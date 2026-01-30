AKTUÁLNE Plamene zachvátili bývalý závod Bukóza: Valí sa obrovský mrak dymu, zasahujú hasiči

Z bývalého podniku stúpa obrovský mrak dymu. (Zdroj: Facebook/Only in Vranov)
HENCOVCE - V piatok popoludní vypukol požiar v areáli bývalého závodu Bukóza v obci Hencovce v okrese Vranov nad Topľou. Ako uviedli z Operačného strediska Krajského riadieľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove, na mieste zasahujú hasiči z Vranova nad Topľou, záchranná brigáda z Humenného a dobrovoľní hasiči z obce Soľ.
Podľa hasičov sú nasadené sily a prostriedky momentálne postačujúce. Horí pri dopravníkovom páse, ktorý je odpojený od elektrickej energie a plamene zachvátili aj odpad v jeho okolí.