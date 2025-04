Rezort vnútra do leta predstaví legislatívu regulujúcu lobing

Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra do leta predstaví vládnu legislatívu, ktorá by mala zregulovať lobing pre všetkých, ktorí ho uplatňujú, nielen v prípade mimovládneho sektora. Na spoločnej tlačovej konferencii to uviedli štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák (Hlas-SD) a splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová. Kaliňák dodal, že svoj návrh Hlas-SD ponúkol koaličným partnerom.