Národná rada je podľa Šimečka voči vláde slabá: Nemá rešpekt, preto si ho vynucuje

BRATISLAVA - Národná rada (NR) SR je v kríze, pretože je slabá zoči-voči vláde. Má slabé vedenie, nemá prirodzený rešpekt, preto si ho musí vynucovať aj tým, aké zmeny zavádza v rokovacom poriadku. Vyhlásil to líder opozičného PS Michal Šimečka. Stanovenie konkrétneho času na prerokovanie zákonov označil za snahu umlčať opozíciu. Výsledkom však podľa neho bude horšia kvalita zákonov.

„Národná rada je v kríze, pretože je slabá zoči-voči vláde, pretože má slabé vedenie, ktoré si nedokáže zjednať prirodzený rešpekt,“ zdôraznil Šimečka. Predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) a ďalší koaliční podpredsedovia nemajú podľa neho prirodzený rešpekt. „Preto sa dejú také veci, ako sme videli koncom decembra. A keď nemáte prirodzený rešpekt, keď neviete viesť tú inštitúciu, zostáva vám si ten rešpekt iba vynútiť - tvrdšími opatreniami, postihmi, vynútiť si ho náhubkom pre opozičných poslancov,“ myslí si šéf PS. Zdôraznil, že parlament je inštitúciou, ktorej sa vláda zodpovedá, no vláda a špeciálne Smer-SD „zametá“ parlamentom.

Stanovenie maximálnej dĺžky rozpravy pre všetky poslanecké kluby na 37,5 hodiny vníma Šimečka ako snahu o to, aby opozícia nemohla dlho rozprávať a obštruovať. Pripomenul, že už teraz koalícia využíva inštitút skráteného legislatívneho konania, no to im nestačí. „Výsledok bude horšia legislatíva. Toto nie je o nejakom procese, o tom, aby opoziční poslanci mohli rozprávať, ide o kvalitu zákonov. Čím menej sa diskutuje, či už v odbornej verejnosti, alebo v parlamente, tým horšie zákony budú,“ vyhlásil. Príkladom je podľa neho zavedenie transakčnej dane či narýchlo prijaté zmeny v Trestnom zákone. „Bez diskusie vznikajú zlé zákony,“ zdôraznil.

Podpredseda parlamentu Martin Dubéci (PS) pripomenul, že diskusia o podobe nového rokovacieho poriadku prebiehala dva roky, no od októbra 2025 koalícia nekomunikovala o zmenách s opozíciou. Už na jeseň sa malo o návrhu rokovať v druhom čítaní, no bod sa odkladal. V rokovacom poriadku by sa podľa Dubéciho malo ukotviť predvídateľnejšie prijímanie zákonov. „Ak chceme niečo pre parlamentnú kultúru a pre etiku urobiť, v prvom rade by som povedal, neprijímajme promafiánske prílepky zákonov, a potom buďme oblečení tak, ako to bude etika a kultúra kázať,“ dodal s tým, že v návrhu chýbajú aj pravidlá týkajúce sa dôvery vláde. „Ústava hovorí jasne: vláda má požiadať o dôveru bezodkladne. V koalícii však zaznieva, že bezodkladne môže znamenať aj pol roka,” povedal.

Predseda NR SR Raši spolu s vedením parlamentu v pondelok predstavili návrh zmien v rokovacom poriadku. Po novom má byť na prerokovanie bodu stanovená maximálna dĺžka rozpravy pre všetky poslanecké kluby na 37,5 hodiny, v prípade rozpočtu a programového vyhlásenia vlády to bude dvojnásobok. Zároveň chcú ukotviť etický kódex poslanca, ktorý má upraviť aj povinnosť „primeraného oblečenia“ poslanca. V prípade porušenia tejto povinnosti môže byť poslanec vykázaný zo sály. Poslanci majú o novele rokovacieho poriadku rokovať hneď v úvode schôdze, ktorá sa začína v utorok (27. 1.).

