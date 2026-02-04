POZOR na zmeny v dôchodkoch: Štát určil rozhodujúci vek pre ďalší ročník, v práci si pobudnete dlhšie!

BRATISLAVA - Slováci narodení v roku 1968 už majú na stole jasné kontúry svojej budúcnosti. Rezort práce predložil návrh novej vyhlášky, ktorá určuje, kedy budú môcť tito ľudia nadobro odložiť pracovné pomôcky. Dôchodkový automat, opätovne naviazaný na strednú dĺžku dožitia, neúprosne posúva hranicu odchodu do penzie a ministerstvo teraz v pripomienkovom konaní odhalilo konkrétne čísla.
Éra pevne stanoveného dôchodkového stropu na úrovni 64 rokov odzvonilo. Od roku 2023 sa vek odchodu opäť naviazal na demografický vývoj a najnovšie výpočty ukazujú, že v práci strávime o niečo viac času. Rezort práce aktuálne zverejnil návrh vyhlášky, ktorá stanovuje podmienky pre ročník 1968, pričom počíta s účinnosťou od 1. júla 2026.
Ročník 1968: Ministerstvo predložilo konkrétne čísla
Kým poistenci narodení v roku 1967 mali stanovený vek odchodu na 64 rokov a jeden mesiac, ľudia narodení v roku 1968 si budú musieť počkať o mesiac dlhšie. Podľa matematického vzorca, ktorý zohľadňuje strednú dĺžku života, sa ich dôchodkový vek posúva.
„Cieľom návrhu vyhlášky je zverejniť neupravený všeobecný dôchodkový vek pre ročník 1968, ktorý sa určí podľa vzorca uvedeného v prílohe zákona o sociálnom poistení, a ustanoviť všeobecný dôchodkový vek pre ročník 1968,“ približuje ministerstvo v oficiálnom materiáli.
V praxi to znamená, že ak ste sa narodili napríklad 2. júla 1968, váš všeobecný dôchodkový vek bude 64 rokov a dva mesiace. Na zaslúžený odpočinok tak budete môcť odísť 2. septembra 2032.
Predčasné dôchodky
Zaujímavý obrat nastáva pri predčasných starobných dôchodkoch. Tie sú podmienené získaním príslušného odpracovaného obdobia a práve tu prichádza k miernemu „zmäkčeniu“ pravidiel.
V dôsledku návrhu vyhlášky sa potrebná doba odpracovaných rokov pre ročník 1968 znižuje z doterajších 41 rokov a 3 mesiacov na 41 rokov a 2 mesiace. Táto úprava navyše nepriamo pomôže aj mladším ročníkom narodeným po roku 1968, ktorým sa potrebná odpracovaná doba na nárok rovnako zníži o jeden mesiac.
Napriek celkovému zvyšovaniu veku zostáva v platnosti dôležitá úľava pre rodičov. Štát naďalej garantuje zníženie dôchodkového veku o šesť mesiacov za každé vychované dieťa (maximálne o 18 mesiacov za 3 a viac detí).
Prehľad: Odhadovaný vek odchodu do penzie (Ročník 1968)
- Bez detí: 64 rokov a 2 mesiace
- 1 dieťa: 63 rokov a 8 mesiacov
- 2 deti: 63 rokov a 2 mesiace
- 3 a viac detí: 62 rokov a 8 mesiacov
Stabilita pre ročníky 1962 až 1964
Pre tých, ktorí dovŕšia dôchodkový vek v priebehu aktuálneho roka 2026, sa situácia nemení. Ide o ročníky 1962 až 1964, ktorých termíny sú už pevne dané. Tu o presnom dátume rozhoduje mesiac narodenia a počet detí.