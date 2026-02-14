Dobrodruh na Zemplínskej šírave: Muž skončil po ulomení móla vo vode

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
VINNÉ - Policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru vo Vinnom zasahovali v sobotu na Zemplínskej šírave pri jednom z hotelov. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, jeden z hostí sa pohyboval po móle, ktorého časť sa následne ulomila.
Muž skončil vo vode a záchranné zložky zvažovali najbezpečnejší spôsob, ako sa k nemu dostať. Polícia uviedla, že muža sa z vodnej hladiny podarilo dostať.
