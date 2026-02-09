Modernizácia dopravnej polície: VIDEO Pribudlo prvých 17 zo 100 nových vozidiel

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR pokračuje v modernizácii vozového parku dopravnej polície, keďže aj týmto krokom chce zvyšovať bezpečnosť na cestách. Dopravnej polícii v tejto súvislosti pribudlo v pondelok prvých 17 z celkového počtu 100 nových vozidiel značky Škoda. Odovzdané majú byť do konca marca. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a viceprezident pre vnútorný poriadok a bezpečnosť Policajného zboru Rastislav Polakovič.
„Bezpečnosť na cestách je jednou z našich priorít. A tú bezpečnosť na cestách nezabezpečíte iba profesionálnymi zákrokmi policajtov, ale je na to potrebné aj moderné technické zabezpečenie,“ skonštatoval Šutaj Eštok. Aktuálne sa vozový park rozrástol o 17 nových vozidiel. Nové autá by, v porovnaní so staršími, mali byť výkonnejšie a majú viaceré moderné prvky, ako napríklad zabudovanú prednú a zadnú kameru. Nimi bude môcť polícia dokumentovať rôzne priestupky v cestnej premávke, napríklad to, či sa vodič správne venuje vedeniu vozidla, či nepoužíva mobilný telefón počas jazdy alebo či prípadne nejazdí na červenú.
„Je to tiež posolstvo pre všetkých nebezpečných vodičov, ktorí sa denne na našich cestách pohybujú, že budeme lepšie vybavení,“ odkázal Polakovič s tým, že nové autá výraznou mierou prispejú k zvýšeniu bezpečnosti na cestách. Pripomenul, že vlani zaevidovali pri dopravných nehodách 227 usmrtených osôb, čo je podľa neho „veľké číslo“, aj keď je to o 35 menej ako v roku 2024.
Modernizácia vozového parku je podľa ministra potrebná aj preto, lebo viac ako polovica z takmer 400 áut má rok výroby 2012 alebo sú staršie. Väčšina má najazdených viac ako 300.000 kilometrov. Vlani v rámci modernizácie pribudlo okolo 70 áut, tzv. pojazdných mobilných kancelárií, značky Mercedes, pribudlo aj päť vozidiel Audi.