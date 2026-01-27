Prioritami tejto schôdze NR SR sú rokovací poriadok a etický kódex, uviedol Richter: Smer chce TOTO

BRATISLAVA - Predseda poslaneckého klubu koaličného Smeru-SD Ján Richter by bol rád, keby sa na 46. schôdzi Národnej rady (NR) SR prebralo čo najviac bodov z programu. To, koľko návrhov sa stihne, však bude podľa neho závisieť najmä od toho, ako dlho budú vystupovať opozičníci v pléne. Za priority schôdze označil úpravu rokovacieho poriadku parlamentu a etický kódex. Mieni, že treba prebrať tiež návrhy z dielne vlády. Smer chce zároveň, aby sa poslanci na tejto schôdzi venovali návrhu k úhrade tzv. liekov na výnimku a informácii o výsledkoch auditu o stave plnenia prijatých opatrení za obdobie rokov 2020 až 2025. Vyplýva to z vyjadrenia Richtera na utorkovej tlačovej konferencii.
„Boli by sme radi, aby bolo na tejto schôdzi prebraných čo najviac návrhov, ale bude to závisieť vo veľkej miere od toho, koľko sa budeme ‚zabávať‘ s vystúpeniami opozičných poslancov k rokovaciemu poriadku. Čím sa bude dlhšie rokovací poriadok prerokovávať, tým bude menší priestor na to, aby všetky zákony, ktoré sú v programe tejto schôdze, prešli,“ skonštatoval Richter.
archívne video
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) priblížil zmeny, ktoré má úprava rokovacieho poriadku priniesť. Odmietol kritiku opozície, že má ísť o „náhubkový zákon“. Argumentoval, že návrh je porovnateľný s úpravami v parlamentoch iných krajín. Myslí si, že navrhované zmeny zabezpečia, že parlament stihne prerokovať viac bodov z programu. Richter za prioritu tejto schôdze označil tiež návrhy z dielne vlády. Informoval, že koalícia je pri nich jednotná. Avizoval, že v skrátenom legislatívnom konaní by sa mali preberať dva návrhy.
Smer chce, aby sa na schôdzi riešil návrh k úhrade tzv. výnimkového lieku
Koaličný Smer-SD chce, aby sa na januárovej parlamentnej schôdzi riešila problematika úhrady liekov na výnimku, teda tých, ktoré nie sú preplácané z verejného zdravotného poistenia. Pripomenul, že v Národnej rade (NR) SR má k tomuto návrh. Upozorňuje však na to, že zmeny v tejto oblasti pripravuje i ministerstvo zdravotníctva. Avizuje preto, že o téme budú rokovať. Považuje však za dôležité, aby sa problematika riešila. Vyplýva to z vyjadrenia poslancov Vladimíra Baláža a Jána Richtera (obaja Smer-SD) na utorkovej tlačovej konferencii.
„Náš zákon nám určitou mierou koliduje so zákonom, ktorý je pripravený na ministerstve zdravotníctva,“ ozrejmil Baláž s tým, že ministerský návrh rieši širšiu oblasť, ale aj úhradu výnimkového lieku. Poukázal na to, že na navrhované legislatívne zmeny prišli mnohé pripomienky. „To nás núti, aby sme sa zaoberali týmito pripomienkami, aby zákon, ktorý predstavíme verejnosti, bol vykonateľný, správny a všetci, ktorých sa bude týkať, boli v zásade spokojní,“ doplnil Baláž. Avizoval rokovania s ministerstvom. Návrh z dielne poslancov za Smer je aktuálne v NR SR v druhom čítaní. Poslanci ho tam posunuli ešte v septembri. Smer chce návrhom stanoviť v zákone presné podmienky, pri splnení ktorých bude mať poistenec nárok na úhradu tzv. lieku na výnimku.