Minister Blanár odcestuje do USA: Zúčastní sa na prvom zasadnutí Rady mieru

BRATISLAVA - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) odcestuje v stredu (18. 2.) do Washingtonu, kde sa vo štvrtok (19. 2.) zúčastní na historicky prvom zasadnutí Rady mieru v Spojených štátoch amerických. Informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Slovenská republika sa na zasadnutí zúčastní v úlohe pozorovateľa na pozvanie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf slovenskej diplomacie bude vo Washingtone zastupovať premiéra Roberta Fica (Smer-SD),“ dodal rezort.
