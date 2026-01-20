Palestínski študenti sa stretli s ministrom Jurajom Blanárom

BRATISLAVA - Palestínski študenti študujúci na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sa spolu s palestínskou veľvyslankyňou Safou al-Chaldíovou stretli s ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom (Smer-SD). Zároveň mu poďakovali za humanitárnu aktivitu Slovenska, ktorá im umožnila do krajiny prísť a študovať. Vláda im udelila štipendiá. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
archívne video
"Poskytnutie vzdelania mladým ľuďom z regiónov zasiahnutých konfliktom predstavuje investíciu do budúcnosti ich krajiny. Verím, že vedomosti a skúsenosti, ktoré študenti nadobudnú v našej vlasti, zužitkujú pri pomoci svojim komunitám a v podpore mierovej, demokratickej a stabilnej Palestíny,“ uviedol Blanár. Minister tiež pripomenul, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré uznali Palestínsky štát a krajina považuje za východisko z konfliktu medzi Izraelom a Hamasom dvojštátne riešenie. Doplnil, že Slovensko posiela humanitárnu pomoc a realizuje medicínske evakuácie. Rezort zahraničia podotkol, že asistovaný príchod palestínskych študentov na Slovensko si vyžiadal rozsiahlu a nadštandardnú koordináciu viacerých subjektov.