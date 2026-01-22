To už snáď nie je možné! Ďalšia nehoda vlaku v Španielsku: Hlásia zranených

MADRID - Na juhovýchode Španielska v provincii Murcia dnes narazil osobný vlak do žeriavu, podľa prvých správ miestnych médií bolo niekoľko ľudí ľahko zranených. Táto nehoda je už tretia na železnici v Španielsku za menej ako týždeň. Po utorkovej nehode pri Barcelone už druhý deň nejazdia prímestské vlaky do tohto druhého najväčšieho mesta Španielska, píše denník El Periódico.
Štátna spoločnosť Adif, ktorá spravuje železničnú infraštruktúru v Španielsku, dnes asi pol hodinu po poludní na sociálnej sieti X napísala, že je prerušená premávka na trati Cartagena-Los Nietos kvôli žeriavu, ktorý nepatrí železniciam.
Starostka mesta Murcia denníku El País povedala, že vlak narazil do ramena žeriavu, ktoré zasahovalo do koľají.
Žeriav bol neďaleko koľají, pretože sa v ich blízkosti opravovala elektroinštalácia domu. Starostka uviedla, že všetky zranenia osôb sú ľahké.
Najväčšia tragédia na železnici sa stala pred pár dňami
Španielskom v nedeľu otriasla najväčšia tragédia na železnici od roku 2013. Večer okolo 19.40 h pri obci Adamuz v provincii Córdoba v autonómnom regióne Andalúzia vykoľajili tri posledné vagóny vlaku súkromnej spoločnosti Iryo idúceho z Málagy do Madridu a narazili v protismere do vlaku Renfe, ktorý išiel z Madridu do mesta Huelva. Pri zrážke aj dva prvé vagóny vlaku Renfe vykoľajili. V oboch súpravách bolo spolu asi 500 ľudí, 43 kvôli nehode zomrelo a niekoľko desiatok ďalších bolo zranených.
Aj dnes namiesto tejto nehody prehľadáva polícia, aby našla ďalšie dôkazy na vysvetlenie toho, čo sa tam v nedeľu večer presne stalo. Vyšetrovatelia sa zameriavajú aj na kus chýbajúcej koľaje, no zatiaľ nie je jasné, či to bola príčina, či dôsledok vykoľajenia troch vagónov. Na podvozkoch prvých piatich vagónov tohto vlaku sa našli neobvyklé škrabance a podobné poškodenie sa podľa miestnych médií našlo aj na dvoch ďalších vlakoch, ktoré prešli miestom pred nehodou. To by mohlo znamenať, že príčinou vykoľajenia bol prasknutý zvar koľaje.
Nehoda aj pri Barcelone
V utorok večer pri Barcelone prímestský vlak narazil do časti múru z diaľnice AP-7, ktorá sa zrútila na trať. Pri nehode zomrel 27-ročný rušňovodič zo Sevilly a štyri desiatky ľudí utrpeli zranenia. Vyšetrovanie príčin tejto nehody tiež pokračuje, ale mnohé zatiaľ nasvedčuje tomu, že časť múru sa na koľaje zrútila kvôli zosuvu pôdy, podmáčanej dažďom.
Po utorkovej nehode prestali jazdiť prímestské vlaky do Barcelony, ktoré denne využíva asi 400.000 ľudí. V stredu bola ich prevádzka zastavená preto, že katalánska vláda nariadila revíziu celej siete, aby bola zaručená bezpečnosť, a dnes tieto vlaky nejazdia kvôli štrajku rušňovodičov, ktorí majú obavy o svoju bezpečnosť. Aj pri nedeľňajšej zrážke vlakov zomrel rušňovodič. Ich odborový zväz Semaf kritizuje, že kým sa vynakladajú značné investície do rekonštrukcie a výstavby novej infraštruktúry, pri ktorej bola v posledných 15 rokoch prioritou výstavba vysokorýchlostných tratí, výdavky na údržbu sú podľa neho nedostatočné. Dopravu do Barcelony sťažuje aj obmedzenie na úseku hlavnej katalánskej diaľnice AP-7, z ktorého spadla v utorok večer časť múru na železničnú trať.