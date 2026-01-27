Belehrad zaplavili protesty: Tisíce ľudí odsúdili policajné zásahy na univerzitách

BELEHRAD - Tisícky ľudí v utorok v srbskom Belehrade protestovali proti policajným zásahom na univerzitách. Tie zohrali kľúčovú úlohu pri rozsiahlych protivládnych protestoch, ktorým Srbsko čelí už 15 mesiacov. Informuje o tom agentúra AP.
Protestujúci sa zhromaždili pred sídlom Belehradskej univerzity pri príležitosti národného dňa vzdelávania. Na pokojnom zhromaždení nazvanom „Vedomosti sú moc“ dav vyjadril podporu desiatkam profesorov, ktorí prišli o prácu za účasť na protivládnych demonštráciách. „Žiadna vláda v našej histórii nezaobchádzala s členmi akademickej obce s takou aroganciou, pomstychtivosťou a zlobou, a to len preto, že akademická obec odmietla mlčať,“ povedal davu rektor univerzity Vladan Dokič.
Utorňajšie zhromaždenie v Belehrade sa konalo niekoľko dní po tom, ako poriadková polícia vykázala protestujúcich študentov z budovy jednej z fakúlt v Novom Sade. Desiatky policajtov budovu obsadili a vyhnali z nej študentov. Dokič v prejave upozornil na finančný a právny tlak vlády na univerzity a pripomenul časté útoky na protestujúcich profesorov a študentov. Svojich kolegov vyzval, aby tomu odolali.
Pravidelné študentmi vedené protesty vyvolalo zrútenie prístrešku na nedávno zrekonštruovanej železničnej stanici v Novom sade v novembri 2024. Pri nešťastí zahynulo 16 ľudí. Veľká časť Srbov je presvedčená, že k tragédii prispela skorumpovanosť úradníkov, ich laxnosť a nedostatočný dozor na stavbe. Protesty viedli k rezignácii niekoľkých vysokopostavených predstaviteľov vrátane premiéra Miloša Vučeviča.