MIMORIADNE Robert Fico prijal rezignáciu Miroslava Lajčáka

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) prijal rezignáciu svojho poradcu Miroslava Lajčáka. Ten sa rozhodol vzdať funkcie poradcu pre svoju komunikáciu s americkým sexuálnym predátorom Jeffreym Epsteinom. Premiér o tom informoval na sociálnej sieti.
"Už dávno som nevidel toľko pokrytectva v jeho kritike, a to zo všetkých strán. No čo už, keď už nič iné vážne nie, na útok proti mne musí poslúžiť čokoľvek, aj keď je to Mirom Lajčákom absolútne odmietané,“ podotkol premiér. Slovensko podľa Fica prichádza rezignáciou Lajčáka o zdroj skúseností v diplomacii a zahraničnej politike. Odchod Lajčáka z pozície poradcu premiéra žiadali pre jeho komunikáciu s Epsteinom predstavitelia opozície, ako aj koaličná SNS.
Americké ministerstvo spravodlivosti v piatok (30. 1.) oznámilo, že zverejňuje viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Epsteina. V doteraz zverejnených spisoch sa objavili viaceré prominentné osobnosti verejného života vrátane prezidenta USA Donalda Trumpa, amerického exprezidenta Billa Clintona či bývalého ministra zahraničných vecí SR Lajčáka. Jeho meno figuruje aj v nových dokumentoch, v ktorých sa spomínajú mladé dievčatá i možnosť komunikácie Fica s ultrapravicovým americkým politikom Steveom Bannonom. Americký finančník Epstein spáchal samovraždu v roku 2019 vo väzení v New Yorku. Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá.