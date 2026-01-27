Utorok27. január 2026, meniny má Bohuš, zajtra Alfonz

Trestné oznámenie zabralo: Kmecove dotácie preveruje polícia, tvrdí Remišová

Veronika Remišová
Veronika Remišová (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
TASR

BRATISLAVA - Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa NR SR Veronika Remišová upozornila, že minister Drucker v kauze známej ako „slayáda“ vodí občanov za nos a pokračuje v netransparentných praktikách svojho straníckeho kolegu Kmeca, ktorý musel s hanbou odísť z postu podpredsedu vlády. Žiada ho v uznesení parlamentu, aby zverejnil všetky dokumenty, ktoré sa týkajú sporného pozemku vo Voderadoch, vrátane znaleckých posudkov k pozemku a celej podozrivej transakcie. Informovalo o tom tlačové oddelenie strany Za ľudí.

Rovnako netransparentná situácia sa týka aj dotácii v oblasti vedy a výskumu, kde minister Drucker doteraz nezverejnil príslušné dokumenty (poradie, body, hodnotenia projektov, podrobné opisy s rozpočtami projektov), dokonca tieto informácie odmietol sprístupniť aj na základe Remišovej oficiálnej žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciam. Tu sa minister vyhováral, že nemôže informácie zverejniť, pretože vraj prebieha audit, no deň po odpovedi podpísal sporné projekty za 120 miliónov eur. To znamená, že minister Drucker zrejme v odpovedi na infožiadosť klamal, pretože ak prebiehal audit, nie je predsa možné, aby hneď na druhý deň popodpisoval zmluvy na takmer 120 miliónov eur v prípade týchto výziev. V tomto prípade preto Remišová zvažuje, že sa v tejto veci obráti aj na súd, nakoľko vládna koalícia zákon o slobodnom prístupe k informáciám dlhodobo hrubo porušuje.

Zároveň Remišová informovala, že na základe trestného oznámenia strany Za ľudí sporné Kmecove dotácie začal vyšetrovať Úrad boja proti organizovanej kriminalite. „V kauze Voderady sa minister Drucker nechal počuť, ako sa vraj bude snažiť presvedčiť predávajúceho, ktorý na tomto kšefte zarobil 17 miliónov eur, aby pozemky kúpil späť a peniaze vrátil štátu. Dotknutý podnikateľ, ktorý sa vďaka Hlasu dostal k 17 miliónom eur to samozrejme poprel, veď kto by sa zriekol takéhoto biznisu. Minister Drucker vodí občanov za nos, kšeft je hotový, a pánovi Druckerovi pripomínam, že jeho úlohou je chrániť záujem štátu, zverejniť všetky dokumenty k tejto kauze a zabezpečiť, aby celý kšeft mohol byť dôsledne vyšetrený, pretože škody, ktoré boli spôsobené občanom sa už javia byť nezvratné a je na rade vyvodenie zodpovednosti, nie zatĺkanie a prázdne reči,“ hovorí Remišová.

TK strany Za ľudí: Ďalšie zistenia v kauze Voderady, ktoré vyvracajú klamstvá predstaviteľov HLASU (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Remišová zdôrazňuje, že aj v prípade sporných Kmecových dotácií v oblasti výskumu nesie zodpovednosť jeho nástupca Drucker, ktorý expresne tesne pred Vianocami podpísal väčšinu zmlúv na dotácie pre firmy za viac ako 120 miliónov eur, hoci otázniky zostávajú. Remišová zároveň oznámila, že na základe trestného oznámenia strany Za ľudí začal konať v tejto veci Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK). 

„Vo veci sporných Kmecových dotácií, ktoré teraz podpisuje pán Drucker sme podávali ešte v decembri trestné oznámenie, ktoré podľa mojich informácií prevzal na vyšetrovanie Úrad boja proti organizovanej kriminalite pre podozrenie zo subvenčného podvodu, zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom prijímania úplatku a podplácania. Napriek tomu, že tieto podozrenia sa vyšetrujú, pán Drucker expresne podpísal 33 projektov, čo pokladám za mimoriadne neštandardný postup. Minister Drucker mal počkať, kým sa celá kauza vyšetrí a nie tesne pred Vianocami podpísať zmluvy na 120 miliónov eur. Včera sa pán Drucker chválil, že vraj podali nejaké trestné oznámenie, vraj na nejakých „vybavovačov.“ Ja sa pýtam, prečo podáva trestné oznámenie až po troch mesiacoch a zároveň pripomínam, že medializované podozrenia hovorili o tom, že do výberu dotácií mali zasahovať priamo predstavitelia Hlasu, nie nejaký úradníček alebo vybavovač, ako sa to snaží ľuďom nahovoriť pán Drucker. Obávam sa, že tieto reči pána Druckera sú len dymovou clonou strany Hlas o to viac, že napriek vážnym podozreniam poslušne expresne podpísal projekty, ktoré sa pripravili za veľmi podozrivých okolností pod vedením jeho predchodcu Kmeca. Ak sa podozrenia potvrdia, bude veľmi ťažké vymáhať tieto peniaze naspäť a tak ako v prípade kauzy “slayáda” budú nenávratne stratené bez ohľadu na výhovorky a zahmlievanie ministra Druckera,““ vyhlásila Remišová.

Remišová zároveň vyzvala poslancov vládnej koalície, aby nehorázne kauzy Hlasu nekryli a podporili uznesenie parlamentu, ktoré má zaviazať ministra Druckera, aby zverejnil všetky informácie. „Viacerí ministri povedali, že sa vo vládnej koalícii a špeciálne na ministerstvách Hlasu kradne, dokonca pán Danko v televízii rozprával, že kauza „Slayáda“ je čistá rozkrádačka a aj Robert Fico mal kričať na koaličných partnerov, ako sa na rezorte pod Kmecom kradlo. Koaliční poslanci majú jedinečnú možnosť ukázať, že si zo svojich voličov nerobia žarty a zaviazať ministra Druckera, aby zverejnil všetko, čo doteraz Kmecov rezort tajil a zatĺkal,“ odkazuje Remišová.

