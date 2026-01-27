MEGAŠKANDÁL s dojčenskou stravou: Francúzi sťahujú obľúbenú výživu, predáva sa aj u nás! Problémy aj s ďalším výrobkom

BRATISLAVA / PARÍŽ - Po tom, ako Slovensko obleteli správy o kontaminácii obľúbeného umelého mlieka pre dojčatá, zasahuje trh s touto komoditou jedna zlá správa za druhou. Vo Francúzsku po spoločniach Nestlé, Lactalis a Danone, ktoré v uplynulých dňoch stiahli tisíce plechoviek umeleého mlieka, sťahuje dojčenskú výživu aj ďalšia spoločnosť - Vitagermine. Tá predáva dojčenské mlieko aj na Slovensku. Čo je dôvodom tohto kroku?
Uplynulé týždne sa medzi rodičmi vo veľkom riešila kauza kontaminovaného mlieka rôznych výrobcov, ako na Slovensku, tak aj v celej Európe. Začalo to oznámením firmy Nestlé, ktorá upozornila, že viaceré šarže mliek Beba môžu byť kontaminované cereulidom, ktorá môže vážne ohroziť zdravie bábätiek. Zväčša spôsobí kontaminácia potraviny cereulidom, teda toxínom produkovaným baktériou Bacillus cereus, môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nauzeu, vracanie, malátnosť, avšak, podľa ÚVZ SR nie je možné vylúčiť aj závažnejšie dopady na zdravie. Baktéria sa do mlieka mohla dostať prostredníctvom vstupnej suroviny, a to Omega-6 ARA. Spoločnosť po testovaní začala so sťahovaním predmetných šarží mliek z predaja a vyzvala spotrebiteľov k tomu, aby zakúpené plechovky výživy vrátili v obchodoch a lekárňach. Po pár dňoch sa k spoločnosti Nestlé pridala aj firma Lactalis s mliekami Bebelo, kde sa objavila rovnaká baktéria. No a vo Francúzsku v uplynulých hodinách došlo k sťahovaniu ďalšej značky mliek, ktorá sa nachádza aj na slovenskom trhu.
Vo Francúzsku došlo v posledných dvoch týždňoch k stiahnutiu viacerých šarží mliek spoločností Nestlé, Francalis a Danone, po novom aj firmy Vitagermine, ktorá predáva dojčenské mlieka značky BabyBio. Konkrétne sa pochybnosti dotkli šarží mlieka BabyBio Optima. Podľa stránky rappel.conso.gouv.fr sa tak dialo, že stiahnutie liekov skupiny Vitagermine z trhu bolo „z dôvodu nových odporúčaní úradov týkajúcich sa možnej prítomnosti cereulidu“. „V súčasnej situácii v sektore a po nedávnom vývoji odporúčaní úradov sme vykonali ďalšie vyšetrovania. Výsledky, ktoré sme práve dostali, nás dnes viedli k rozhodnutiu stiahnuť z trhu tri šarže,“ uviedla spoločnosť Vitagermine vo svojom vyhlásení.
Ide pritom o šarže:
- Babybio Optima 1, šarža 894408, 800 g, s dátumom spotreby 09.07.2027,
- Babybio Optima 1, šarža 900035, 800 g, s dátumom spotreby 12.08.2027,
- Babybio Optima 1, šarža 900932, 400 g, s dátumom spotreby 18.08.2027.
Vo francúzskom Bordeaux a Angers boli pritom v uplynulých dňoch začaté dve trestné vyšetrovania po nedávnych úmrtiach dvoch dojčiat. Tie mali konzumovať dojčenské mlieko stiahnuté spoločnosťou Nestlé z dôvodu „možnej kontaminácie“ toxickou látkou spojenou s baktériou Bacillus Cereus (cereulid). Miestne úrady však upozornili na to, že v súčasnosti nebola preukázaná žiadna „príčinná súvislosť“ medzi úmrtím dojčiat a údajnou kontamináciou mlieka.
Omega-6, ktoré obsahujú kyselinu arachidónovú, v skratke ARA, je v súčasnosti centrom pozornosti pre potenciálny zdroj cereulidu. Túto vstupnú surovinu dojčenských výživ pritom má vyrábať čínsky výrobca Cabio Biotech, uviedli zdroje blízke tejto záležitosti. Upozornil na to portál bfmtv.com.
„ARA je špecifická zložka, ktorá sa nachádza vo väčšine dojčenských mliečnych zmesí pre deti v prvom štádiu dojčenskej výživy, aby spĺňala odporúčania pediatrov. Bohužiaľ, vo Francúzsku neexistuje žiadny výrobca,“ uviedla skupina Vitagermine pre agentúru AFP a zároveň ubezpečila, že jej rozhodnutie o stiahnutí z trhu bolo „prijaté ako preventívne opatrenie".
Výrobca deklaruje, že mlieko BabyBio Optima, ktoré sťahuje z francúzskeho trhu, je prémiové dojčenské mlieko založené na čerstvom kravskom mlieku z francúzskej bio farmy, ktoré má vyvážený pomer omega-3 a omega-6 mastných kyselín. 800-gramová krabica sa v internetovej lekárni predáva za necelých 26 eur.
Sťahovanie mliek pokračuje
V utorok krátko popoludní prišla ďalšia zlá správa pre rodičov malých detí. Úrad verejného zdravotníctva totiž informoval o tom, že preventívne sťahujú zo slovenského trhu počiatočnú dojčenskú výživu Nutrilon Advanced 1, 350 g, výrobná dávka 2026.10.08, dátum minimálnej trvanlivosti 08.10.2026.
"K preventívnemu dobrovoľnému stiahnutiu dotknutej potraviny z trhu v SR spoločnosť Danone, s.r.o. pristúpila na základe varovného oznámenia írskeho orgánu úradnej kontroly potravín v systéme RASFF č. 2026.0598 zo dňa 23.1.2026 z dôvodu prítomnosti cereulidu v potravine. Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva overia stiahnutie výrobku vo svojom regióne podľa distribučného zoznamu poskytnutého spoločnosťou Danone s.r.o. Zákazníci majú možnosť vrátiť dotknuté potraviny u predajcu v Slovenskej republike, kde ich zakúpili," informoval ÚVZ SR.
Hygienici preto neodporúčajú ďalej používať uvedené šarže potravín na prípravu stravy pre dojčatá.
"Zdravie a bezpečnosť vášho dieťaťa sú pre nás vždy najvyššou prioritou. Všetky dojčenské výživy spoločnosti Danone spĺňajú vysoké štandardy bezpečnosti a kvality. Pred opustením našich výrobných závodov sú systematicky kontrolované a všetky rutinné aj dodatočné kontroly vykonané v poslednom období potvrdili, že naše výrobky sú bezpečné. Ak máte akékoľvek otázky alebo by ste potrebovali ďalšie uistenie, náš tím infolinky je vám plne k dispozícii na čísle +421 850 777 666," reagovala spoločnosť