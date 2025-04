Zákon o mimovládkach parlament schválil: Podporila ho najtesnejšia možná väčšina, opozícia sa búri!

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Neziskové organizácie, nadácie či združenia s ročným príjmom nad 35-tisíc eur majú byť po novom povinné vypracúvať výkaz o transparentnosti. Obsahom výkazu majú byť aj informácie o osobách, ktoré prispeli na činnosť organizácie za rok viac ako 5 000 eur. Rovnako sa v ňom budú zverejňovať aj identifikačné údaje orgánov alebo členov orgánu organizácie.

Výkaz budú organizácie zverejňovať do verejnej časti registra účtovných závierok. Vzor výkazu ustanoví ministerstvo financií opatrením. Pri porušení povinnosti bude platiť viacstupňový sankčný mechanizmus. „V prípade nedodržania povinností transparentnosti zo strany organizácie registrovaný úrad uloží pokutu do 1000 eur, v prípade, že nedôjde k náprave, uloží opätovnú pokutu až do 10.000 eur a v prípade, že v určenej lehote nedôjde k náprave, uloží pokutu aj opakovane,“ uvádza sa v dôvodovej správe k legislatíve.

Novela má byť účinná od 1. júna

Mimovládne neziskové organizácie, ktorým bol poskytnutý jednorazový príspevok z verejných zdrojov v sume najmenej 3 330 eur alebo v rámci jedného roka dostali verejné zdroje v úhrnnej zmluve najmenej 10-tísic eur, sa po novom stanú povinnými osobami. Mali by byť teda povinné podľa infozákona sprístupňovať informácie, a to iba o hospodárení s danými prostriedkami.Úprava prešla v legislatívnom procese viacerými zmenami. Vypustila sa z nej časť o regulácii lobingu aj zámer označovať organizácie prijímajúce prostriedky zo zahraničia presahujúce 5 000 eur za kalendárny rok ako organizácie so zahraničnou podporou.Novela má byť účinná od 1. júna.

Schválením zákona k neziskovkám ukončili schôdzu, body presunuli na máj

Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili v stredu podvečer 33. schôdzu po tom, čo odhlasovali legislatívu k neziskovým organizáciám. Neprerokované body programu presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu, ktorá sa začne 27. mája. Opozícia s týmto postupom nesúhlasila. Žiadala, aby parlament pokračoval v schôdzi a rokoval aj po Veľkej noci.Pred hlasovaním sa uzavrela rozprava v treťom čítaní, hoci bolo v nej prihlásených ešte viacero poslancov. Parlament odobril ukončenie rozpravy na návrh predsedu NR SR Richarda Rašiho (Hlas-SD).Schôdza trvala od 25. marca, na jej programe bolo pôvodne vyše 150 bodov. Viaceré z nich sa už prekladali z predošlých schôdzí, napríklad opozičné návrhy na odvolanie ministrov. Ďalšia riadna schôdza by mala byť posledným zasadnutím poslancov pred letnou prestávkou.

Opozícia vyzýva prezidenta, aby vetoval novelu zákona o neziskovkách

Opozícia vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby vetoval novelu zákona o neziskových organizáciách, ktorú v stredu schválila Národná rada (NR) SR. Koalícia chce podľa opozície týmto zákonom postihovať, šikanovať a trestať aktívnych občanov len za to, že pracujú v mimovládnom sektore a v mnohých oblastiach suplujú roky nefungujúci štát. Opoziční poslanci tiež pripomenuli, že návrh koalícia schválila po roku od predloženia. Dodali, že cieľom zákona je prenasledovať mimovládne organizácie, ktoré vládu kontrolujú.

„Dookola opakujú, ako si vážia tie 'dobré' mimovládne organizácie, ktoré robia sociálnu alebo charitatívnu prácu, a že im prekážajú iba tie 'zlé' neziskovky. Čiže tie, ktoré si dovolia byť voči vláde kritické. Tento ruský zákon však samozrejme postihuje všetkých. Doplatia naň napríklad aj mamy, ktoré pomocou svojej neziskovky zabezpečujú lepší život svojim zdravotne znevýhodneným deťom,“ uviedla poslankyňa Lucia Plaváková (PS).PS označilo novelu zákona za protiústavnú. Porušuje podľa hnutia medzinárodné ľudskoprávne záväzky Slovenska. „Aj preto vyzývame prezidenta Petra Pellegriniho, aby zákon nepodpísal a nepodieľal sa tak na deštrukcii mimovládneho sektora, ktorý reálne pomáha ľuďom, na ktorých vlády Roberta Fica 14 rokov kašlú,“ doplnila Plaváková.

Poslanec Ondrej Dostál (SaS) označil návrh za ruský a namietal, že k nemu nebola riadna diskusia. Zároveň kritizoval predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD), že nedal hlasovať o procedurálnych návrhoch opozičníkov, ktoré sa týkali hlasovania. Dostál chcel napríklad navrhnúť, aby sa nedalo hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslanca Richarda Glücka (Smer-SD), ktorý podľa neho nespĺňal potrebné náležitosti. Poslankyňa Mária Kolíková (SaS) hovorila v tejto súvislosti o útoku na občiansku spoločnosť. Avizovala, že SaS sa pripojí k návrhu opozičných partnerov, ktorí sa chcú obrátiť na Ústavný súd SR.

„Vládna koalícia v parlamente práve schválila zvrátený ruský zákon, ktorým chce šikanovať ľudí, ktorí pomáhajú v neziskovom sektore, starajú sa o chorých, biednych, či o mládež,“ uviedla v stanovisku poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Legislatívny proces pri tejto novele podľa nej poukazuje na to, že ide o narýchlo „zbúchanú“ pomstu voči občianskej spoločnosti. Pripomenula, že pozmeňujúce návrhy majú dvojnásobný počet strán, ako má samotný zákon. „Vyzývame prezidenta Petra Pellegriniho, aby tento hanebný zákon koalície vetoval a ako čestný predseda a zakladateľ strany Hlas zabezpečil, že jeho poslanci za prelomenie veta už nebudú hlasovať,“ dodala Remišová.

Prezident prijme rozhodnutie k novele o neziskovkách po oboznámení sa s ňou

Prezident SR Peter Pellegrini sa s novelou zákona o neziskových organizáciách po jej doručení dôkladne oboznámi. Následne prijme svoje ústavne rozhodnutie. Uviedli to z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.Parlament v stredu schválil novelu zákona o neziskových organizáciách z dielne koaličnej SNS. Prináša viaceré zmeny. Pre organizácie sa má napríklad zaviesť povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti a sprístupňovať informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami.Opozícia novelu kritizovala. Hovorila o šikane aktívnych občanov. Vyzvala hlavu štátu, aby novelu vetovala.

