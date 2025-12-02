Deti skončili v nemocnici po zjedení dojčenskej výživy! Hygienici bijú na poplach: TÚTO značku rozhodne nekupujte

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva upozorňue na ochorenie dojčiat na botulizmus a ich hospitalizácii po konzumácii celkovej (počiatočnej + následnej) dojčenskej výživy ByHeart Whole Nutrition, ktorá je určená pre trh USA a pre dojčatá 0 – 12 mesiacov veku.
Úrad verejného zdravotníctva bol o probléme informovaný cez sieť INFOSAN (Medzinárodná sieť orgánov pre bezpečnosť potravín). "Podľa informácií cez sieť INFOSAN spotrebitelia v USA boli vyzvaní, aby okamžite prestali používať akúkoľvek dojčenskú výživu ByHeart Whole Nutrition vrátane všetkých šarží a všetkých veľkostí plechoviek a jednorazových balení. Produkt sa predával online prostredníctvom hlavných platforiem (vrátane Amazon.com), ktoré sú dostupné celosvetovo," upozornili hygienici.
ÚVZ SR preveril systém rýchleho varovania pre potraviny RASFF, kde sa v súčasnosti informácia o tejto potravine nenachádza. Nemajú ani informáciu o umiestnení tejto potraviny na trh v SR. Umiestnenie potraviny ByHeart – Whole Nutrition Infant Formula na trh v SR úradu neoznámil žiadny podnikateľský subjekt.
Napriek tomu dôrazne odporúčajú nekonzumovať a túto potravinu a takisto ju dôrazne odporúča nenakupovať cez portál Amazon, Walmart, prípadne cez iné portály. Všeobecne neodporúča nakupovať a konzumovať akékoľvek potraviny, ktoré nie sú určené pre trh EÚ.
Hygienici tiež požiadali colné orgány, aby v prípade súkromného dovozu a záchytu colnými orgánmi na mieste vstupu do EÚ v SR potravina nebola prepustená do režimu voľného obehu.