Štvrtok29. január 2026, meniny má Gašpar, zajtra Ema

SaS kritizuje prezidenta: V prípade nehody šéfa SIS má Pellegrini riešiť viac než len dopravný priestupok

Mária Kolíková
Mária Kolíková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Disciplinárne konanie, ktoré proti riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlovi Gašparovi začal prezident SR Peter Pellegrini, je formálne gesto zakrývajúce podstatu problému. Prezident by sa nemal venovať iba porušeniu dopravných predpisov, ale aj iným podozreniam. V reakcii na začatie disciplinárneho konania to uviedla opozičná SaS. Informoval o tom Michal Goffa z komunikačného oddelenia SaS.

„Riaditeľ SIS verejne rozpráva o tom, že prekročil rýchlosť o štyri kilometre. Ale čo tá falošná správa o údajnom štátnom prevrate? Najprv sme počuli, že tu hrozil prevrat, potom zrazu, že to bol len slang a žiaden prevrat nebol. SIS poslúžila na to, aby vláda odvádzala pozornosť verejnosti,“ upozornila poslankyňa SaS Mária Kolíková. Porušenie dopravných predpisov, ktoré prezident rieši, považuje za nepodstatný detail.

Ako doplnila, Pellegrini nemôže tvrdiť, že o podozreniach voči Gašparovi nevie, pretože mu SaS poslala niekoľko podnetov, ktoré sa netýkali iba dopravnej nehody riaditeľa tajných. „SIS sa rozkladá aj zvnútra. Máme informácie o šikanovaní ľudí, vrátane prípadu pána Kulíka. Kapacity štátu neslúžia na ochranu občanov a bezpečnosti krajiny, ale na politické hry. Nechránia nás pred reálnymi hrozbami a vysielame signál, že našich partnerov máme niekde inde,“ vyhlásila Kolíková. Prezident SR Peter Pellegrini začal disciplinárne konanie voči riaditeľovi SIS Gašparovi. Týkať sa má spáchania priestupkov proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.

archívne video

TK strany Sloboda a Solidarita: Manipulácia trestných konaní zo strany koalície (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Gašpar mal 30. augusta minulého roka na Dobšinskej ulici v Nitre dopravnú nehodu. Pri zrážke dvoch osobných áut utrpela ľahké zranenie maloletá osoba. Polícia dvoch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny. Polícia prípad uzavrela ako priestupok a vec posunula správnemu orgánu. O vine či nevine účastníka môže rozhodnúť podľa nej iba on.

Gašpar v stredu (28. 1.) po rokovaní parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS uviedol, že rýchlosť prekročil o štyri kilometre za hodinu. Naznačil, že za vinníka nehody považuje druhého vodiča. Opozícia okolnosti zrážky opakovane označila za podozrivé. Gašpara kritizuje dlhodobo aj za podmienky v tajnej službe či jeho napojenie na politiku. Viackrát vyzvala na jeho disciplinárne konanie.

Viac o téme: Disciplinárne konanieSaSSISPeter PellegriniPavol Gašpar
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ivan Korčok a Juraj
PS a SaS kritizujú zahraničnú politiku vlády: Hovoria i o nedostatku informácií
Domáce
Branislav Gröhling
Koalícia chce podľa SaS zmenou rokovacieho poriadku umlčať opozíciu
Domáce
Mária Kolíková
SaS podáva trestné oznámenie pre sabotáž: Koalícia podľa Kolíkovej zámerne marí odvolávanie ministrov
Domáce
Tomáš Szalay
SaS žiada odchod Tomáša Lorenca z ministerstva: Dôvodom sú podozrivé tendre aj kauza v Trenčíne
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nakládka a odoslanie pomoci zo zbierky Teplo pre Ukrajinu
Nakládka a odoslanie pomoci zo zbierky Teplo pre Ukrajinu
Správy
Zuzana Plačková o pocitoch pred dcérkiným pôrodom
Zuzana Plačková o pocitoch pred dcérkiným pôrodom
Prominenti
Národný onkologický ústav vykonáva mobilný hospic pre onkologických pacientov
Národný onkologický ústav vykonáva mobilný hospic pre onkologických pacientov
Správy

Domáce správy

Minister školstva, vedy, výskumu,
Slovensko a Poľsko o školstve: Drucker rokuje s Nowackou v Nikózii
Zahraničné
Fico útočí na Brusel:
Fico útočí na Brusel: Zakázali ruský plyn a teraz sa boja závislosti od USA
Domáce
Mária Kolíková
SaS kritizuje prezidenta: V prípade nehody šéfa SIS má Pellegrini riešiť viac než len dopravný priestupok
Domáce
Banská Bystrica rieši zvýšený výskyt líšok a medveďov na sídliskách: Obyvateľov vyzývajú na opatrnosť
Banská Bystrica rieši zvýšený výskyt líšok a medveďov na sídliskách: Obyvateľov vyzývajú na opatrnosť
Banská Bystrica

Zahraničné

Minister školstva, vedy, výskumu,
Slovensko a Poľsko o školstve: Drucker rokuje s Nowackou v Nikózii
Zahraničné
Budapešť pritvrdzuje: Petícia proti
Budapešť pritvrdzuje: Petícia proti financovaniu Ukrajiny koluje už medzi obyvateľmi
Zahraničné
EÚ pritvrdzuje voči Iránu:
EÚ pritvrdzuje voči Iránu: Schválila sankcie za potlačenie protestov aj podporu Ruska
Zahraničné
Kritizoval ich, teraz ich
Kritizoval ich, teraz ich berie: Nákup stíhačiek F-35 má zelenú od premiéra Babiša
Zahraničné

Prominenti

Posledná rozlúčka s Monikou
Posledná rozlúčka s Monikou Jákliovou (†31): Utrápená mama a... Boráros sa pri rakve rozplakal
Domáci prominenti
Dominika Cibulková s manželom
POTVRDENÉ Veľkej láske je koniec... Dominika Cibulková prehovorila: ROZVOD po 10 rokoch!
Domáci prominenti
Monika Jákliová
POHREB Moniky Jákliovej (†31): Dôležitá osoba bude chýbať!
Domáci prominenti
Sharon Stone
Šokujúce tajomstvo Sharon Stone: Rozpráva sa s duchmi... Po desivom zážitku!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Klenot Lamanšského prielivu: Na
Klenot Lamanšského prielivu: Na ostrove Sark nejazdia autá a život plynie pomaly
dromedar.sk
Lekári si mysleli, že
Lekári si mysleli, že operujú nádor: Keď uvideli, čo v sebe žena nosila 56 rokov, zostali v nemom úžase!
Zaujímavosti
Nejde len o kazy!
Nejde len o kazy! Lekári varujú: Ak zanedbáte TÚTO rannú rutinu, koledujete si o CUKROVKU a ZÁPAL v tele
Zaujímavosti
Váš obľúbený lepeňák vám
Váš obľúbený lepeňák vám potichu ničí srdce: TOTO v šunke a saláme zvyšuje riziko infarktu! Dávate si ho na desiatu aj vy?
Zaujímavosti

Dobré správy

Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce

Ekonomika

Ďalší ročník spoznal dôchodkový vek: Pozrite si, kedy pôjdu do penzie ľudia narodení v roku 1968!
Ďalší ročník spoznal dôchodkový vek: Pozrite si, kedy pôjdu do penzie ľudia narodení v roku 1968!
Dopravná revolúcia v Trnave: Polovica MHD už bude jazdiť na elektrinu, pozrite si nové autobusy za 12 miliónov! (foto)
Dopravná revolúcia v Trnave: Polovica MHD už bude jazdiť na elektrinu, pozrite si nové autobusy za 12 miliónov! (foto)
Kúpite si nový dlhopis od štátu? Kamenický prezradil detaily, vypočítajte si výnosy! (kalkulačka)
Kúpite si nový dlhopis od štátu? Kamenický prezradil detaily, vypočítajte si výnosy! (kalkulačka)
Obmedzenie 13. dôchodkov či ďalšie zvyšovanie DPH? Kamenický reaguje na odporúčania MMF
Obmedzenie 13. dôchodkov či ďalšie zvyšovanie DPH? Kamenický reaguje na odporúčania MMF

Šport

Lyžiarky ani nepustili na zjazdovku, organizátori v Crans Montane reagovali na vzniknutú situáciu
Lyžiarky ani nepustili na zjazdovku, organizátori v Crans Montane reagovali na vzniknutú situáciu
Lyžovanie
VIDEO Z jasného duelu bola dráma: Bláznivý druhý set, poznáme obe finalistky Australian Open
VIDEO Z jasného duelu bola dráma: Bláznivý druhý set, poznáme obe finalistky Australian Open
Ženy
FC Gangwon – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z prípravného zápasu
FC Gangwon – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z prípravného zápasu
Slovensko
VIDEO Neuveriteľný záver v Lisabone: Benfica porazila Real po góle brankára, Mourinho v extáze
VIDEO Neuveriteľný záver v Lisabone: Benfica porazila Real po góle brankára, Mourinho v extáze
Liga majstrov

Auto-moto

TEST: Citroen C3 Turbo - prekvapivo príjemný ratlík. Síce hryzie, no nie veľmi
TEST: Citroen C3 Turbo - prekvapivo príjemný ratlík. Síce hryzie, no nie veľmi
Klasické testy
Nové Mitsubishi Grandis odštartovalo predaj na Slovensku. Pekné ceny, dobrá ponuka
Nové Mitsubishi Grandis odštartovalo predaj na Slovensku. Pekné ceny, dobrá ponuka
Novinky
Začína nová éra divízie M: plne elektrické modely BMW M Neue Klasse
Začína nová éra divízie M: plne elektrické modely BMW M Neue Klasse
Správy
Začína sa výstavba najdlhšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba najdlhšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Doprava

Kariéra a motivácia

7 zručností, ktoré vám pomôžu dostať sa v roku 2026 na líderskú pozíciu
7 zručností, ktoré vám pomôžu dostať sa v roku 2026 na líderskú pozíciu
Kariérny rast
Neprajník vo vašom okolí? Ako sa nenechať zdržiavať kolegom, ktorí vám závidia úspech
Neprajník vo vašom okolí? Ako sa nenechať zdržiavať kolegom, ktorí vám závidia úspech
Vzťahy na pracovisku
Máte pocit, že váš to do list nikdy nekončí? Tento jednoduchý systém vám môže zachrániť pracovný deň aj hlavu
Máte pocit, že váš to do list nikdy nekončí? Tento jednoduchý systém vám môže zachrániť pracovný deň aj hlavu
Rady, tipy a triky
Blíži sa ekonomická kríza? Tieto signály by ste nemali ignorovať a takto sa na ňu pripraviť
Blíži sa ekonomická kríza? Tieto signály by ste nemali ignorovať a takto sa na ňu pripraviť
Trendy na trhu práce

Varenie a recepty

Krémové gnocchi s kuracím mäsom a špenátom. Rýchly obed z jednej panvice, ktorý zvládnete do 40 minút.
Krémové gnocchi s kuracím mäsom a špenátom. Rýchly obed z jednej panvice, ktorý zvládnete do 40 minút.
23 top receptov na bravčové na prírodno na rôzne spôsoby bez obaľovania a vyprážania
23 top receptov na bravčové na prírodno na rôzne spôsoby bez obaľovania a vyprážania
Najlepšie jedlá zo zemiakov: Poctivé recepty z našich kuchýň
Najlepšie jedlá zo zemiakov: Poctivé recepty z našich kuchýň
Výber receptov
Kávová revolúcia vo Vietname: Éru robusty strieda specialty arabica – a READY AFTER bol pri tom
Kávová revolúcia vo Vietname: Éru robusty strieda specialty arabica – a READY AFTER bol pri tom
Rady a tipy

Technológie

Samsung práve potvrdil novú funkciu pre svoje telefóny. Ochráni ťa pred „nakukovačmi“ na displej mobilu
Samsung práve potvrdil novú funkciu pre svoje telefóny. Ochráni ťa pred „nakukovačmi“ na displej mobilu
Bezpečnosť
Viac ako 10 000 snímok mozgu ukázalo, prečo sa pamäť s vekom zhoršuje a nejde len o jeden problém
Viac ako 10 000 snímok mozgu ukázalo, prečo sa pamäť s vekom zhoršuje a nejde len o jeden problém
Veda a výskum
WhatsApp práve spravil zásadnú zmenu bez upozornenia používateľov. Rust má obmedziť jeden z najnebezpečnejších typov útokov
WhatsApp práve spravil zásadnú zmenu bez upozornenia používateľov. Rust má obmedziť jeden z najnebezpečnejších typov útokov
Aplikácie a hry
Splynieme s AI a strojmi už o pár rokov? Vizionár, ktorý sa v minulosti triafal až znepokojivo presne, prezradil, kedy sa tak stane
Splynieme s AI a strojmi už o pár rokov? Vizionár, ktorý sa v minulosti triafal až znepokojivo presne, prezradil, kedy sa tak stane
Bulvár

Bývanie

Teplé drevo je späť a linky budú korenisté, no zrejme si ich nevšimnete. Toto je 7 kuchynských trendov pre rok 2026
Teplé drevo je späť a linky budú korenisté, no zrejme si ich nevšimnete. Toto je 7 kuchynských trendov pre rok 2026
Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
Tieto veci môžu drevené kuchynské skrinky zničiť, radšej sa im vyhnite! Takto ju podľa odporúčaní vyčistite bezpečne
Tieto veci môžu drevené kuchynské skrinky zničiť, radšej sa im vyhnite! Takto ju podľa odporúčaní vyčistite bezpečne

Pre kutilov

Neničte si vinič! Tieto chyby pri zimnom reze môžu ohroziť budúcu úrodu aj zdravie samotných krov
Neničte si vinič! Tieto chyby pri zimnom reze môžu ohroziť budúcu úrodu aj zdravie samotných krov
Záhrada
Kedy je správny čas vykonať predjarný postrek a proti čomu účinkuje
Kedy je správny čas vykonať predjarný postrek a proti čomu účinkuje
Záhrada
Dve najväčšie chyby pri predpestovaní papriky: Robí ich až 80 % záhradkárov!
Dve najväčšie chyby pri predpestovaní papriky: Robí ich až 80 % záhradkárov!
Záhrada
Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stále jej neveria: Simona Krainová má najlepšiu postavu, akú mala, vstáva o piatej a ukázala, kedy a ako cvičí
Zahraničné celebrity
Stále jej neveria: Simona Krainová má najlepšiu postavu, akú mala, vstáva o piatej a ukázala, kedy a ako cvičí
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ďalšia MIMORIADNA tragédia pri
Domáce
Ďalšia MIMORIADNA tragédia pri Vranove nad Topľou! Nákladiak zrazil 5-ročného chlapca, zomrel
Padol prvý tohtoročný rozprávkový
Domáce
Padol prvý tohtoročný rozprávkový jackpot: Výherca pochádza z okolia Nitry, TIETO čísla mu priniesli bohatstvo!
BEŠTIA z východu sa
Domáce
BEŠTIA z východu sa vracia: Do Európy prídu arktické mrazy, hrozí až -30°C! TAKTO zasiahne Slovensko
Daniel Bombic
Domáce
Pokračuje súd s Bombicom: Púšťali videá a čítali príspevky na sociálnej sieti! Vypovedal aj znalec

Ďalšie zo Zoznamu