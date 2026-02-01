Cestári upozorňujú na zasnežené HP Vrchslatina, Oravská Lesná a Chorepa

BRATISLAVA - Horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem HP Vrchslatina, Oravská Lesná a Chorepa, ktoré majú povrch vozoviek miestami pokrytý kašovitým alebo utlačeným snehom hrubým jeden centimeter. Slovenská správa ciest (SSC) na to upozorňuje na svojom webe zjazdnost.sk.
Miestami zľadovatený sneh hrubý jeden centimeter sa nachádza aj na úseku cesty II/533 Gemerská Poloma - sedlo Súľová a na cestách III. tried v obvode Trstená. V lokalite Šaľa treba počítať s hmlou s dohľadnosťou do 50 metrov a v lokalite Námestovo do 100 metrov.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, ojedinele mokrý. Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Vo vyšších polohách sa na vozovkách nachádza vrstva čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu hrubého jeden až tri centimetre.