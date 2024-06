Čurný zo SFZ sa zastal politikov z futbalu: Bola to ich práca!

(Zdroj: Facebook/Andrej Danko, Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Opozícia kritizuje koaličných politikov za let vládnym špeciálom do Nemecka na futbalový zápas slovenskej reprezentácie na európskom šampionáte. Juraj Čurný, hovorca Slovenského futbalového zväzu (SFZ), reaguje, že politické reprezentovanie Slovenska na tak vrcholnom športovom podujatí typu EURO nie je "súkromná zábava politikov". Informuje o tom na sociálnej sieti, no podotkol, že ide o jeho osobný názor a nie o vyjadrenie stanoviska zväzu.