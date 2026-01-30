Pellegrini má na stole stopku pre opozíciu: Hnutie Slovensko žiada veto pre nový rokovací poriadok

BRATISLAVA - Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu Slovensko - Za ľudí opätovne kritizujú schválenú úpravu rokovacieho poriadku parlamentu. Považujú ju za nástroj, ktorým bude môcť koalícia šikanovať opozíciu. Vyzývajú prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby úpravu nepodpísal. Uviedli to na piatkovej tlačovej konferencii.
„Vyzývame prezidenta Pellegriniho, aby novelu rokovacieho poriadku nepodpísal. Mal plné ústa slušnosti. Odkazujeme mu, že tento rokovací poriadok je absolútne neslušný, takže ak chce byť prezidentom všetkých občanov, nech úpravu nepodpíše a vetuje ju,“ skonštatovala poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.
Myslí si, že úprava rokovacieho poriadku je v rozprave s Ústavou SR. Avizovala, že chcú osloviť partnerov z opozície, aby sa v tejto veci obrátili na Ústavný súd. Z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR reagovali, že hlava štátu sa dôkladne oboznámi so schváleným znením zákona a v ústavnej lehote rozhodne.
SaS hovorí o cenzúre a umlčaní opozičných poslancov
Novelizáciu rokovacieho poriadku kritizuje opakovane aj SaS. „Koalícia si včera (29. 1.) večer odhlasovala novelu rokovacieho poriadku, ktorá zavádza cenzúru a má umlčať opozíciu. Najväčší bizár však je, že ak by sa obžalovaný Tibor Gašpar dostal do väzby, nepríde o funkciu podpredsedu parlamentu. Je to zrejmé, zákony sa tu šijú na mieru klanu Gašparovcov a ich spolupáchateľov,“ vyhlásil na piatkovej tlačovej konferencii šéf SaS Branislav Gröhling. Podľa neho ide o pokračovanie nebezpečného trendu. „Najskôr znižovali tresty za korupciu, potom menili pravidlá pre kajúcnikov, rozložili špecializované útvary a dnes je čerešničkou na torte zákon, ktorý má chrániť poslanca aj vtedy, keď skončí vo väzbe. Kedy začnú robiť niečo pre ľudí? Pre ekonomický rast, pre životnú úroveň?“ pýta sa predseda SaS.
NR SR vo štvrtok (29. 1.) schválila 78 hlasmi úpravu rokovacieho poriadku parlamentu. Novela zákona, za ktorou stáli koaliční poslanci, prináša viaceré zmeny. Zavádza napríklad maximálnu dĺžku času na rozpravu o bode programu. Špecifikuje tiež nežiaduce správanie poslancov a sprísňujú sa sankcie. Novela má byť účinná od 15. mája tohto roka.