neuveriteľná situácia: Brigonenová to dokázala a má double!
ZOH 2026 Nastala absolútne neuveriteľná situácia: Brigonenová to dokázala a má double!
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 V ohrození aj Kapustík: Neďaleko dejiska skokanských súťaží objavili nebezpečný predmet
ZOH 2026 V ohrození aj Kapustík: Neďaleko dejiska skokanských súťaží objavili nebezpečný predmet
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

FOTO: Hyundai Ioniq 6 N už má slovenské cenu. Zmaže vám úškrn?
FOTO: Hyundai Ioniq 6 N už má slovenské cenu. Zmaže vám úškrn?
Novinky
TEST: BMW M5 Touring - rýchlejšie kombi neexistuje. Zabojuje aj proti 2x drahším
TEST: BMW M5 Touring - rýchlejšie kombi neexistuje. Zabojuje aj proti 2x drahším
Testy
TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
Testy
TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
Klasické testy

Kariéra a motivácia

LinkedIn secrets: Ako vás zamestnávatelia nájdu skôr než vy ich
LinkedIn secrets: Ako vás zamestnávatelia nájdu skôr než vy ich
Hľadám prácu
Zarábajte tým, čo milujete: Ako premeniť koníčky na skutočný príjem
Zarábajte tým, čo milujete: Ako premeniť koníčky na skutočný príjem
Rady, tipy a triky
Frfloš kolega vás ničí? Naučte sa, ako prežiť pracovné dni bez stresu
Frfloš kolega vás ničí? Naučte sa, ako prežiť pracovné dni bez stresu
Vzťahy na pracovisku
Chcete zarobiť viac ako 3 000 eur? Tu sú najlukratívnejšie pracovné ponuky, ktoré nesmiete premeškať
Chcete zarobiť viac ako 3 000 eur? Tu sú najlukratívnejšie pracovné ponuky, ktoré nesmiete premeškať
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Bleskové žemľové knedle podľa Silvie. Poctivá príloha, ktorú zvládne aj začiatočník.
Bleskové žemľové knedle podľa Silvie. Poctivá príloha, ktorú zvládne aj začiatočník.
Od hrnčekovej klasiky až po luxusné verzie: 15 najlepších receptov na nadýchané bublaniny.
Od hrnčekovej klasiky až po luxusné verzie: 15 najlepších receptov na nadýchané bublaniny.
Fazuľová polievka na kyslo: Kedy pridať ocot, aby sa nezrazila?
Fazuľová polievka na kyslo: Kedy pridať ocot, aby sa nezrazila?
Rady a tipy
Čo na valentínsku večeru? Menu, s ktorým zabodujete
Čo na valentínsku večeru? Menu, s ktorým zabodujete
Výber receptov

Technológie

Fajčenie marihuany v tomto veku môže súvisieť s pomalším starnutím mozgu, naznačuje štúdia
Fajčenie marihuany v tomto veku môže súvisieť s pomalším starnutím mozgu, naznačuje štúdia
Veda a výskum
GLP-1 lieky ako Ozempic prinášajú výrazné chudnutie. Nové analýzy však spochybňujú pozadie štúdií
GLP-1 lieky ako Ozempic prinášajú výrazné chudnutie. Nové analýzy však spochybňujú pozadie štúdií
Veda a výskum
Osteoartróza možno nie je jednosmerná cesta. Vedci tvrdia, že dokázali obnoviť chrupavku
Osteoartróza možno nie je jednosmerná cesta. Vedci tvrdia, že dokázali obnoviť chrupavku
Veda a výskum
Starý smartfón v zásuvke stola môže využiť ako Wi-Fi zosilňovač. Takto z neho spravíš jednoduchý repeater
Starý smartfón v zásuvke stola môže využiť ako Wi-Fi zosilňovač. Takto z neho spravíš jednoduchý repeater
Návody

Bývanie

V sprche zrušte steny, vytiahnite koberec a šokujte skrinkou! Týchto 8 trendov prichádza do kúpeľní v roku 2026
V sprche zrušte steny, vytiahnite koberec a šokujte skrinkou! Týchto 8 trendov prichádza do kúpeľní v roku 2026
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci
Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
5 nepraktických riešení, ktoré vidíme v domácnostiach, a pritom zbytočne plytvajú miestom. Čo zvoliť miesto nich?
5 nepraktických riešení, ktoré vidíme v domácnostiach, a pritom zbytočne plytvajú miestom. Čo zvoliť miesto nich?

Pre kutilov

WD-40 nie je mazivo! 10 vecí, na ktoré ho používate, ale v skutočnosti im škodíte
WD-40 nie je mazivo! 10 vecí, na ktoré ho používate, ale v skutočnosti im škodíte
Údržba a opravy
Pestovanie priesad môže ísť do peňazí. Takto však ušetríte aj desiatky eur!
Pestovanie priesad môže ísť do peňazí. Takto však ušetríte aj desiatky eur!
Záhrada
Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Údržba a opravy
Chcete mať najkrajšie muškáty zo všetkých susedov? Urobte vo februári tieto 3 veci
Chcete mať najkrajšie muškáty zo všetkých susedov? Urobte vo februári tieto 3 veci
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najproblematickejšie kombinácie zverokruhu: Tieto dvojice sa k sebe hodia najmenej
Partnerské vzťahy
Najproblematickejšie kombinácie zverokruhu: Tieto dvojice sa k sebe hodia najmenej
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Žilinka po Ficovej tlačovke
Domáce
Žilinka po Ficovej tlačovke vypenil! Čo si to dovoľujete? TOTO je nehanebnosť
ŠOKUJÚCA dráma v supermarkete!
Zahraničné
ŠOKUJÚCA dráma v supermarkete! Muž sa pokúsil uniesť dieťa... VIDEO Všetko natočila kamera
STROSKOTANEC na Zemplínskej Šírave:
Domáce
STROSKOTANEC na Zemplínskej Šírave: Bizarný zásah na Valentína, FOTO toto ste ešte nevideli!
Rubio sa stretol s
Domáce
Rubio sa stretol s premiérom: VIDEO Veľké plány! Fico chce novú jadrovú elektráreň a ďalšie stíhačky F‑16

Ďalšie zo Zoznamu