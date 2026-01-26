Hnutie Slovensko útočí na koalíciu: Poslanci sa boja fúkať! Namiesto alkoholu riešia v zákone oblečenie

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu Slovensko - Za ľudí kritizujú, že koaličný návrh zmien v rokovacom poriadku parlamentu rieši oblečenie a nie alkohol. Privítali by možnosť testovania na alkohol, pokiaľ by poslanec vykazoval známky jeho požitia, a následné sankcie. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal líder Hnutia Slovensko Igor Matovič. Tvrdí, že zmenou rokovacieho poriadku chce koalícia umlčať opozíciu.
„Ani chýru, ani slychu o tom, že pribudnú nejaké sankcie za alkohol,“ vyhlásil Matovič. Hoci koalícia tvrdí, že už dnes má predsedajúci na schôdzi možnosť vykázať z rokovacej sály poslanca, ak sa javí, že je opitý, no podľa Matoviča sa tak nikdy nestalo. „Nikdy za 36 rokov sa to nestalo a nikdy sa to nestane, kým to nebude jednoznačne napísané v zákone, že poslanci musia fúkať rovnako ako obyčajní zamestnanci,“ dodal s tým, že toho sa poslanci boja.
Poslancom prekáža, že im má rokovací poriadok zakázať oblečenie s nápismi, ktorými chcú upozorniť na prešľapy vlády. Matovič si zároveň myslí, že naďalej bude možné obmedzovať rozpravu jej skrátením na 12 hodín. „Myslím si, že naďalej budú opozícii zatvárať ústa, že síce teraz dajú formálne 37,5 hodiny, ale v skutočnosti to veľakrát bude, že ukončia umelo rozpravu alebo povedia, že maximálne 12 hodín a podobné veci,“ reagoval. Návrh etického kódexu podľa Matoviča rieši aj vyjadrenia poslancov mimo rokovacej sály. Obáva sa „špicľovania“ ich výrokov na sociálnych sieťach alebo na stretnutiach s občanmi.
Remišová vracia úder
Poslankyňa a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová koalícii odkázala, že pokiaľ chce pokojné a dôstojné schôdze, nemá na ne nosiť „mafiánske“ novely zákonov. „Nech začnú nosiť zákony, ktoré sú prospešné k ľuďom, a potom aj rokovania parlamentu budú vyzerať ináč,“ dodala.
Predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) spolu s vedením parlamentu v pondelok predstavili návrh zmien v rokovacom poriadku. Po novom má byť na prerokovanie bodu stanovená maximálna dĺžka rozpravy pre všetky poslanecké kluby na 37,5 hodiny, v prípade rozpočtu a programového vyhlásenia vlády to bude dvojnásobok. Zároveň chcú ukotviť etický kódex poslanca, ktorý má upraviť aj povinnosť „primeraného oblečenia“ poslanca. V prípade porušenia tejto povinnosti môže byť poslanec vykázaný zo sály. Poslanci majú o novele rokovacieho poriadku rokovať hneď v úvode schôdze, ktorá sa začína v utorok (27. 1.).