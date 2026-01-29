SaS kritizuje prezidenta: V prípade nehody šéfa SIS má Pellegrini riešiť viac než len dopravný priestupok

BRATISLAVA - Disciplinárne konanie, ktoré proti riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlovi Gašparovi začal prezident SR Peter Pellegrini, je formálne gesto zakrývajúce podstatu problému. Prezident by sa nemal venovať iba porušeniu dopravných predpisov, ale aj iným podozreniam. V reakcii na začatie disciplinárneho konania to uviedla opozičná SaS. Informoval o tom Michal Goffa z komunikačného oddelenia SaS.
„Riaditeľ SIS verejne rozpráva o tom, že prekročil rýchlosť o štyri kilometre. Ale čo tá falošná správa o údajnom štátnom prevrate? Najprv sme počuli, že tu hrozil prevrat, potom zrazu, že to bol len slang a žiaden prevrat nebol. SIS poslúžila na to, aby vláda odvádzala pozornosť verejnosti,“ upozornila poslankyňa SaS Mária Kolíková. Porušenie dopravných predpisov, ktoré prezident rieši, považuje za nepodstatný detail.
Ako doplnila, Pellegrini nemôže tvrdiť, že o podozreniach voči Gašparovi nevie, pretože mu SaS poslala niekoľko podnetov, ktoré sa netýkali iba dopravnej nehody riaditeľa tajných. „SIS sa rozkladá aj zvnútra. Máme informácie o šikanovaní ľudí, vrátane prípadu pána Kulíka. Kapacity štátu neslúžia na ochranu občanov a bezpečnosti krajiny, ale na politické hry. Nechránia nás pred reálnymi hrozbami a vysielame signál, že našich partnerov máme niekde inde,“ vyhlásila Kolíková. Prezident SR Peter Pellegrini začal disciplinárne konanie voči riaditeľovi SIS Gašparovi. Týkať sa má spáchania priestupkov proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.
archívne video
Gašpar mal 30. augusta minulého roka na Dobšinskej ulici v Nitre dopravnú nehodu. Pri zrážke dvoch osobných áut utrpela ľahké zranenie maloletá osoba. Polícia dvoch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny. Polícia prípad uzavrela ako priestupok a vec posunula správnemu orgánu. O vine či nevine účastníka môže rozhodnúť podľa nej iba on.
Gašpar v stredu (28. 1.) po rokovaní parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS uviedol, že rýchlosť prekročil o štyri kilometre za hodinu. Naznačil, že za vinníka nehody považuje druhého vodiča. Opozícia okolnosti zrážky opakovane označila za podozrivé. Gašpara kritizuje dlhodobo aj za podmienky v tajnej službe či jeho napojenie na politiku. Viackrát vyzvala na jeho disciplinárne konanie.