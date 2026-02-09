Ministerstvo obrany dostalo pokutu 100-tisíc eur: Rekonštrukcia Kukurice odhalená ako pochybenie

BRATISLAVA - Ministerstvo obrany (MO) SR dostalo v súvislosti s rekonštrukciou bývalého bratislavského internátu Hviezda, známeho ako Kukurica, od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) pokutu vo výške 100.000 eur. Informoval o tom poslanec Národnej rady SR Gábor Grendel (Slovensko - Za ľudí). Rezort obrany podľa Hnutia Slovensko porušil zákon 17-krát. TASR o tom informoval hovorca hnutia Matúš Bystriansky. Udelenie dvoch pokút v celkovej výške 100.000 eur potvrdila hovorkyňa ÚVO Simona Brejová. Pokuty zatiaľ nie sú právoplatné, účastník konania podal rozklad.
archívne video
Grendel kritizuje Kaliňáka
„O predraženej Kukurici už počul každý, ale Robert Kaliňák (Smer-SD) sa akosi zabudol pochváliť tým, že jeho podriadení porušili zákon najmenej 17-krát a ÚVO im za to udelil pokutu viac ako stotisíc eur. Toto nie je drobná chyba, toto je systémové zlyhanie a jasný dôkaz, že ide o ďalší Kaliňákov škandál,“ vyhlásil Grendel.
Hnutie s odvolaním sa na rozhodnutie ÚVO tvrdí, že väčšina pochybení sa stala počas mandátu ministra Kaliňáka. „Išlo najmä o účelové delenie zákaziek, aby sa vyhli nadlimitnému obstarávaniu, a o porušenie princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie pri veľkej zákazke za viac ako 11 miliónov eur,“ doplnil Bystriansky.
„Potvrdzujeme, že úrad neprávoplatne udelil pokutu v celkovej výške cca 100-tisíc eur. Prvá pokuta (viac ako 92-tisíc eur) sa týkala toho, že zákazka na stavebné práce bola rozdelená účelovo s cieľom vyhnúť sa postupu pre zadávanie nadlimitnej zákazky. Druhá pokuta (cca osemtisíc eur) bola udelená za ďalšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní, ktoré mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania,“ uviedla Brejová. Rozkladom sa podľa nej aktuálne zaoberá predseda úradu ako druhostupňový orgán.
Problémy s rekonštrukciou
Opozícia kritizuje rekonštrukciu objektu dlhodobo. Výhrady má napríklad k cene. Sťažnosti prišli aj od obyvateľov okolitej oblasti, ktorým vadil svetelný smog. Útvar hodnoty za peniaze rezortu obrany opakovane odporučil, aby pripravil plán na zaplnenie svojich priestorov. Obáva sa nedostatočného využitia. Ministerstvo obrany doteraz pochybenia odmietalo.