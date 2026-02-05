Elektronický systém ePrihlášky využívajú už tisíce zákonných zástupcov

BRATISLAVA - Elektronický systém ePrihlášky, prostredníctvom ktorého budú rodičia podávať prihlášky na materské, základné a stredné školy, využívajú už tisíce zákonných zástupcov. V súčasnosti slúži rodičom na registráciu a vyhľadávanie škôl podľa rôznych parametrov. Od 8. do 20. februára sa systém otvorí pre podávanie prihlášok na stredné školy. Informovali z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
Systém ePrihlášky v uplynulých týždňoch využívali primárne školy, ktoré sa prihlasovali, nastavovali svoje údaje a pripravovali sa na prijímacie konanie. „Aktuálne je v systéme aktívnych približne 5000 materských, základných a stredných škôl,“ priblížili z rezortu.
Pripomenuli, že ministerstvo od začiatku roka poskytuje základným školám školenia, ktoré ich usmerňujú, ako prihlášky spracovať, skontrolovať a postúpiť na stredné školy. „Len za ostatné dva týždne absolvovalo kurzy k systému ePrihlášky viac ako 1600 zástupcov základných škôl. K dispozícii sú aj ďalšie termíny školení,“ doplnili. Rodičia budú mať možnosť podávať elektronické prihlášky najprv na stredné školy, a to od 8. februára. No systém je otvorený už v súčasnosti, aby sa zákonní zástupcovia mohli registrovať. Túto možnosť už podľa rezortu využilo vyše 16.000 rodičov.
Registrácia do systému je jednoduchá
Registrácia do systému je jednoduchá a rýchla. Stačí na portáli www.eprihlasky.iedu.sk zadať meno, e-mailovú adresu, číslo občianskeho preukazu a rodné číslo. Do dvoch minút systém verifikuje údaje a registrácia je po potvrdení notifikácie v e-maile hotová. Využiť možno aj registráciu prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom. Ministerstvo školstva odporúča, aby sa rodičia zaregistrovali vopred. Po spustení možnosti podávať prihlášky bude stačiť, aby si vybrali školy, o ktoré majú záujem, zoradili ich podľa preferencií a odoslali prihlášku. Praktický postup nájdu rodičia vo videu, ďalšie užitočné informácie a kontakty na prípadnú podporu na webe ePrihlášky.
Ministerstvo v tejto súvislosti vyzvalo základné školy na spoluprácu pri informovaní rodičov o elektronickom podávaní prihlášok prostredníctvom stránky www.eprihlasky.iedu.sk. Aj keď elektronické odosielanie prihlášok z externých systémov do systému ePrihlášky je možné, rezort odporúča rodičom žiakov končiacich ročníkov základných škôl, aby pri podávaní prihlášok na stredné školy v termíne od 8. do 20. februára využili oficiálny portál ePrihlášky.
„V prípade podania prihlášky cez oficiálny portál ministerstva školstva budú mať totiž rodičia po podaní prihlášky dostupné aj ďalšie funkcionality - prehľad o stave vybavenia prihlášky či e-mailové notifikácie o zmenách,“ podotkli z rezortu. Zároveň bude možné z portálu online podať odvolanie alebo prihlášku na druhé kolo prijímacích skúšok pre tých, ktorým sa nepodarilo uspieť v prvom kole. „Služba je navrhnutá tak, aby občanom poskytla viac ako len podanie prihlášky,“ dodali.