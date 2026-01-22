Slovenské veľvyslanectvo varuje: Protesty v Čiernej Hore spôsobia blokády ciest

BRATISLAVA - Veľvyslanectvo SR v Podgorici upozorňuje, že v súvislosti s pripravovanou výstavbou čistiarne odpadových vôd plánujú protestujúci, najmä obyvatelia mestskej časti Botun, uskutočniť blokády cestnej premávky v niektorých mestách Čiernej Hory. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Podobné blokády sa v nedávnej minulosti uskutočnili už viackrát, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia vrátane dočasnej blokády prístupu na medzinárodné letisko v Podgorici. V dôsledku toho môže dôjsť k problémom s včasným príchodom na letisko,“ doplnil rezort.
Cestujúcim odporúča priebežne sledovať miestne médiá a oficiálne oznámenia miestnych orgánov. Rovnako radí plánovať cestu vopred s ohľadom na možné dopravné obmedzenia. „Počítajte s časovou rezervou pri presunoch, najmä pri ceste na letisko,“ dodalo MZVEZ. V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 a +421 906 07 5978.