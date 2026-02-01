Pellegrini požaduje odpovede od šéfa SIS Gašpara! Reaguje aj na vládu, TOTO považuje za chybu

BRATISLAVA - Riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlovi Gašparovi plynie 15-dňová lehota na vyjadrenie v súvislosti s disciplinárnym konaním, ktoré voči nemu vedie prezident SR Peter Pellegrini. Hlava štátu o tom informovala v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24. Prezident sa zároveň vyjadri, že považuje za chybu, že vláda nepožiadala o vyslovenie dôvery.
„Požiadal som pána riaditeľa, aby sa mi vyjadril do 15 dní nielen k tomuto spisu, ale aj k podaniu, ktoré do prezidentského paláca podala opozičná strana SaS, ktorá hovorí ešte o jeho tetovaní alebo o tom, či v majetku má alebo nemá zapísané tieto vozidlá,“ priblížil. Spis súvisiaci s dopravnou nehodou, ku ktorej prišlo v závere augusta minulého roka na Dobšinskej ulici v Nitre, je podľa prezidenta prekvapivo hrubý.
archívne video
Pellegrini doplnil, že ak by bol Gašpar radovým policajtom alebo zamestnancom štátu, prípad by sa riešil klasickým priestupkovým konaním. Ako riaditeľ SIS však spadá pod kompetenciu prezidenta. Zo znaleckého posudzovania podľa jeho slov vyplýva, že bola prekročená maximálne dovolená rýchlosť o štyri kilometre za hodinu. Naznačil, že existujú aj otázky, či mohol Gašpar obiehať na danom úseku stojacu prekážku.
Prezident podčiarkol, že pri svojom rozhodnutí bude vychádzať striktne z dôkazov. „Ja si nemôžem do svojho hodnotenia dávať vlastné názory alebo vytvárať si vlastný príbeh,“ povedal v nedeľnej diskusnej relácii. Ak Gašpar porušil dopravný predpis, nemôže stáť podľa neho nad zákonom. „Preto je mojou povinnosťou konať a nejaký postih voči nemu vyvodiť, prípadne aj nejakú sankciu,“ dodal. Rozhodnutie plánuje hlava štátu oznámiť verejne s účasťou médií.
Prezident považuje za chybu, že vláda nepožiadala o vyslovenie dôvery
Prezident SR Peter Pellegrini považuje za chybu, že vláda SR doteraz nepožiadala parlament o vyslovenie dôvery. Vyplýva to z jeho vyjadrenia počas nedeľnej diskusnej relácie Politika 24 na Joj 24. Povinnosť požiadať parlament o vyslovenie dôvery vyplýva z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti pri vysokej úrovni verejného dlhu.
„Myslím si, že je to chyba, ktorá sa prelína našim politickým spektrom skoro celý rok. Dal by som to do kontextu aj s návrhmi na odvolávanie jednotlivých členov vlády. Nakopilo sa ich tam veľmi veľa,“ povedal s tým, že v demokratickej krajine patrí opozícii právo navrhovať odvolanie akéhokoľvek ministra. Pre vládu, ktorá má väčšinu, by mali byť podľa neho takéto hlasovania iba formalitou a mala by ich umožniť. Poukázal na to, že vláda mohla požiadať parlament o vyslovenie dôvery napríklad popri schvaľovaní štátneho rozpočtu.
Prezident víta snahu premiéra pripraviť opatrenia na oživenie ekonomiky
Prezident SR Peter Pellegrini víta snahu predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) pripraviť balík opatrení, ktoré by mali podporiť ekonomický rast, prilákať investície a podporiť talenty a ľudí, ktorí chcú podnikať. Hlava štátu to povedala v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24. Konsolidácia podľa neho nikdy nie je príjemná. „Myslím si, že počas prvých dvoch alebo troch vĺn sa robila viac ekonomicko-účtovnícky na ministerstve financií a pravdepodobne do diskusie neboli zahrnutí úplne všetci, ktorých sa konsolidácia týka,“ povedal. Mrzí ho, že napriek zvýšeniu daňových sadzieb sa ukazuje ich veľký výpadok pri výbere.
„To je veľmi zlá správa pre ministra financií a musí prísť s návrhmi, ako toto vylepšiť,“ zdôraznil. Avizované opatrenia na podporu ekonomického rastu musia byť podľa neho reálne pripravené s tými, ktorí v slovenskej ekonomike pôsobia. Víta, že na opatreniach by sa mali podieľať aj experti zo zahraničia vrátane OECD.
Napriek konsolidačným opatreniam si Slovensko drží dobrý rating
„Ak chcete urobiť vážne prorastové opatrenie, tak musíte niekedy počítať aj s tým, že na nasledujúci rok vám to môže dokonca znížiť príjmy. Ale ak ste presvedčení, že potom výrazne pomôžu k hospodárskemu rastu, tak sú to opatrenia správne,“ zdôraznil. Práve o tomto je podľa neho potrebné viesť diskusiu. Spomenul napríklad možné zníženie daňovo-odvodového zaťaženia. Dá sa podľa neho hovoriť aj o nastolení adresnosti 13. dôchodku.
Poznamenal, že napriek zložitým konsolidačným opatreniam si Slovensko drží dobrý rating. Poukázal tiež na to, že slovenská ekonomika je otvorená a závislá od exportu. Opozícia podľa neho konsolidačné opatrenia síce kritizuje, ale nevidel od nej návrhy, ako by konsolidovala ona.
Prezident avizuje podpis novely zákona o rokovacom poriadku
Prezident SR Peter Pellegrini avizuje, že podpíše novelu zákona o rokovacom poriadku, ktorú v závere januára schválil parlament. V súvislosti s touto legislatívnou úpravou podčiarkol dôležitosť návratu k slušnému a korektnému správaniu. Uviedol to v diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24. Považuje za logické, že parlament hľadá aj v reakcii na decembrové dianie spôsob regulácie správania poslancov. „Aby sme neboli svedkami takýchto cirkusov, takýchto hádok, takýchto bitiek a urážok,“ uviedol. Keďže zákon nenadobudne účinnosť hneď po jeho podpise, plénum sa mu možno mohlo podľa prezidenta venovať až po vyriešení priorít vychádzajúcich z programového vyhlásenia vlády.
Pellegrini v diskusnej relácii tiež povedal, že víta odštartovanie procesu tvorby spracovania Vízie rozvoja Slovenska do roku 2040 pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. „V krátkom čase sa chystám navštíviť SAV, aby mi ozrejmili, ako chcú postupovať. Nemôže to byť len výsledok práce tejto vládnej garnitúry, musí to byť široká diskusia,“ doplnil s tým, že musí ísť o priority, ktoré sú nespochybniteľné naprieč celým politickým spektrom.
Proces je na stole
V súvislosti s úvahami o obsadení pozície veľvyslanca SR na Cypre Miroslavom Radačovským prezident informoval, že „proces je na stole“. Predpokladá, že do niekoľkých mesiacov padne rozhodnutie, „pokiaľ vláda na nominácii bude trvať“. Túto možnosť považuje Pellegrini za reálnu. V prípade avizovaného podania žaloby na Súdny dvor EÚ pre zákaz ruského plynu ide podľa prezidenta o obhajovanie národnoštátnych záujmov Slovenska.
V relácii hovoril o potrebe zodpovedania otázky, či mohol byť pri hlasovaní o tomto zákaze využitý tzv. inštitút väčšiny. V rámci medzinárodného diania Pellegrini poukázal na eróziu vplyvu medzinárodných organizácií. „Som stále presvedčený, že stojí za to zabojovať o výraznejšiu reformu Organizácie spojených národov, ktorá bola 80 rokov garantom usporiadania sveta. Kde sa riešili najzávažnejšie vojenské konflikty alebo hrozby vojenských konfliktov,“ uzavrel.