Vzťahy s Gruzínskom sú veľmi dobré, uviedol Blanár: Nemáme žiadne otvorené otázky

BRATISLAVA - Vzťahy Slovenska a Gruzínska sú veľmi dobré, nemáme žiadne otvorené otázky. Na spoločnej tlačovej konferencii to konštatoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD), ktorý v pondelok v Bratislave rokoval so svojou gruzínskou rezortnou kolegyňou Makou Bočorišviliovou. Blanár zdôraznil, že politickú spoluprácu by krajiny chceli pretaviť aj do ekonomickej. Vyzdvihol rozvoj gruzínskej ekonomiky, ktorého súčasťou chce podľa jeho slov byť aj Slovensko.
Ekonomická spolupráca a investície
Blanár zároveň informoval, že SR plánuje do Tbilisi vyslať ekonomického diplomata, ktorý by pre SR hľadal možnosti investície a spolupráce. „Máme množstvo možností, kde by sme mohli byť nápomocní, či už je to v oblasti meteorológie, zelených technológií, IT systémov alebo to môže byť aj v oblasti inovácií, ale aj vodného manažmentu, odpadových vôd či narábania s odpadom,“ demonštroval Blanár. Vzťahy medzi SR a Gruzínskom sa podľa neho utužujú i otvorením nových konzulátov či pravidelnou leteckou linkou medzi Bratislavou a Kutaisi. S Bočorišviliovou sa tiež dohodol, že Gruzínsko bude ako prvé hostiť zasadnutie medzivládneho výboru ekonomickej spolupráce, ktorý zasadne na základe dohody medzi SR a Gruzínskom o ekonomickej spolupráci.
Krajiny by zároveň chceli uzavrieť aj ďalšie dohody, napríklad o ochrane investícií, ale aj dohodu o spolupráci v turizme či mobilite pracovnej sily. Blanár tiež deklaroval podporu Slovenska Gruzínsku pri jeho dialógu s Európskou úniou. Krajiny sa podľa neho tiež podporujú pri ich kandidatúrach na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN. Slovensko podľa Blanára podporuje i kandidatúru Gruzínska o predsedníctvo v OBSE v roku 2027. Slovenský šéf diplomacie tiež informoval, že Gruzínsko plánujú v blízkej budúcnosti navštíviť aj predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).
Zachovanie suverenity a mier
Slovensko je podľa Bočorišviliovej pre Gruzínsko dôležitým partnerom. Medzi krajinami a politickými lídrami je intenzívny dialóg, v tomto duchu sa podľa jej slov konalo aj jej pondelkové stretnutie s Blanárom. „Naše vlády si dobre uvedomujú, aké dôležité je zachovať suverenitu. Zachovanie suverenity je dôležité na to, aby sme v našich krajinách uchopili mier, stabilitu a prosperitu,“ vyhlásila Bočorišviliová. Úsilie o mier je podľa nej jedna z vecí, ktorá SR a Gruzínsko spája. Doplnila, že Gruzínsko má úprimný záujem stať sa členom EÚ s tým, že v roku 2030 chce mať splnené všetky podmienky na vstup do nej.