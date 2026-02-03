Prezident Pellegrini prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Prezident SR Peter Pellegrini. (Zdroj: TASR/Dano Veselský)
BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini prijal v utorok v Prezidentskom paláci na nástupnej audiencii nových veľvyslancov v SR. Poverovacie listiny mu odovzdali mimoriadni a splnomocnení veľvyslanci Ruskej federácie v SR Sergej Andrejev a Izraelského štátu v SR Jacob Yanovsky. Informovali o tom z Kancelárie prezidenta SR.
Ako avizovali, prezident SR sa v utorok popoludní stretne na Bratislavskom hrade aj s vedúcimi diplomatických misií akreditovaných v SR v rámci novoročného prijatia.