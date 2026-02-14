Polícia prepustila jedného z dvoch zadržaných študentov v Leviciach

LEVICE - Polícia prepustila 17-ročného mladíka, ktorého zadržala v súvislosti s aktivitami na sociálnej sieti. Študent mal zriadiť verejne dostupný účet, ktorý svojím obsahom budil podozrenie, že môže navádzať na protiprávne konanie. Oznámenie prijala polícia od riaditeľa jednej zo stredných škôl v Leviciach, potvrdila Viktória Borloková, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre.
Krátko po prijatí oznámenia príslušníci kriminálnej polície podozrivého mladistvého zadržali a obmedzili na osobnej slobode. K vytvoreniu profilu sa priznal iný mladistvý. Policajti zadržali aj jeho a predviedli ho na obvodné oddelenie. Po vypočutí oboch mladistvých bol jeden z nich prepustený na slobodu, povedala Borloková. Vo veci bolo zároveň začaté trestné stíhanie pre prečin šírenia poplašnej správy.
Polícia žiada nezverejňovať vo verejnom priestore vrátane sociálnych sietí nepodložené verzie, ktoré môžu podnecovať k prípadnému protiprávnemu konaniu iné osoby. „Verejná interpretácia a šírenie nepodložených informácií môže znepokojovať verejnosť, podporiť vznik ďalších dezinformácií a v neposlednom rade sťažiť priebeh samotného vyšetrovania,“ vyzvala Borloková.