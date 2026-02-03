V Novom Meste nad Váhom horel ráno byt: Evakuovali 12 ľudí

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - Pri požiari bytu v Novom Meste nad Váhom utrpela v utorok ráno zranenie jedna osoba. Na mieste zasahovala polícia, hasiči i zdravotní záchranári. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
V byte boli dve osoby, jednu z nich previezli na ošetrenie do nemocnice. Celkovo z bytového domu evakuovali 12 ľudí.
Polícia z Nového Mesta nad Váhom začala trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia. Príčiny vzniku požiaru vyšetrujú znalci.