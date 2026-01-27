Škandál zo slovenského Amazonu graduje: Pre vyhodeného šéfa odborov sa obrátili na inšpektorát práce!

BRATISLAVA - Technologický odborový zväz (TOZ) podal oficiálny podnet na Inšpektorát práce Bratislava v súvislosti s prepustením Jána Mizeráka, predsedu odborovej organizácie United Voice pôsobiacej v spoločnosti Amazon Slovakia s.r.o. Podľa odborov došlo k výpovedi krátko po vzniku odborovej organizácie a jej oficiálnom pripojení k TOZ, čo podľa nich vyvoláva vážne pochybnosti o zákonnosti postupu zamestnávateľa.
TOZ tvrdí, že prepustenie vykazuje znaky odvetného opatrenia za odborovú činnosť a je v rozpore so základnými princípmi Zákonníka práce. V podnete adresovanom kontrolnému orgánu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa upozorňuje najmä na skutočnosť, že výpoveď nebola prerokovaná s odborovou organizáciou, čo je zákonná povinnosť zamestnávateľa. Z tohto dôvodu považujú odbory výpoveď za právne neplatnú.
Odborová organizácia United Voice zároveň žiada prešetriť aj ďalšie závažné skutočnosti. Ide napríklad o možné porušenie takzvanej ponukovej povinnosti, ako aj o otázky súvisiace s povinným prerokúvaním zmien v pracovnoprávnych vzťahoch, ktoré podľa dostupných informácií neprebieha v súlade s platnou legislatívou. Súčasťou podnetu je aj požiadavka na preverenie nakladania so sociálnym fondom a tiež to, či bol pracovný poriadok zamestnávateľa riadne prerokovaný a schválený zákonným spôsobom.
Škandál v slovenskom Amazone! Šéf odborov dostal vyhadzov, kolegovia sa búria a hovoria o zastrašovaní
Do popredia sa dostávajú nebezpečné vzorce správania
Technologický odborový zväz dlhodobo upozorňuje, že v prostredí veľkých nadnárodných spoločností sa opakuje nebezpečný vzorec správania, pri ktorom je vznik odborov sprevádzaný tlakom alebo obchádzaním zákona. "Ak zamestnávateľ nerešpektuje zákonné postavenie odborov a povinnosť viesť sociálny dialóg, nezostáva iná možnosť, ako obrátiť sa na kontrolné orgány štátu," uviedol predseda TOZ Daniel Andráško.
TOZ avizuje, že v tejto veci bude pokračovať v ďalších právnych krokoch a je pripravený poskytovať podporu dotknutým zamestnancom aj do budúcnosti.