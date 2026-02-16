Najväčší skok v čerpaní eurofondov sa podľa Remišovej urobil v rokoch 2020 - 2023

BRATISLAVA - Vláda sa chváli cudzou prácou. Najväčší skok v čerpaní eurofondov sa urobil v rokoch 2020 až 2023. Pri nových eurofondoch však vláda fatálne zlyháva. Uviedla to opozičná poslankyňa Národnej rady SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová v reakcii na informáciu Ministerstva financií (MF) SR, podľa ktorej Slovensko dočerpalo eurofondové programové obdobie, ktoré trvalo od roku 2014 do roku 2023, na úrovni takmer 100 %.
Rekordné čerpanie starých eurofondov
„To, že Slovensko dnes oficiálne uzatvára staré eurofondy, ktoré sa končili v roku 2023, s výsledkom takmer 100 %, je výborná správa pre krajinu. Je však nepoctivé, ak sa vláda Roberta Fica (Smer-SD) tvári, že je to ich zásluha. Najväčší posun v čerpaní sa udial po roku 2020. V roku 2020 sme po siedmich rokoch prebrali katastrofálne čerpanie na úrovni 29 % a všetci tvrdili, že nám prepadnú miliardy eur. Za tri roky, čo sme boli vo vláde, sme však vyčerpali rekordných 70 % a museli sme dobiehať roky neprofesionality a korupčných schém za vlád Smeru,“ spresnila.
Remišová zároveň upozornila, že vláda dnes používa dobré výsledky zo starého programového obdobia, ktoré sa končilo v roku 2023, ako svoj marketing, hoci pre to neurobili vôbec nič okrem nekonečných káuz a rôznych korupčných schém. Zároveň pri novom programovom období vláda opäť fatálne zlyháva.
Chaos pri nových eurofondoch
„Fico sa dnes fotí pri ‚úspechu' starého obdobia, ale pri nových eurofondoch a pri pláne obnovy vidíme presný opak - meškania, chaos, kauzy, zrušené alebo podozrivé tendre a ohrozovanie platieb pre Slovensko zásahmi do právneho štátu,“ podčiarkla. Strana Za ľudí vyzýva vládu, aby namiesto oslavných statusov zverejnila jasný a úplný stav, ktoré výzvy stoja a prečo, aké sú riziká prepadnutia zdrojov a aký má vláda krízový plán.
Hrozba eurofondovej katastrofy
„Ak sme dokázali uzavrieť staré eurofondy, ktoré sa skončili v roku 2023, s čerpaním na úrovni 100 %, tak o to väčšia hanba je, že táto vláda dnes nevie doručiť do regiónov nové peniaze. Ľudí vláda zdiera z kože, ale z nových eurofondov vyčerpali za 2,5 roka len 12 %, čo je hanba a vizitka ich neschopnosti. Týmto tempom nás v roku 2027 čaká eurofondová katastrofa, ktorú bude musieť nová vláda znovu naprávať. Slovensko potrebuje výsledky, nie amatérske riadenie, ako predvádza táto vládna koalícia,“ uzavrela Remišová.
MF SR v pondelok informovalo, že SR oficiálne ukončila eurofondové programové obdobie z rokov 2014 až 2020. V čerpaní sa zaradila medzi úspešnejšie krajiny, keďže sa podarilo investovať viac ako 99,8 % vyčlenených zdrojov, čo predstavuje celkovú sumu 14,5 miliardy eur. MF SR odoslalo Európskej komisii záverečné účty za 11 operačných programov.