Sieť škôlok, ktorú zakladala Bittó Cigániková, dostala štedré dotácie! Politička REAGUJE: Vysvetľuje, ako prišli k peniazom

BRATISLAVA – Ako to je s dotáciami pre škôlky, ktoré kedysi rozbiehala Jana Bittó Cigániková? Meno poslankyne za SaS sa aktuálne skloňuje v súvislosti s tým, že sieť škôlok dostala štedré financie z Plánu obnovy. Politička však odmieta, že v tomto smere niečo "vybavovala."
Bittó Cigániková vo svojej reakcii poukázala v prvom rade na to, že sieť škôlok Centrum HAPPY založila v roku 2009 ešte pred vstupom do politiky a zvolením do parlamentu v roku 2016 z nej odišla, aby sa mohla naplno venovať politike. „No a teraz sa otvorila téma toho, že sieť dostala financie z Plánu obnovy... Tak poďme na to postupne: 10 rokov v sieti škôlok teda nijako nefigurujem, nemám žiadne majetkové alebo rozhodovacie práva a vo firme, ktorá dotáciu získala, som nikdy ani nefigurovala. Na ministerstve tak nemali podľa čoho vedieť, že ide o projekt, ktorý som ja pred 17 rokmi zakladala a pred 10 rokmi z neho vystúpila - a tak to je správne,“ odkázala. „Keď v roku 2024 všade zaznievala kritika, že štátu sa nedarí čerpať financie z Plánu obnovy určené na rozšírenie kapacít škôlok a ministerskí úradníci robili workshopy o tom ako financie čerpať, aby sa kapacity využili, peniaze neprepadli a vznikli nové miesta v škôlkach, ktoré akútne chýbali, povedala som o tom súčasnej konateľke a oni pripravili projekt. Nič som nikde nevybavovala, naopak, všetci sme tŕpli, či si niekto v súčasnej koalícii Happy nespojí s mojim menom a neférovo ich nevyradí zo súťaže len preto, lebo Cigániková. Našťastie sa tak nestalo a projekt prešiel rovnakým procesom ako stovky iných projektov na Slovensku,“ vysvetlila.
Ako uviedla, v roku 2024 projekt najprv dotáciu nedostal, aj keď kritéria plne spĺňal, pretože fond bol medzičasom už vyčerpaný. „Happy ale tvorilo projekt skoro 3 mesiace a boli z neho nadšení a tak sa rozhodli pokračovať aj bez štátu. Objekt Tarpan v Petržalke kúpili zo súkromných zdrojov a bankového úveru za cca 800 000 eur. O ďalších 550 000 eur si navýšili úver na rekonštrukciu, lebo objekt bol roky zatvorený a teda v katastrofálnom stave," uviedla. „Áno, také sú ceny nehnuteľností v Bratislave. Banka im takýto úver schválila práve preto, lebo ho videli ako reálny a životaschopný,“ dodala.
V roku 2025 ministerstvo školstva oznámilo, že viacerí úspešní žiadatelia od svojich projektov odstúpili a projekt Happy ako aj ďalšie desiatky iných sa prirodzene dostal nad čiaru medzi schválené. Z celkovej alokácie Plánu obnovy 162 miliónov eur získal projekt 1,2 milióna eur. Celkové náklady na projekt sú ale nakoniec výrazne vyššie než 2 milióny eur. Rozdiel je podľa Bittó Cigánikovej krytý zo súkromných zdrojov a úverov. „Toto je kombinácia verejnej podpory a veľkého súkromného rizika a kapitálu. Presne tak, ako to má v modernom štáte fungovať,“ tvrdí.
„Bratislava dlhodobo trpí najväčším nedostatkom kapacít v škôlkach a práve tu prišlo veľmi málo žiadostí. Je teda dobré, že vznikajú nové kapacity aj v Bratislave. To bol cieľ projektu: rozšíriť kapacity, doručiť konkrétny výsledok a umožniť rodičom vrátiť sa do práce. Vďaka HAPPY Tarpan vznikne 88 miest pre deti a súčasne, keďže sa vďaka dotácii uvoľnili úverové zdroje pre firmu, Happy otvára aj škôlku v CBC Nivy s kapacitou ďalších 66 miest už teraz vo februári. To znamená, že 154 rodičov nebude odkázaných na sociálne dávky, ale môže pracovať, podnikať a živiť svoje rodiny. Mimochodom, keby 154 miest vytváral štát, stálo by to ďaleko viac, ako bola táto dotácia,“ uviedla.
„A navyše keďže sa k verejným peniazom pridali súkromné, vznikol ten najambicióznejší projekt v Bratislave a dosť možno aj na Slovensku. Tarpan totiž bude jediná škôlka v hlavnom meste priamo prepojená s jazdeckým areálom. Deti tak budú mať pravidelný kontakt s koňmi, jazdu na koni a hypoterapiu,“ vysvetlila. Navyše podľa nej získajú deti v celej sieti Happy nevídané možnosti. „Sieť bude mať dokopy 6 pobočiek a každá bude špecializovaná na niečo iné. Niektoré dni si tak detičky prevádzky vymenia a zažijú tak aj špecializáciu iných škôlok v sieti,“ dodala. Pripomenula aj ďalšie služby, ktoré sú pre deti k dispozícii. „Kde je tu ten zločin, že aj vďaka peniazom z EÚ bude mať viac detí a ich rodičov takéto možnosti? A mimochodom, práve pravidlá EÚ zakazujú dotácie výlučne pre štátne a verejné škôlky, pretože by išlo o nedovolenú štátnu pomoc. Vyberať si majú rodičia, nie politici. Rovnako to bolo aj pri nemocniciach,“ poukázala.
„Toto nie je nákup skrachovaného outletu. Toto nie je predražený prenájom ministerstva. Toto nie je ani machová stena za státisíce. A nie je to už dávno ani Cigánikovej škôlka. Toto je reálna služba pre rodiny s deťmi, ktorá rozširuje kapacity tam, kde dlhodobo chýbajú,“ bráni projekt. Ak má podľa nej štát niečo podporovať, tak práve toto.
"Som na Vás baby v Happy úprimné hrdá, ako krásne fungujete aj 10 rokov po mojom odchode a ako tými detičkami úprimne žijete. Viem, že Vás tento hlúpy útok zamrzel, ale nie je to o Vás, neberte to osobne, robíte skvelú prácu. Nakoniec, v minulom aj predminulom roku ste na daniach a odvodoch odviedli toľko, že každý rok by to pokrylo 50 platov poslancov alebo 550 celoročných zdravotných odvodov pre dôchodcov alebo deti. Robíte naozaj dobrú a cennú službu celej spoločnosti a tak to má byť. Nenechajte si to pokaziť tými, čo v živote nič nevytvorili. A zároveň, je aj pochopiteľné a správne, že sa politici kontrolujú. Lebo napríklad tí, čo teraz najviac vykrikujú, majú za sebou brutálne kauzy. Jasné, že zlodejiny vidia všade, je to ich svet v ktorom žijú. Vy si robte ďalej svoju prácu ako doteraz a pošlite mi určite videjko z najbližšej návštevy domova dôchodcov. To bolo zatiaľ najkrajšie, čo som videla. Vždy ma to poteší. Moje milé Happy, držím Vám palce a vždy Vás upozorním na každú verejne komunikovanú možnosť ako Vám prácu uľahčiť lebo viem, že každé investované euro trojnásobne spoločnosti vrátite. Ste skvelí,“ ukončila.