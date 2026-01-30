Je to POTVRDENÉ! Beštia z východu zasiahne aj Slovensko: V TIETO dni to bude najhoršie, EXTRÉMNE teploty

BRATISLAVA - Je to potvrdené. Tzv. beštia z východu mieri do východnej Európy a zasiahne aj Slovensko. Arktická vzduchová hmota prinesie extrémne mrazivé počasie s nočnými teplotami až −15 °C. Najchladnejšie bude na severovýchode Slovenska, kde denné maximá dosiahnu len −8 až −3 °C. Meteorológovia upozorňujú, že ide o najchladnejšie obdobie tejto zimy.
Slovensko čaká v najbližších hodinách výrazné ochladenie. Do našej oblasti začína prúdiť ďalšia masa veľmi chladného vzduchu, ktorá spôsobí celodenné mrazy pretrvávajúce niekoľko dní, upozorňuje iMeteo.sk. Opäť za to môže tzv. "beštia z východu"– mediálne označenie pre mimoriadne studenú vzduchovú hmotu, ktorá zvyčajne prináša extrémne mrazivé počasie. Tento názov zdôrazňuje výnimočnosť situácie, keďže teploty v regiónoch tesne za našimi hranicami môžu v najbližších dňoch klesať až k −30 °C. Počas dňa sa tam nemusí otepliť na viac ako −15 °C.
Najchladnejšia vzduchová hmota má pôvod v Arktíde. V uplynulých dňoch sa presúvala nad Sibír a následne postupovala cez Rusko nad východnú Európu, kde sa transformovala na suchý kontinentálny vzduch. Ten sa v zimnom období extrémne rýchlo prechladzuje. Prílev studeného vzduchu sa ešte zvýrazní v nedeľu, keď sa nad centrálnym Ruskom prehĺbi nová tlaková níž, ktorá zintenzívni mrazivé počasie v celom regióne.
Najviac zasiahne Poľsko a Ukrajinu, dotkne sa aj nás
Mrazivá vlna zasiahne aj Slovensko, hoci jej najtvrdšie jadro zostane v Poľsku a na Ukrajine. Na juhu Poľska môžu teploty klesať až k −25 °C, zatiaľ čo u nás by mali nočné minimá dosahovať približne −15 °C. "V chladnom vzduchu bude od severu do karpatskej oblasti zasahovať
okraj mohutnej a rozsiahlej tlakovej výše so stredom nad Fínskom," opisuje v predpovedi na nedeľu a pondelok SHMÚ. Najchladnejšie bude na severovýchode Slovenska, kde sa v nedeľu a pondelok očakávajú denné maximá len od −8 do −3 °C. Celodenný mráz sa už v sobotu objaví na severe, v nedeľu a pondelok zasiahne väčšinu stredného a východného Slovenska.
Mrazivé počasie by malo na našom území pretrvať do polovice budúceho týždňa. Potom sa podľa predbežných prognóz očakáva oteplenie, ktoré by mohlo byť aj výraznejšie.