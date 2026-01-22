Štvrtok22. január 2026, meniny má Zora, Zoran, Auróra, zajtra Miloš

To už snáď nie je možné! Ďalšia nehoda vlaku v Španielsku: Hlásia zranených

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: X/@lanacionmas)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

MADRID - Na juhovýchode Španielska v provincii Murcia dnes narazil osobný vlak do žeriavu, podľa prvých správ miestnych médií bolo niekoľko ľudí ľahko zranených. Táto nehoda je už tretia na železnici v Španielsku za menej ako týždeň. Po utorkovej nehode pri Barcelone už druhý deň nejazdia prímestské vlaky do tohto druhého najväčšieho mesta Španielska, píše denník El Periódico.

Štátna spoločnosť Adif, ktorá spravuje železničnú infraštruktúru v Španielsku, dnes asi pol hodinu po poludní na sociálnej sieti X napísala, že je prerušená premávka na trati Cartagena-Los Nietos kvôli žeriavu, ktorý nepatrí železniciam.

Starostka mesta Murcia denníku El País povedala, že vlak narazil do ramena žeriavu, ktoré zasahovalo do koľají.

Žeriav bol neďaleko koľají, pretože sa v ich blízkosti opravovala elektroinštalácia domu. Starostka uviedla, že všetky zranenia osôb sú ľahké.

Najväčšia tragédia na železnici sa stala pred pár dňami

Španielskom v nedeľu otriasla najväčšia tragédia na železnici od roku 2013. Večer okolo 19.40 h pri obci Adamuz v provincii Córdoba v autonómnom regióne Andalúzia vykoľajili tri posledné vagóny vlaku súkromnej spoločnosti Iryo idúceho z Málagy do Madridu a narazili v protismere do vlaku Renfe, ktorý išiel z Madridu do mesta Huelva. Pri zrážke aj dva prvé vagóny vlaku Renfe vykoľajili. V oboch súpravách bolo spolu asi 500 ľudí, 43 kvôli nehode zomrelo a niekoľko desiatok ďalších bolo zranených.

Na tomto zábere z videa poskytnutého Guardia Civil sú záchranári na mieste nehody po zrážke vysokorýchlostného vlaku v Adamuze v Španielsku
Zobraziť galériu (3)
Na tomto zábere z videa poskytnutého Guardia Civil sú záchranári na mieste nehody po zrážke vysokorýchlostného vlaku v Adamuze v Španielsku  (Zdroj: SITA/AP/Guardia Civil )

Aj dnes namiesto tejto nehody prehľadáva polícia, aby našla ďalšie dôkazy na vysvetlenie toho, čo sa tam v nedeľu večer presne stalo. Vyšetrovatelia sa zameriavajú aj na kus chýbajúcej koľaje, no zatiaľ nie je jasné, či to bola príčina, či dôsledok vykoľajenia troch vagónov. Na podvozkoch prvých piatich vagónov tohto vlaku sa našli neobvyklé škrabance a podobné poškodenie sa podľa miestnych médií našlo aj na dvoch ďalších vlakoch, ktoré prešli miestom pred nehodou. To by mohlo znamenať, že príčinou vykoľajenia bol prasknutý zvar koľaje.

Nehoda aj pri Barcelone

V utorok večer pri Barcelone prímestský vlak narazil do časti múru z diaľnice AP-7, ktorá sa zrútila na trať. Pri nehode zomrel 27-ročný rušňovodič zo Sevilly a štyri desiatky ľudí utrpeli zranenia. Vyšetrovanie príčin tejto nehody tiež pokračuje, ale mnohé zatiaľ nasvedčuje tomu, že časť múru sa na koľaje zrútila kvôli zosuvu pôdy, podmáčanej dažďom.

Policajti a hasiči kontrolujú škody po vykoľajení prímestského vlaku, keď sa v Gelide neďaleko Barcelony zrútila oporná stena na koľajnice.
Zobraziť galériu (3)
Policajti a hasiči kontrolujú škody po vykoľajení prímestského vlaku, keď sa v Gelide neďaleko Barcelony zrútila oporná stena na koľajnice.  (Zdroj: SITA/AP Photo/Joan Mateu Parra)

Po utorkovej nehode prestali jazdiť prímestské vlaky do Barcelony, ktoré denne využíva asi 400.000 ľudí. V stredu bola ich prevádzka zastavená preto, že katalánska vláda nariadila revíziu celej siete, aby bola zaručená bezpečnosť, a dnes tieto vlaky nejazdia kvôli štrajku rušňovodičov, ktorí majú obavy o svoju bezpečnosť. Aj pri nedeľňajšej zrážke vlakov zomrel rušňovodič. Ich odborový zväz Semaf kritizuje, že kým sa vynakladajú značné investície do rekonštrukcie a výstavby novej infraštruktúry, pri ktorej bola v posledných 15 rokoch prioritou výstavba vysokorýchlostných tratí, výdavky na údržbu sú podľa neho nedostatočné. Dopravu do Barcelony sťažuje aj obmedzenie na úseku hlavnej katalánskej diaľnice AP-7, z ktorého spadla v utorok večer časť múru na železničnú trať.

Viac o téme: ŽeriavŠpanielskoVlakNehoda
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Po desivých nehodách prichádza
Po desivých nehodách prichádza štrajk: Vlaky v Španielsku sa na tri dni zastavia!
Zahraničné
Zlom v obrane Európy?
Zlom v obrane Európy? Španielsko bude v EÚ presadzovať vytvorenie spoločnej armády
Zahraničné
Na jednom mieste chýbal
Tragické železničné nešťastie v Španielsku: Objavili sa šokujúce fotografie! TOTO snáď nie je možné
Zahraničné
Tragédia v Španielsku má
Tragédia v Španielsku má už 41 obetí: Záchranári našli v troskách vlakov ďalšie mŕtve telo
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Takalik Abaj - predkolumbovské archeologické nálezisko v Guatemale
Takalik Abaj - predkolumbovské archeologické nálezisko v Guatemale
Cestovanie
Ministeri SR Takáč a ČR Šebestyán uviedli, že kľúčovým bodom oboch štátov je rozpočet
Ministeri SR Takáč a ČR Šebestyán uviedli, že kľúčovým bodom oboch štátov je rozpočet
Správy
Vo finančnom balíčku strácame až 20 percent, uviedol český minister pôdohospodárstva Šebestyán
Vo finančnom balíčku strácame až 20 percent, uviedol český minister pôdohospodárstva Šebestyán
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
Úrad pripravuje zásadnú zmenu: Elektrina pre domácnosti bude účtovaná podľa dynamických taríf
Domáce
Ilustračné foto
Tohtoročná zima opäť v znamení výrazného nedostatku zrážok: SHMÚ upozorňuje na extrémne suché oblasti
Domáce
Medzinárodný ŠOK: V Česku
Medzinárodný ŠOK: V Česku zatkli čínskeho ŠPIÓNA, ako novinár spovedal šéfa NR SR Rašiho, Blahu či Barteka!
Domáce
Požiar v Beluši: Oheň pohltil prístrešok aj garáž, škoda až 100-tisíc eur
Požiar v Beluši: Oheň pohltil prístrešok aj garáž, škoda až 100-tisíc eur
Púchov

Zahraničné

Mladík podpálil sochu Ronalda
Mladík podpálil sochu Ronalda na Madeire: Toto je posledné Božie varovanie!
dromedar.sk
Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen
Grónsko odmieta odstúpenie územia inej krajine: Minister varuje, že budúcnosť krajiny sa nebude hazardovať
Zahraničné
Agenti ICE v Minnesote
Neuveriteľné! Agenti ICE zadržali päťročného chlapca pri návrate zo škôlky
Zahraničné
raketový systém Orešnik
Šokujúce vyhlásenie v ruskej štátnej televízii: ÚTOK na Pobaltie orešnikom! Dáme si k tomu pukance
Zahraničné

Prominenti

FOTO Monika Jákliová
IDENTITA Jákliovej (†31) snúbenca ODHALENÁ: Týmito slovami sa lúči muž, ktorý si získal jej srdce!
Domáci prominenti
Alexander Skarsgård
Môže byť sexi Tarzan v skutočnosti gay? Alexander Skarsgård prehovoril o svojej orientácii!
Zahraniční prominenti
Beauty Ball 2026 -
Lelkes o ŽENÁCH, ktoré miluje: Čo povedal, Sise vyrazilo dych!
Domáci prominenti
Po smrti Moniky Jákliovej
Tajomný status, z ktorého mrazí: Po smrti Jákliovej (†31) vyplávali na povrch znepokojivé slová
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Cvičil len jeden sval!
Zarážajúci experiment: Trénuje výhradne jeden sval a odmieta prestať! Pozrite sa, čo to urobilo s jeho telom
Zaujímavosti
Nádhera pri Kremnici: Na
Nádhera pri Kremnici: Na Skalke vznikol 20-metrový ľadopád
dromedar.sk
Zanedbaná chladnička je rajom
Zanedbaná chladnička je rajom pre baktérie: Robíte tieto CHYBY pri čistení aj vy? TOTO odporúčajú hygienici
Zaujímavosti
Môže obyčajná hrianka zvyšovať
Môže obyčajná hrianka zvyšovať riziko rakoviny? Odpoveď sa skrýva v jej farbe! Koledujete si o problém
Zaujímavosti

Dobré správy

Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk

Ekonomika

Dokončili najväčšiu železničnú investíciu: Takto vyzerá najmodernejšia stanica na Slovensku! (foto)
Dokončili najväčšiu železničnú investíciu: Takto vyzerá najmodernejšia stanica na Slovensku! (foto)
Trump založil Radu mieru: Orbán v prvej línii, Putin sľubuje miliardu a Slovensko bez pozvánky!
Trump založil Radu mieru: Orbán v prvej línii, Putin sľubuje miliardu a Slovensko bez pozvánky!
Denník z Davosu: Trump otočil. Žiadne nové clá na Európu a o Grónsku sa bude rokovať! (video+foto)
Denník z Davosu: Trump otočil. Žiadne nové clá na Európu a o Grónsku sa bude rokovať! (video+foto)
Na ruku či doživotný dôchodok? Pozrite si, ako sa rozhodli sporitelia v druhom pilieri a aké sú ich penzie!
Na ruku či doživotný dôchodok? Pozrite si, ako sa rozhodli sporitelia v druhom pilieri a aké sú ich penzie!

Šport

Kuzminovej syn nepôjde na ZOH: Zväz reaguje na články a verejné vyjadrenia, spomenul aj Nasťu
Kuzminovej syn nepôjde na ZOH: Zväz reaguje na články a verejné vyjadrenia, spomenul aj Nasťu
Lyžovanie
Slováci dlho živili nádej na medailu, dokonca aj na zlato: Obrovská škoda, čo sa stalo v závere!
Slováci dlho živili nádej na medailu, dokonca aj na zlato: Obrovská škoda, čo sa stalo v závere!
Biatlon
VIDEO Wawrinkovi sa podarilo niečo, čo nedokázal nikto od roku 1978: Možno si dám pivo, zaslúžim si
VIDEO Wawrinkovi sa podarilo niečo, čo nedokázal nikto od roku 1978: Možno si dám pivo, zaslúžim si
Muži
St. Louis vysvetlil, ako pristupovali ku Slafkovskému: Všetko bolo veľmi dobre vykalkulované
St. Louis vysvetlil, ako pristupovali ku Slafkovskému: Všetko bolo veľmi dobre vykalkulované
Juraj Slafkovský

Auto-moto

Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Predstavujeme
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Novinky
TEST: Kia K4 - namiesto praktického Európana rozšafný Američan
TEST: Kia K4 - namiesto praktického Európana rozšafný Američan
Klasické testy
Octavia, maj sa na pozore! Kia má silnú zbraň. Obrovské kombi K4 prichádza
Octavia, maj sa na pozore! Kia má silnú zbraň. Obrovské kombi K4 prichádza
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Utrácate peniaze, ktoré ešte nemáte? Kreditná karta je tichý nepriateľ vašej výplaty
Utrácate peniaze, ktoré ešte nemáte? Kreditná karta je tichý nepriateľ vašej výplaty
Rady, tipy a triky
Diplom už nestačí. Trh práce sa mení rýchlejšie než školy stíhajú učiť
Diplom už nestačí. Trh práce sa mení rýchlejšie než školy stíhajú učiť
Trendy na trhu práce
Je neskoro na zmenu práce po štyridsiatke? Pravda, ktorú Vám nikto nepovie
Je neskoro na zmenu práce po štyridsiatke? Pravda, ktorú Vám nikto nepovie
Získaj prácu
Nestaňte sa bábkou v cudzích rukách: Ako odhaliť rafinované techniky manipulátorov?
Nestaňte sa bábkou v cudzích rukách: Ako odhaliť rafinované techniky manipulátorov?
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Sedliacka výplata je sýty a lacný obed zo zemiakov a kapusty. Všetko sa pripravuje v jednom pekáči.
Sedliacka výplata je sýty a lacný obed zo zemiakov a kapusty. Všetko sa pripravuje v jednom pekáči.
Zabudnite na babkin jablkový koláč. Vyskúšajte šťavnatú verziu s višňami a pudingom.
Zabudnite na babkin jablkový koláč. Vyskúšajte šťavnatú verziu s višňami a pudingom.
Brioška – nadýchaný domáci recept
Brioška – nadýchaný domáci recept
Buchty a šišky
Ako zahustiť guláš zápražkou? Klasický postup, ktorý vás nesklame
Ako zahustiť guláš zápražkou? Klasický postup, ktorý vás nesklame
Rady a tipy

Technológie

Jadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladali
Jadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladali
Vesmír
Očkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dáta
Očkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dáta
Veda a výskum
840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj
840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj
Bezpečnosť
Práve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dní
Práve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dní
Bezpečnosť

Bývanie

Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Pripomína vidiecky dom, no dnu čaká nadčasové bývanie. Chatu v lese postavili na relax a únik pred starosťami
Pripomína vidiecky dom, no dnu čaká nadčasové bývanie. Chatu v lese postavili na relax a únik pred starosťami
7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?
7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?
Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!
Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!

Pre kutilov

Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Údržba a opravy
Funguje sóda bikarbóna a epsomská soľ pri rozmrazovaní chodníkov?
Funguje sóda bikarbóna a epsomská soľ pri rozmrazovaní chodníkov?
Údržba a opravy
Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Údržba a opravy
Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Chalupa

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vzťahy, ktoré fungujú len v určitých životných fázach: Prečo majú niektoré lásky
Partnerské vzťahy
Vzťahy, ktoré fungujú len v určitých životných fázach: Prečo majú niektoré lásky "dátum spotreby"?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Medzinárodný ŠOK: V Česku
Domáce
Medzinárodný ŠOK: V Česku zatkli čínskeho ŠPIÓNA, ako novinár spovedal šéfa NR SR Rašiho, Blahu či Barteka!
Minister Kamenický rozbehol vládny
Domáce
Minister Kamenický rozbehol vládny AUDIT neziskoviek: Šimečkovej mame vybehla státisícová POKUTA!
Agenti ICE v Minnesote
Zahraničné
Neuveriteľné! Agenti ICE zadržali päťročného chlapca pri návrate zo škôlky
raketový systém Orešnik
Zahraničné
Šokujúce vyhlásenie v ruskej štátnej televízii: ÚTOK na Pobaltie orešnikom! Dáme si k tomu pukance

Ďalšie zo Zoznamu