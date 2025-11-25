Sociálna poisťovňa kráča s dobou: Na mobily prichádza úplne nová aplikácia, takto budete komunikovať so štátom!

BRATISLAVA - Sociálna poisťovňa v týchto dňoch sprístupnila svoju očakávanú mobilnú aplikáciu s jednoduchým názvom Sociálna poisťovňa. Používatelia si ju už môžu stiahnuť z internetového obchodu. Nejde však zatiaľ o všetkých mobilných používateľov. Istá skupina bola uprednostnená, druhá si bude musieť počkať.
Zatiaľ totiž ide len o aplikáciu pre telefóny s operačným systémom Android, majitelia zariadení s iOS si tak na verziu pre Apple ešte budú musieť počkať.
Čo aplikácia dokáže
Aplikácia umožňuje pohodlný prístup do Elektronického účtu poistenca, takže používatelia rýchlo zistia, akú výšku poistného majú aktuálne platiť, prípadne či im nevznikol nedoplatok. Ten je možné priamo v aplikácii aj okamžite uhradiť, a to dokonca aj čiastočne.
Nechýba prehľad o nemocenskom poistení, informatívna výška budúceho dôchodku či údaje týkajúce sa poistenia v nezamestnanosti.
Funkcie aj pre zamestnávateľov
Novinka ponúka aj nástroje pre zamestnávateľov – v aplikácii nájdu prehľad svojich zamestnancov a môžu ich dokonca aj predbežne registrovať.
Elektronický účet poistenca malo v máji aktivovaných viac než 400-tisíc ľudí z celkových 3,5 milióna poistencov.