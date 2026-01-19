Škandál v slovenskom Amazone! Šéf odborov dostal vyhadzov, kolegovia sa búria a hovoria o zastrašovaní

BRATISLAVA - Technologický odborový zväz (TOZ) má vážne podozrenie, že gigant Amazon porušil práca zamestnanca. Prepustili totiž predsedu odborov tak, že vraj zaútočili na Zákonník práce. Je to vraj ďalším príkladom zastrašovania odborárov. Išlo totiž o ich predsedu.
"TOZ dôrazne upozorňuje na závažné a neakceptovateľné porušenie pracovnoprávnych noriem v spoločnosti Amazon Slovakia s. r. o., ktorá pôsobí v Bratislave ako súčasť globálnej korporátnej štruktúry Amazonu. Krátko po tom, čo u zamestnávateľa vznikla odborová organizácia a jej predseda podpísal pristúpenie k TOZ, bol tento predseda okamžite prepustený," napísala TOZ v tlačovej správe.
Porušenie Zákonníka práce? Výpoveď je vraj neplatná
Výpoveď vraj nebola so vzniknutou odborovou organizáciou vôbec prerokovaná, ako to vyžaduje Zákonník práce. "Z tohto dôvodu ju považujeme za právne neplatnú. Prepustenie odborového funkcionára bez splnenia zákonom stanovených procesných podmienok predstavuje závažné porušenie pracovnoprávnych predpisov a neprípustný zásah do zákonom chráneného výkonu odborovej činnosti. Takýto postup je v pracovnom práve jednoznačne vnímaný ako forma represie voči odborom a je zákonom výslovne zakázaný," kritizuje Amazon odborový zväz.
Zákonník podľa nich jasne garantuje všetkým zamestnancom spravodlivé, transparentné a predvídateľné pracovné podmienky, ochranu pred svojvoľným prepustením a zákaz akejkoľvek diskriminácie súvisiacej s odborovou činnosťou. Rovnako zdôrazňujú aj právo na kolektívne vyjednávanie a povinnosť zamestnávateľa umožniť pôsobenie odborov na pracovisku, bez represie či nátlaku. Prípad vraj tiež nie je ojedinelý.
"To, čo sa deje, je nielen neetické, ale najmä protizákonné. Tolerovať odvetu za výkon odborovej činnosti je neprípustné. Tento prípad budeme riešiť všetkými právnymi prostriedkami a nenecháme ho zapadnúť prachom," uvádza predseda Technologického odborového zväzu, Daniel Andráško.