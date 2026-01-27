Ďalší PRIESKUM zásadne mení hru: Republika to nemá už také isté, úplný ZVRAT, opozícia by zložila vládu BEZ Matoviča!

BRATISLAVA - Prerod parlamentu do ďalšieho volebného obdobia a jeho pravdepodobnú budúcu podobu môžu ukázať prieskumy verejnej mienky. Tie bývajú plné všelijakých výsledkov, no ten posledný zrejme ocenia fanúšikovia opozície. Nie však celej.
Prieskum volebných preferencií vykonala pre televíziu JOJ agentúra AKO od 13. do 20. januára 2026 na vzorke 1 000 respondentov.
Tretí by bol stále Hlas-SD a opozícia by vedela vládnuť bez Hnutia Slovensko
Ukazuje sa totiž, že na počty kresiel by opozícia vedela zložiť vládu v podobe 77-člennej väčšiny mandátov, a to bez Hnutia Slovensko.
Ak by sa voľby konali v polovici januára, vyhralo by ich Progresívne Slovensko so ziskom 23,2 percenta hlasov. Podľa prieskumu AKO by ho s odstupom nasledoval Smer-SSD s 16,9 percenta hlasov. Tretím by bol Hlas-SD s 9,2 percentami hlasov, čím by vystriedal tak dlho usadenú Republiku.
Najviac narástli Demokrati
Štvrtým by bolo Hnutie Slovensko s 8 percentami. Strana Sloboda a Solidarita by si získala 7,5 percenta vličov. Republika v tomto prieskume spadla až na šieste miesto so 7,2 percentami hlasov. Kresťanskodemokratické hnutie by získalo rovných 7 percent voličov a prekvapili Demokrati, ktorí opoti decembrovým číslam z konca roku 2025 narástli o 0,9 percenta - najviac zo všetkých strán. Získali by tak 6,3 percenta hlasov a stali by sa posledným hráčom v parlamente.
Pred bránami parlamentu by skončila Slovenská národná strana (4,7%), Maďarská Aliancia (4,3%), Právo na pravdu (2,6%), Sme rodina (2,3%).
Prvá štvorica od decembra prakticky len strácala voličov a najviac ich stratilo práve hnutie Igora Matoviča, po ňom Hlas-SD a Progresívne Slovensko.