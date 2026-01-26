Slováci uvidia realitu: Sociálna poisťovňa odhalí, aká suma vás môže čakať na dôchodku

BRATISLAVA - Sociálna poisťovňa pripravuje významnú novinku, ktorá sa dotkne poistencov. Po prvýkrát v histórii im zašle oficiálny odhad budúceho dôchodku. Cieľom je, aby mali ľudia jasnejší prehľad o tom, aký príjem môžu v starobe očakávať a či budú musieť svoje úspory prehodnotiť.
Sociálna poisťovňa bude od roku 2026 povinná pravidelne zasielať poistencom dôchodkovú prognózu. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú schválila Národná rada SR. Ako uvádza Sociálna poisťovňa na svojom webe, prvé dôchodkové prognózy budú rozoslané najneskôr do 31. mája 2026. Údaje v nich budú vychádzať zo stavu k 31. decembru 2025. Frekvencia zasielania bude závisieť od veku konkrétneho poistenca.
V úvodnej fáze bude dokument obsahovať informácie o predpokladaných dôchodkových nárokoch z I. piliera (dôchodkové poistenie) a z II. piliera (starobné dôchodkové sporenie). Sociálna poisťovňa zároveň avizuje, že od roku 2028 sa rozsah prognózy rozšíri aj o ďalšie formy sporenia, pokiaľ sa na nich poistenec zúčastňuje. Konkrétne pôjde o III. pilier (doplnkové dôchodkové sporenie) a celoeurópsky osobný dôchodkový produkt.
Cieľom je, aby mali poistenci všetky relevantné informácie o svojom budúcom dôchodkovom zabezpečení v jednom dokumente.
Ako a kam poisťovňa dokument pošle
Od 1. januára 2026 sa zjednoduší aj samotné doručovanie dôchodkovej prognózy. Sociálna poisťovňa ju bude môcť zasielať aj e-mailom, ak má k dispozícii adresu poistenca a ten nepožiada o výlučné sprístupnenie dokumentu len v Elektronickom účte poistenca.
Ak poisťovňa e-mailovú adresu evidovať nebude, dokument pošle: listinne poštou alebo do elektronickej schránky, ak ju má poistenec aktivovanú.
Sociálna poisťovňa kráča s dobou: Na mobily prichádza úplne nová aplikácia, takto budete komunikovať so štátom!
Vo všetkých prípadoch bude dôchodková prognóza sprístupnená aj v Elektronickom účte poistenca. Podľa Sociálnej poisťovne má novinka pomôcť ľuďom lepšie sa orientovať v tom, aký dôchodok ich čaká a či bude postačovať na udržanie životnej úrovne. Včasný prehľad má poistencom umožniť zvážiť úpravu vlastných úspor, prípadne ďalšie formy dôchodkového sporenia ešte počas produktívneho veku.