Čelná zrážka pri Hurbanove: Dvaja ľudia utrpeli ťažké zranenia

Dopravná nehoda medzi obcami Svätý Peter a Hurbanovo. (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
HURBANOVO/SVÄTÝ PETER - Medzi obcami Svätý Peter a Hurbanovo v okrese Komárno sa v poobedňajších hodinách zrazili dve autá. Na mieste udalosti sa nachádzali štyria účastníci nehody, z ktorých dve osoby utrpeli ťažké zranenia. Na sociálnej sieti o tom informoval nitriansky krajský Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
Galéria: Nehoda medzi obcami Svätý Peter a Hurbanovo
„Zasahujúci hasiči zabezpečili miesto nehody, na havarovaných vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia a spolupracovali so záchrannými zložkami pri poskytovaní pomoci zraneným osobám,“ dodal HaZZ.