Sobota31. január 2026, meniny má Emil, zajtra Tatiana, Táňa

MIMORIADNE Robert Fico prijal rezignáciu Miroslava Lajčáka

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a jeho poradca Miroslav Lajčák aktualizované
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a jeho poradca Miroslav Lajčák (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) prijal rezignáciu svojho poradcu Miroslava Lajčáka. Ten sa rozhodol vzdať funkcie poradcu pre svoju komunikáciu s americkým sexuálnym predátorom Jeffreym Epsteinom. Premiér o tom informoval na sociálnej sieti.

"Už dávno som nevidel toľko pokrytectva v jeho kritike, a to zo všetkých strán. No čo už, keď už nič iné vážne nie, na útok proti mne musí poslúžiť čokoľvek, aj keď je to Mirom Lajčákom absolútne odmietané,“ podotkol premiér. Slovensko podľa Fica prichádza rezignáciou Lajčáka o zdroj skúseností v diplomacii a zahraničnej politike. Odchod Lajčáka z pozície poradcu premiéra žiadali pre jeho komunikáciu s Epsteinom predstavitelia opozície, ako aj koaličná SNS.

Americké ministerstvo spravodlivosti v piatok (30. 1.) oznámilo, že zverejňuje viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Epsteina. V doteraz zverejnených spisoch sa objavili viaceré prominentné osobnosti verejného života vrátane prezidenta USA Donalda Trumpa, amerického exprezidenta Billa Clintona či bývalého ministra zahraničných vecí SR Lajčáka. Jeho meno figuruje aj v nových dokumentoch, v ktorých sa spomínajú mladé dievčatá i možnosť komunikácie Fica s ultrapravicovým americkým politikom Steveom Bannonom. Americký finančník Epstein spáchal samovraždu v roku 2019 vo väzení v New Yorku. Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá.

Viac o téme: RezignáciaRobert FicoMiroslav LajčákPrijatá
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Americký finančník Jeffrey Epstein
Lajčák reaguje na zverejnené Epsteinove spisy: Ponúknem premiérovi svoju funkciu! Nie som tak naivný, aby...
Zahraničné
Matúš Šutaj Eštok a
Šutaj Eštok to vidí jasne: Lajčák by mal sám odstúpiť zo svojho postu
Domáce
Andrej Danko a Miroslav
Ostrá reakcia SNS na Lajčáka: Predstavuje bezpečnostné riziko! Danko nevkročí na úrad vlády, pokiaľ tam bude
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Jeffrey Epstein a Miroslva
Ženy z opozície sú šokované zverejneným chatom Lajčáka s Epsteinom: Písali si o dievčatách, výzva Ficovi
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Zimná furmanská súťaž ťažných koní v Hriňovej opäť predstavila tradičné remeslo
Zimná furmanská súťaž ťažných koní v Hriňovej opäť predstavila tradičné remeslo
Správy
Filip Tůma v relácii Záhady tela prezradil, prečo sa nekúpe v jazerách.
Filip Tůma v relácii Záhady tela prezradil, prečo sa nekúpe v jazerách.
Prominenti
Helloklaudi - lyžovačka predtým, ako ste mali deti vs. s deťmi
Helloklaudi - lyžovačka predtým, ako ste mali deti vs. s deťmi
Prominenti

Domáce správy

Premiér chce mať do
Premiér chce mať do konca februára na stole riešenie pre hlinikáreň Slovalco
Domáce
Juraj Blanár
Juraj Blanár odcestuje na pracovnú návštevu do juhovýchodnej Ázie
Domáce
FOTO Pri brehu Čiernovodského jazera
Pri brehu Čiernovodského jazera pri Senci sa našlo opustené auto
Domáce
Bratislavu čaká dôležité rozhodnutie Ústavného súdu: Môžu sa zmeniť volebné obvody v meste?
Bratislavu čaká dôležité rozhodnutie Ústavného súdu: Môžu sa zmeniť volebné obvody v meste?
Bratislava

Zahraničné

Sliac / Slovakia -
USA schválili možné predaje zbraní Izraelu a Saudskej Arábii
Zahraničné
Pápež Lev XIV. požehnal
Mladí lídri u pápeža: Lev XIV. hovoril o zodpovednosti za svet
Zahraničné
Francúzsko zvyšuje úroveň bezpečnostnej
Na podporu polície vyšlo vo Francúzsku do ulíc 45-tisíc ľudí
Zahraničné
premiér Robert Fico
Fico uviedol, že s Macronom hovoril o strategickom prebudení EÚ a kritizoval EK
Zahraničné

Prominenti

Relácia 5 proti 5
Relácia 5 proti 5 sa vráti na obrazovky BEZ Bičana... Po 15 rokoch dostal STOPku! Kto ho nahradí?
Domáci prominenti
Catherine O'Hara
Love story ako z filmu: Manželovi Catherine O’Hara (†71) puká srdce! Na ich zoznámenie sa nedá zabudnúť
Zahraniční prominenti
Dominika Cibulková s manželom
Cibulkovej kapitola ROZVOD: Kto je vinník a kto obeť? Všetko je inak! Zdroj prehovoril
Domáci prominenti
Monika Jákliová (†31) zomrela
Odporné zistenia o snúbencovi Jákliovej (†31): Exmanželka ho obvinila z násilia! Čo prezradil súdny spis?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Kamera zachytila odvážneho kojota
Prežil cestu, ktorú nezvládli ani najväčší zločinci: TOTO zviera by ste tam nečakali! HISTORICKÝ moment zachytila kamera
Zaujímavosti
Búral stenu v starej
Búral stenu v starej spálni, keď na neho vypadol TENTO predmet: V troskách ležalo tajomstvo staré takmer 100 rokov!
Zaujímavosti
Mesto obývané bohmi: Ruiny
Mesto obývané bohmi: Ruiny Tipasy ležia medzi modrým morom a zlatistými plážami
dromedar.sk
Sme vo vesmíre sami?
Sme vo vesmíre sami? Lovci mimozemšťanov majú v rukách novú zbraň, ktorá dokáže zachytiť aj tie najslabšie signály!
Zaujímavosti

Dobré správy

Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce

Ekonomika

Panika na trhu: Zlato má za sebou najhorší prepad za 40 rokov. V pozadí stojí opäť Donald Trump!
Panika na trhu: Zlato má za sebou najhorší prepad za 40 rokov. V pozadí stojí opäť Donald Trump!
Pamätáte si ešte ten škriekajúci modem a nekonečné čakanie? Dokážte, že ste veteránom slovenského internetu! (kvíz)
Pamätáte si ešte ten škriekajúci modem a nekonečné čakanie? Dokážte, že ste veteránom slovenského internetu! (kvíz)
Slovenskí podnikatelia pod drobnohľadom: Štát už čoskoro uvidí ich faktúry v priamom prenose! Koho sa to týka?
Slovenskí podnikatelia pod drobnohľadom: Štát už čoskoro uvidí ich faktúry v priamom prenose! Koho sa to týka?
Výstavba nového Istropolisu v Bratislave začína: Pozrite, aké zmeny prinesie moderný megaprojekt (foto)
Výstavba nového Istropolisu v Bratislave začína: Pozrite, aké zmeny prinesie moderný megaprojekt (foto)

Šport

Slovenská senzácia v Lillehammeri: Iba 16-ročná Kapustíková ovládla mostíky v Nórsku
Slovenská senzácia v Lillehammeri: Iba 16-ročná Kapustíková ovládla mostíky v Nórsku
Ostatné
Hokejový Mikuláš v šoku: Majiteľ klubu Róbert Ľupták skončil vo väzbe, čelí vážnym obvineniam
Hokejový Mikuláš v šoku: Majiteľ klubu Róbert Ľupták skončil vo väzbe, čelí vážnym obvineniam
Tipsport liga
Obrovská posila na východe Slovenska: Takou bilanciou účastí na MS sa nemôže chváliť hocikto
Obrovská posila na východe Slovenska: Takou bilanciou účastí na MS sa nemôže chváliť hocikto
TIPOS Slovenská hokejová liga
Po Viktorii Plzeň prichádza ďalšia novinka: Najbohatší Čech vstupuje do hokejového klubu
Po Viktorii Plzeň prichádza ďalšia novinka: Najbohatší Čech vstupuje do hokejového klubu
Česko

Auto-moto

Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Ekonomika
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
Klasické testy
FOTO: Mercedes Triedy S 2026 sa práve ukázal svetu. Luxus a technológie novej éry
FOTO: Mercedes Triedy S 2026 sa práve ukázal svetu. Luxus a technológie novej éry
Predstavujeme
TEST: Citroen C3 Turbo - prekvapivo príjemný ratlík. Síce hryzie, no nie veľmi
TEST: Citroen C3 Turbo - prekvapivo príjemný ratlík. Síce hryzie, no nie veľmi
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Táto stratégia funguje takmer vždy. Ako presvedčiť šéfa, aby vám zvýšil plat
Táto stratégia funguje takmer vždy. Ako presvedčiť šéfa, aby vám zvýšil plat
Mzda
Veľký čínsky horoskop prezrádza: Koho čaká povýšenie a kariérny skok v roku ohnivého koňa?
Veľký čínsky horoskop prezrádza: Koho čaká povýšenie a kariérny skok v roku ohnivého koňa?
O práci s humorom
Hľadáte stabilnú prácu s voľnými víkendmi? Pozrite si tieto ponuky v top závodoch na západe aj východe Slovenska.
Hľadáte stabilnú prácu s voľnými víkendmi? Pozrite si tieto ponuky v top závodoch na západe aj východe Slovenska.
Zaujímavé pracovné ponuky
Firmy, pozor: Jeden deň v Nitre vám môže vyriešiť nábor na mesiace dopredu
Firmy, pozor: Jeden deň v Nitre vám môže vyriešiť nábor na mesiace dopredu
Ľudské zdroje

Varenie a recepty

Luxusný a rýchly obed: Bravčová panenka so smotanovou omáčkou zo zeleného korenia.
Luxusný a rýchly obed: Bravčová panenka so smotanovou omáčkou zo zeleného korenia.
Hladný ako zbojník? Zabudnite na nudné rezne a skúste bakoňské zbojnícke guľky.
Hladný ako zbojník? Zabudnite na nudné rezne a skúste bakoňské zbojnícke guľky.
Krémová tarhoňa so slaninkou bude tvoj nový obľúbený obed
Krémová tarhoňa so slaninkou bude tvoj nový obľúbený obed
Cestoviny
Aké zemiaky na placky? Správna voľba je polovicou úspechu
Aké zemiaky na placky? Správna voľba je polovicou úspechu
Rady a tipy

Technológie

„Do katastrofy ostávajú len 2,8 dňa“. Nízka obežná dráha sa mení na časovanú bombu, riziko kolízií rastie každou hodinou
„Do katastrofy ostávajú len 2,8 dňa“. Nízka obežná dráha sa mení na časovanú bombu, riziko kolízií rastie každou hodinou
Technológie
Poliaci zverejnili nové detaily o pokuse ruských hackerov dostať ich krajinu späť do „doby kamennej“
Poliaci zverejnili nové detaily o pokuse ruských hackerov dostať ich krajinu späť do „doby kamennej“
Bezpečnosť
Cez známu platformu sa šíri Android vírus „TrustBastion“ a „Premium Club“. Vyzerá ako aktualizácia, v skutočnosti môže ovládnuť telefón
Cez známu platformu sa šíri Android vírus „TrustBastion“ a „Premium Club“. Vyzerá ako aktualizácia, v skutočnosti môže ovládnuť telefón
Android
Vieš, čo je recovery mód v Androide? Častokrát ide o poslednú záchranu telefónu, keď už nič iné nefunguje
Vieš, čo je recovery mód v Androide? Častokrát ide o poslednú záchranu telefónu, keď už nič iné nefunguje
Android

Bývanie

Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou
Bol ešte v pôvodnom stave, no majiteľ z neho chcel víkendové bývanie. Byt na Štrbskom Plese zo 70. rokov by ste už nespoznali!
Bol ešte v pôvodnom stave, no majiteľ z neho chcel víkendové bývanie. Byt na Štrbskom Plese zo 70. rokov by ste už nespoznali!
Teplé drevo je späť a linky budú korenisté, no zrejme si ich nevšimnete. Toto je 7 kuchynských trendov pre rok 2026
Teplé drevo je späť a linky budú korenisté, no zrejme si ich nevšimnete. Toto je 7 kuchynských trendov pre rok 2026
Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!

Pre kutilov

Zvárala, frézovala aj montovala! Takto vznikla krásna kuchyňa, ktorú si Viktória vyrobila sama
Zvárala, frézovala aj montovala! Takto vznikla krásna kuchyňa, ktorú si Viktória vyrobila sama
Rekonštrukcia interiéru
Väčší zabijak než mráz: Prečo vám zimné slnko potichu ničí záhradu a ako tomu hneď zabrániť?
Väčší zabijak než mráz: Prečo vám zimné slnko potichu ničí záhradu a ako tomu hneď zabrániť?
Záhrada
Postavil si terasu počas dovolenky. Dnes je to jeho najobľúbenejšie miesto na chate
Postavil si terasu počas dovolenky. Dnes je to jeho najobľúbenejšie miesto na chate
Dvor a záhrada
Neničte si vinič! Tieto chyby pri zimnom reze môžu ohroziť budúcu úrodu aj zdravie samotných krov
Neničte si vinič! Tieto chyby pri zimnom reze môžu ohroziť budúcu úrodu aj zdravie samotných krov
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Kevin zo Sám doma sa lúči s filmovou mamou: Prvé slová po jej odchode lámu srdce, slávu nikdy nehľadala
Zahraničné celebrity
Kevin zo Sám doma sa lúči s filmovou mamou: Prvé slová po jej odchode lámu srdce, slávu nikdy nehľadala
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ruský prezident Vladimir Putin.
Zahraničné
Šokujúce varovanie experta: Západ by sa mal pripraviť na Putinovu smrť! Hrozí TOTÁLNY chaos
Predseda vlády SR Robert
Domáce
MIMORIADNE Robert Fico prijal rezignáciu Miroslava Lajčáka
Americký finančník Jeffrey Epstein
Zahraničné
Lajčák reaguje na zverejnené Epsteinove spisy: Ponúknem premiérovi svoju funkciu! Nie som tak naivný, aby...
Na snímke ľudia kráčajú
Zahraničné
Výpadky elektriny na Ukrajine: V Kyjeve nejazdí metro, problém má aj Moldavsko

Ďalšie zo Zoznamu