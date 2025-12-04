Splnomocnenkyňa vlády SR Zacharová sa zúčastní na otvorení roka dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj 2026

BRATISLAVA - Splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová bude v sídle OSN v New Yorku reprezentovať Slovensko na slávnostnom otvorení Medzinárodného roka dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj 2026. Zároveň predstaví medzinárodným partnerom konkrétne aktivity, na ktorých sa na národnej úrovni dohodli zástupcovia štátu, samospráv, občianskej spoločnosti, biznisu, akademickej obce a médií. Informovala asistentka splnomocnenkyne Dominika Kováčová.
„Dobrovoľníci sú často neviditeľní hrdinovia našich komunít - pomáhajú pri krízach, v sociálnych službách, v oblasti kultúry, vzdelávania či životného prostredia. Medzinárodný rok dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj je príležitosťou ukázať, že bez nich by mnohé verejné politiky zostali len na papieri,“ uviedla Zacharová.
Program návštevy odštartuje vo štvrtok kultúrne podujatie „Do You Believe in Miracles? Reviving the Trenčín Synagogue“, ktoré organizuje Generálny konzulát SR v New Yorku. Priblíži obnovu jednej z najvýznamnejších židovských kultúrnych pamiatok na Slovensku -trenčianskej synagógy - a predstaví ju ako príklad citlivého prepájania kultúrneho dedičstva a modernej spoločnosti.
Hlavný bod pracovnej cesty
Hlavným bodom pracovnej cesty bude piatkové (5. 12.) slávnostné otvorenie Medzinárodného roka dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj 2026 v priestoroch OSN, prehliadka budovy OSN a pracovné rokovanie so zástupkyňou UN Women Lopou Banerjee. Večer sa splnomocnenkyňa zúčastní na komunitnom koncerte „From the Danube to the Hudson“, ktorý organizuje Slovak-American Cultural Center a ktorý prepája slovenskú kultúru s krajanskou komunitou v USA.
V nasledujúcich dňoch program zahŕňa aj symbolické a komunitné momenty, ako sú kladenie vencov na Ground Zero, stretnutie s krajanmi, pracovné raňajky na pôde Generálneho konzulátu SR s odborníkmi a krajanmi či rokovanie s organizáciou NYC Emergency Management o odolnosti miest, krízovom riadení a zapájaní dobrovoľníkov. Záver pracovnej cesty bude patriť pracovnej večeri s veľvyslancom SR v USA Petrom Hulényim.
Pracovná cesta podľa splnomocnenkyne vytvára priestor nielen na posilnenie spolupráce s OSN a ďalšími medzinárodnými partnermi, ale aj na budovanie vzťahov s krajanmi a odbornou komunitou v USA. Získané skúsenosti a kontakty budú podľa jej slov dôležité pre napĺňanie aktivít Medzinárodného roka dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj 2026 a pre tvorbu budúcich verejných politík v oblasti občianskej spoločnosti, dobrovoľníctva a odolnosti komunít na Slovensku.