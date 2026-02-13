Dráma v Paríži! Francúzska polícia postrelila muža s nožom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
PARÍŽ - Francúzska polícia v piatok večer postrelila pod Víťazným oblúkom v Paríži neďaleko Hrobu neznámeho vojaka muža s nožom, ktorý sa pokúsil zaútočiť na policajta. Informuje správa agentúr AFP, Reuters a DPA.
Prípadom sa už zaoberá národná prokuratúra pre boj proti terorizmu. Podozrivého polícia niekoľkokrát postrelila a v súčasnosti je hospitalizovaný v kritickom stave v nemocnici. Muž z parížskeho predmestia Seine-Saint-Denis bol podľa agentúry AFP polícii známy.